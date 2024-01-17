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17 января 2024, 14:24 Читати українською

В Украине продажи гибридных авто за год выросли более чем в два раза. Самые популярные модели

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс. гибридных легковых автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс.
Фото: freepik.com

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Это на 55% больше, чем годом ранее и всего на 8% меньше по сравнению с довоенным 2021 годом.

Доля новых авто из этого количества составила 63%. На рынке новых легковых автомобилей «гибриды» охватили почти 18% продаж.

Самые новые гибриды

  • Лидером рынка новых гибридов стал Toyota RAV-4 (1822 шт.)
  • Второй по популярности — Nnissan Qashqai (1041 шт.)
  • Третий результат у гибридного Mercedes-Benz GLE (790 шт.)

Читайте также: В 2023 году мировые продажи электромобилей выросли на 31%

Самые популярные подержанные гибриды

  • В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (688 шт.)
  • На втором месте Toyota Prius (514 шт.)
  • Третье место за Chevrolet Volt (468 шт.)
Источник: Минфин
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