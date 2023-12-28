Xiaomi представила свой первый электромобиль (фото)

Китайский производитель электроники Xiaomi представил свой первый электромобиль SU7 и объявил о планах войти в пятерку крупнейших мировых производителей автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

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Седан, получивший название SU7, является долгожданной моделью, которую генеральный директор Лей Цзюнь назвал технологией «супер-электродвигателя», способной обеспечить скорость ускорения выше, чем у электромобилей Tesla и Porsche.

SU7, вероятно, поступит в продажу через несколько месяцев.

«Упорно работая в течение следующих 15−20 лет, мы станем одним из 5 крупнейших мировых автопроизводителей, стремясь поднять автомобильную промышленность Китая в целом», — сказал Лей Цзюнь.

Эти планы включают создание «автомобиля мечты, сравнимого с Porsche и Tesla», добавил он.

Характеристики

SU7 будет доступен в двух версиях — с запасом хода до 668 км на одном заряде и с запасом хода до 800 км. Для сравнения, Model S от Tesla имеет запас хода до 650 км.

До 100 км/ч седан в полноприводном исполнении сможет разгоняться за 2,78 секунды, а останавливаться с этой скорости за 33,3 метра. Максимальная скорость седана будет достигать 265 км/ч.

Заднеприводная модификация ограничит максимальную скорость 210 км/ч, до 100 км/ч будет разгоняться за 5,28 секунды, а ее тормозной путь со 100 км/ч увеличится до 35,5 м.

Полноприводная машина за счет более емкой батареи одной зарядке 800 км, а заднеприводная ограничится 668 км по циклу CLTC. При этом мощность силовой установки у первой достигнет 673 л.с., а у второй ограничится 299 л.с.

Цена

Цена еще не объявлена. Лей сказал, что стоимость будет «действительно немного высокой, но такой, которую каждый сочтет оправданной».

Ожидается, что электрокар будет стоить примерно 200 000 — 260 000 юаней ($27 500 — 36 500).

Производство

Автомобили под брендом Xiaomi будут производиться подразделением государственного автопроизводителя BAIC Group на пекинском заводе годовой мощностью 200 тыс. автомобилей.

Xiaomi, пятый самый крупный производитель смартфонов в Китае, пытается диверсифицировать свою основную деятельность на электромобиле на фоне стагнации спроса на смартфоны.

Среди других китайских технологических компаний, сотрудничающих с автопроизводителями для разработки электромобилей — Huawei и Baidu.

Xiaomi пообещала инвестировать $10 млрд в автомобили в течение десятилетия и является одним из немногих новых игроков на китайском рынке электромобилей.

На чрезвычайно переполненном китайском рынке электромобилей наибольшую конкуренцию, вероятно, составит BYD, владеющая третью рынка, в то время как Tesla имеет 9%, согласно данным за третий квартал от Zheshang Securities.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в сети появились официальные фото электромобиля от Xiaomi, получившего название Xiaomi SU7.