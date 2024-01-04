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4 января 2024, 19:14 Читати українською

В «Киевстаре» отреагировали на заявление СБУ о нахождении хакеров в системе

Мобильный оператор «Киевстар» не подтверждает информацию о многомесячном доступе хакеров «внутри» компании к личным данным абонентов и их утечке. Об этом сообщила в Facebook представитель компании Ирина Леличенко.

Мобильный оператор «Киевстар» не подтверждает информацию о многомесячном доступе хакеров «внутри» компании к личным данным абонентов и их утечке.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Официальное расследование кибератаки на сеть «Киевстар», которая произошла 12 декабря 2023 года, продолжается и рассматриваются и озвучиваются разные версии, однако до официального завершения расследования ни одна из них не может считаться окончательной. Вся информация о ходе расследования кибератаки есть на официальном сайте СБУ, непосредственно задействованная в этом процессе.

Никаких фактов утечки персональных данных абонентов в ходе расследования не обнаружено", — заявила Леличенко.

По ее словам, сейчас сеть «Киевстара» работает в обычном режиме и предоставляет абонентам все основные базовые услуги.

Читайте также: Атака на «Киевстар»: Российские хакеры проникли в систему еще весной

«Киевстар» уже применил дополнительные меры для киберзащиты, в частности, усилено управление доступом, внедрены дополнительные системы контроля серверов и рабочих станций, планируются следующие шаги по усилению кибербезопасности", — добавили в компании.

Напомним

Ранее, руководитель Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк в интервью Reuters заявил, что российские хакеры проникли в систему украинского телекоммуникационного оператора «Киевстар» по меньшей мере в мае прошлого года, хотя масштабная атака произошла 12 декабря.

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

Читайте: Киевстар опроверг заявление российских хакеров: данные клиентов защищены

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
4 января 2024, 19:41
#
Сьогодні кіберполіція задовбувала СМС-ками про те що розповсюдження відео прилботів переслідується по закону.

А тут робітник СБУ не просто «відео прільотів» розповсюджує, а ще і порушує тайну слідства.
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