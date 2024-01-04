Налоги игорного бизнеса за 2023 год превысили объем за 2022 год в 14 раз. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.
Игорный бизнес уплатил 10,4 миллиарда гривен налогов за 2023 год
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По словам Железняка, игорный бизнес уплатил 10,4 миллиарда гривен налогов за 2023 год. В декабре бюджет получил 800 млн грн.
Депутат отмечает, что общая сумма в 51 раз больше, чем в 2021 году. А также в 14 раз больше, чем в 2022 году.
Напомним
За весь 2022 год бюджет получил всего 730 млн грн.
По оценкам Национального банка, месячное обращение игорного бизнеса в Украине составляет 12−15 млрд гривен.
Источник: Минфин
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