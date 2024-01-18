В ЕС и США все реже покупают новые машины: есть ли смысл инвестировать в автопроизводителей

Формируя свой инвестиционный портфель, «Минфин» обратил внимание на акции ключевых автопроизводителей. Как оказалось, практически все они недооценены инвесторами. Не помогают ни рост прибыли, ни щедрые дивиденды. Редакция решила разобраться, как компании пытаются изменить тренд и на чем планируют зарабатывать в будущем.

Машины выходят из моды?

В последние годы автомобильный рынок переживал неблагоприятные времена. Все началось с пандемии, которая закрыла людей дома и спровоцировала падение потребительских расходов. В то же время, практически все автомобильные гиганты столкнулись со сложностями производства из-за нарушения цепочек поставки комплектующих. Больше всего СМИ уделяли проблеме отсутствия микрочипов и неспособности удовлетворить спрос на них в 2020—2021 годах, однако дефицит ощущался не только на них.

Эти проблемы можно четко увидеть в глобальных объемах продаж автомобилей. Если в 2019 году во всем мире их купили почти 75 млн, то в 2020 году — уже меньше 64 млн, то есть падение составило около 11 млн автомобилей. После этого глобальный рынок начал постепенно восстанавливаться, но все еще не дотягивал до допандемических показателей — по предварительным оценкам, в прошлом году мировые продажи составляли менее 71 млн машин.

Еще хуже ситуация на рынках зарубежных стран. В США продажи сначала обвалились в 2020 году, как и в мире в целом, затем последовало непродолжительное восстановление, а в 2022 году рынок ожидало еще одно падение на 8%. В результате, рынок оказался на минимумах за последние 10 лет. Также в 2022 году на 2% упали продажи автомобилей в Британии и показали самый низкий результат с начала 90-х.

Повышение ключевых ставок, к которому прибегли центробанки по всему миру, спровоцировало удорожание кредитов, в том числе и на новые авто. А это существенно снизило количество покупателей.

Покупка нового авто перестала быть приоритетом. По результатам исследования GfK, еще в 2014 году средний возраст автомобиля в Европе составил 7,4 года, а сейчас уже 12 лет. В Северной Америке схожая тенденция, хотя разрыв и менее наглядный — средний возраст автомобилей вырос с 11,4 лет до 12,2.

В то же время, эксперты более оптимистично смотрят на перспективы автомобильной отрасли в 2024 году. В своих прогнозах они делают ставку на то, что процентные ставки центробанков пойдут вниз и сделают более доступными кредиты.

По прогнозу S&P Global Mobility, в этом году продажи автомобилей во всем мире вырастут на 2,8%, и наконец достигнут допандемийного уровня. Подобные тенденции будут сохраняться и в долгосрочной перспективе — к 2030 году средний рост на рынке в год составит 3%.

По оценкам исполнительного директора глобального прогнозирования рынка легковых автомобилей S&P Global Mobility Колин Кучмен, в этом году, наконец-то, будут окончательно решены проблемы производства, и на продажи будут влиять исключительно спрос и общая макроэкономическая ситуация.

Роста ожидают и в Соединенных Штатах, где продажи машин за год должны прибавить 2%, по прогнозу S&P, а их коллеги из GlobalData ожидают роста до 4%.

Как будет меняться рынок

Автопроизводители стоят на пороге глобальных перемен, которые переформатируют рынок, и могут стать одновременно как угрозой, так и шансом для более стремительного роста.

Прежде всего, это глобальный переход на электромобили. По оценкам Kelley Blue Book, в США в прошлом году был обновлен рекорд продаж электрокаров — 1,2 млн, а их доля среди проданных автомобилей составила 8,1%. Если считать вместе «чистые» электромобили и гибриды, то на мировом рынке они заняли уже 16% продаж, говорится в исследовании Canalys.

Второй фактор, который должны учитывать производители, — дальнейшее распространение автономного вождения. Введение автопилотов хотя и не такими стремительными темпами, как ожидалось еще лет 10 назад (по некоторым тогдашним прогнозам, профессия таксиста уже должна быть близка к исчезновению), но непрерывно продвигается.

Параллельно с этим развивается подключение машин к Интернету вещей. В частности, речь идет об усовершенствовании навигации, дополнительной мультимедийности, дистанционной диагностике.

Ожидается, что это позволит разработчикам зарабатывать на обновлении электронных систем авто по подписке, продажах дополнительных функций. Пионер в этой области — Tesla, но и другие компании стараются не отставать. К примеру, Volkswagen решил выпускать новые версии программного обеспечения для своих электрокаров каждые 12 недель. Кроме бесплатных обновлений, будут и платные, например, полуавтономные системы управления, более высокая производительность аккумулятора, а в будущем по подписке можно будет получить и полный автопилот.

Тенденция, которая представляет глобальный риск для автопроизводителей, — совместное использование машин. Ожидается, что это станет возможным благодаря распространению автопилотов. Например, несколько человек покупают автомобиль в складчину, а затем он развозит их поочередно. Когда же никому из них машина не нужна, еще и самостоятельно подрабатывает, как такси. Это может привести к уменьшению количества машин, но, по словам экспертов, такие тенденции — более долгосрочная перспектива.

Стоит ли инвестировать

Инвестиции в авто компании смотрятся достаточно неоднозначно. С одной стороны, эти компании открывают для себя новые рынки, привлекают внимание клиентов развитием технологий и повышают эффективность производства благодаря распространению робототехники и искусственного интеллекта.

