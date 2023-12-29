Минфин - Курсы валют Украины

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29 декабря 2023, 20:02 Читати українською

Главное за неделю: Пенсии, блокирование счетов уклонистов и что ожидает Украину в 2024 году

Консервативный, агрессивный и крипто: лучший портфель «Минфина» в 2023 году

Полгода назад редакция начала новый инвестиционный эксперимент: мы сформировали три инвестиционных портфеля и начали наполнять их акциями и криптовалютами. В начале нового года подводим первые итоги, чтобы выяснить, какая стратегия оказалась самой удачной.

Нацбанк впервые поднял официальный курс доллара выше 38 гривен

Национальный банк Украины установил на 1 января 2024 года официальный курс гривны на уровне 38,0020 грн/$. По сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.

Индексация пенсий состоится в марте — Шмыгаль

Пенсии и зарплаты учителей и врачей в следующем году будут так же выплачиваться вовремя. Индексация пройдет в марте, как это предусматривает закон. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Найман: Что ожидает Украину в 2024 году — курс доллара, ВВП, недвижимость. Европа vs США vs Китай (видео)

В этом видео Алексей Козырев говорит с Эриком Найманом — украинским экономистом, соучредителем компании HUG'S — о курсе валют на 2024 год, валютных ограничениях НБУ, ВВП, экономике Европы, Китая и США и многом другом.

Доллар более 40 грн и ускорение инфляции: что будет с экономикой, ценами и курсом в 2024 году

Экономические итоги этого года существенно превзошли предварительные оценки. Но на следующий год прогнозы все же умеренно оптимистичны: экономика будет расти более низкими темпами, а рост цен ускорится. Почему так будет происходить, и какие показатели ожидают инвесторы и банкиры, рассказывает «Минфин».

Госдолг Украины увеличился за месяц еще на $4,5 миллиарда

По состоянию на 30 ноября внешний государственный и гарантированный государством долг составил 3 512,77 млрд грн (68,58% от общей суммы), или $96,57 млрд. Внутренний государственный и гарантированный государством внутренний долг на эту дату составил 1609,72 млрд грн (31,42%) или $44,25 млрд.

Правительство предложило блокировать банковские счета уклонистов: реально ли это сделать

Поздно вечером 25 декабря правительство направило в парламент законодательные правки по вопросам мобилизации и прохождения военной службы (законопроект № 10378). Документ вводит ряд финансовых ограничений для уклоняющихся от призыва. Среди прочего такие лица могут потерять доступ к своим банковским счетам. Разберем, как эту норму можно претворить в жизнь.

Какие акции подготовили банки к рождественско-новогодним праздникам

В этом году большинство банков отказалось от традиционных рождественско-новогодних акций. «Минфин» собрал специальные предложения, которые подготовили банки по нашему рейтингу устойчивости для украинцев «под елку-2024».

НБУ утвердил 6 дополнительных критериев рисковых валютных операций

Национальный банк требует от банков усилить валютный контроль за экспортно-импортными операциями клиентов, когда речь идет о предоплатах. А именно: регулятор расширил список своих индикаторов для анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, содержащихся в постановлении НБУ № 8 от 2 января 2019 года.

Правительство начинает выплачивать средства за разрушенное жилье

С 27 декабря 2023 года в Украине начинается выплата компенсаций за разрушенное жилье, поврежденное или уничтоженное в результате российской агрессии.

Удорожание кредитов и обслуживание карт: как банкиры отреагируют на повышение налога

В начале декабря Президент подписал Закон (№ 3474-IX) о повышенном налогообложении банков. Еще при обсуждении документа финансисты говорили, что новые налоговые правила заставят их повысить тарифы на банковские услуги и цены на кредиты. «Минфин» выяснял, насколько реальны были такие угрозы.

НБУ сообщил, когда начнет проверять внедрение в Украине усиленной аутентификации платежей

Национальный банк не планирует ранее 10 мая 2024 проводить инспекционные проверки по соблюдению банками, другими финучреждениями и «Укрпочтой» требований Положения № 58 об усиленной аутентификации на платежном рынке.

Украина получила $1,34 млрд в рамках проекта Всемирного банка

Украина получила $1,34 млрд в качестве шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine), на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Налоговая рассказала, к кому придет с проверками в 2024 году

В 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановых проверок налогоплательщиков.

Прибыли банков выросли в 6 раз в год

По данным Национального банка, финансовый результат банков после налогообложения за 11 месяцев 2023 года составил 130,55 млрд грн, в т. ч. в ноябре — 7,85 млрд грн.

Источник: Минфин
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