Украинские хранилища обеспечили Европе дешевый газ, — Financial Times

По словам аналитиков, это помогло энергетическим компаниям и трейдерам использовать лишь относительно небольшие объемы топлива из хранилищ в самом ЕС и таким образом сдержать цены на газ и обеспечить пополнение запасов на следующую зиму.

Уровень запасов в хранилищах Евросоюза остается на уровне почти 90% на конец декабря, это значительно выше среднего показателя за предыдущие пять лет, показали данные Gas Infrastructure Europe. Отбор газа из украинских хранилищ «определенно помог сохранить такой уровень запаса», отметила старший аналитик Rystad Energy Николин Бромандер.

«Украина этой зимой играет ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа в Центральную и Восточную Европу», — отметила руководитель отдела ценообразования на газ в Европе независимого ценового агентства Argus Media Наташа Филдинг.

Сколько газа в Украине

К концу октября хранилища в ЕС, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), были заполнены на 99,24%, в некоторых странах — переполнены. Это вынудило европейские энергетические компании перенаправить излишки в Украину. Объемы, закачанные в ее хранилища, стали самыми высокими с начала полномасштабного российского вторжения.

В «Нафтогазе» уточняли, что в украинских подземных хранилищах (ПГХ) находится более 2 млрд куб. м газа, принадлежащего компаниям из Евросоюза.

В декабре биржевые цены на газ в Европе снижались из-за теплой погоды, высокого уровня запасов газа в хранилищах и импорта в ЕС.

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По данным «Минфина», цены на газ на газовом хабе TTF (Нидерланды) составляют 33,8 евро/МВт*час, что приблизительно вдвое ниже, чем год назад.