С другой — все эти изменения требуют огромных инвестиций. По данным Reuters, к 2030 году автопроизводители должны инвестировать $1,2 трлн, чтобы превратить электромобили из нишевых продуктов в модели массового рынка.

Те компании, которые смогут более эффективно провести этот переход и обеспечить высокую маржинальность производства электрокаров, станут победителями. Однако, и риски здесь крайне высокие. На данный момент значительная стоимость материалов для аккумуляторов приводит к тому, что традиционные автопроизводители не могут обеспечить такую же маржинальность своих электрокаров, как машин с двигателями внутреннего сгорания. В частности, по словам главного финансового директора Volkswagen Group Арно Антлиц, паритета маржинальности производства этих типов авто компания планирует достичь не ранее 2025 года.

Инвесторы видят, что «зеленый переход» происходит не столь стремительно, как обещали еще несколько лет назад. Как следствие, акции Volkswagen стоят примерно в два раза дешевле, чем в 2021 году, когда немецкий концерн ворвался на рынок электромобилей.

Дополнительный риск для ключевых автопроизводителей — усиление конкуренции с китайскими компаниями. Особенно в части «зеленого перехода». По итогам прошлого года, крупнейшим продавцом электрокаров в мире стала местная компания BYD. А в Латинской Америке больше всего электромобилей продала другая компания из КНР — Chery. Появляются в Китае и новые игроки — в конце прошлого года свой первый электрокар представила Xiaomi.

В результате, автогиганты — одни из самых недооцененных компаний на рынке. В частности, показатель P/E (соотношение капитализации к прибыли) для компаний из индеса S&P 500 в среднем составляет 23: у Toyota — 10, Honda — 8, Ford — 7,5, General Motors — меньше 5, а Volkswagen — только 4.

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Низкая оценка может обеспечить более стремительный рост в будущем, а любые положительные новости о развитии электромобилей традиционно привлекают интерес новых инвесторов. Поэтому автоконцерны остаются интересными, как элемент диверсификации.

Кого выбрал «Минфин»

Подбирая акции автопроизводителя в свой консервативный портфель, «Минфин» предъявлял ряд требований. Во-первых, мы концентрируемся на американском рынке. Во-вторых, компания должна быть крупной и входить в индекс S&P 500. В-третьих, на все инвестиции у нас всего $1 тыс., и большую часть этой стартовой суммы мы уже потратили. Поэтому цена акции должна быть невысокой.

Именно из-за цены акций мы не рассматривали, например, Tesla; выбор, по факту, свелся к двум компаниям — Ford и General Motors. У обеих схожие проблемы и перспективы — в значительной степени, зависят от спроса на американском рынке, отстают в гонке электромобилей и активно инвестируют в это направление, обе пострадали от недавних масштабных забастовок работников.

Похожая у них и динамика колебания цены акций — обе компании подешевели за последний год, хотя с ноября начали расти. Именно тогда завершились протесты рабочих.

В этих условиях однозначно сказать, какая из компаний лучше и более перспективная, невозможно, а потому для нас решающим фактором стали дивиденды. General Motors выплачивает всего около 1% годовых, а Ford — более 5,2%. Поэтому, свой выбор мы остановили на последнем и добавили в портфель 5 акций по цене $10,31.

Наши надежды на дальнейший рост компании базируются, в первую очередь, на улучшении финансовых показателей. Если 2022 год Ford завершил с убытком почти $2 млрд, то в прошлом году автогигант был прибыльный в течение трех кварталов подряд (данных за четвертый еще нет), и, в целом, заработал за это время почти $5 млрд.

В третьем квартале Ford зафиксировал увеличение продаж по всем категориям легковых автомобилей — с ДВС, гибридов и электромобилей. К тому же, компания является прибыльной во всех регионах мира, где работает.

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Из ключевых проблем, с которыми сталкивается Ford, — последствия забастовки. Из-за новых условий договоров расходы автогиганта к 2028 году вырастут на $8,8 млрд. Кроме этого, хотя продажи электромобилей компании растут, их темпы ниже ожидаемых. Поэтому Ford отложил инвестиции дополнительных $12 млрд в сектор и рискует отстать от конкурентов.

Несмотря на это, аналитики достаточно положительно оценивают перспективы компании. По консенсус-прогнозу, за год цена акций должна вырасти на 18,5%. Самыми оптимистичными являются эксперты Morgan Stanley. Они ожидают роста на 31%. Также удорожание акций на 22% прогнозирует Barclays. В HSBC говорят о падении примерно на 1%.

Финансовые результаты

Акции Ford редакция добавила в портфель еще в прошлом году и с тех пор они существенно подорожали — на 11,15%. В первую очередь, благодаря эффекту прекращения забастовки и возвращению к работе персонала.

Общая же доходность портфеля составляет чуть меньше 4%. Самой лучшей инвестицией является RTX Corporation: акции одного из крупнейших производителей оружия в мире подорожали на 16,6%. Чуть ниже показатели у фонда Technology Select Sector SPDR Fund, который состоит преимущественно из акций Apple и Microsoft, а также еще одного технологического гиганта Amazon.

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В то же время, на фоне снижения цены на нефть и газ в минусе оказались акции Occidental Petroleum, которые в прошлом году были одной из самых успешных инвестиций. Наибольшее падение испытали акции агропроизводителя Archer-Daniels-Midland, причина этого в низких ценах на пшеницу и кукурузу.

Консервативный портфель «Минфина»