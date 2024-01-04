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По словам Железняка, игорный бизнес уплатил 10,4 миллиарда гривен налогов за 2023 год. В декабре бюджет получил 800 млн грн.

Депутат отмечает, что общая сумма в 51 раз больше, чем в 2021 году. А также в 14 раз больше, чем в 2022 году.

Напомним

За весь 2022 год бюджет получил всего 730 млн грн.

По оценкам Национального банка, месячное обращение игорного бизнеса в Украине составляет 12−15 млрд гривен.