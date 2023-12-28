5 лучших акций для покупки в 2024 году стоимостью до $100

2023-й выдался чудесным годом для технологического сектора и индекса Nasdaq-100. К моменту написания статьи он вырос на более чем 56% с начала года. Если в следующем году мы не столкнемся с новыми негативными и неожиданными вызовами, то этот тренд, скорее всего, сохранится. Как воспользоваться этим инвесторам с небольшим бюджетом, «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт Виталий Боканча.

Среди тысяч акций есть недорогие бумаги недооцененных технологических компаний со значительным потенциалом. Критерий выбора заключался в поиске недооцененных компаний с потенциалом роста от 10%. Средняя целевая цена базируется на таргетах разных инвестиционных банков. Также внимание было уделено прогнозам по сегментам каждой отдельной компании и их росту в будущие годы.

Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA)

Компания занимается управлением, идентификацией и доступом, предоставляет облачное программное обеспечение, которое помогает управлять и защищать аутентификацию подлинности пользователей в приложениях. Кроме того, платформа позволяет создателям создавать средства контроля идентичности.

С начала года акции OKTA выросли примерно на 27%, что является низким показателем, по сравнению с популярными технологическими акциями.

Okta выигрывает от большого и растущего адресного рынка. По данным Grand View Research, мировой рынок управления идентификацией и доступом в прошлом году достиг $15,93 млрд. Эксперты прогнозируют, что этот сегмент будет расширяться со среднегодовым темпом роста 12,6% в период с 2023 по 2030 год. В пиковые моменты отрасль может генерировать доход в размере $41,52 млрд.

Преимущества

Аналитики оценивают OKTA, как «умеренно покупать» с максимальной целевой ценой в $120.

В финансовом плане компания демонстрирует трехлетний рост доходов на 33%.

Недостатки

Средний ценовой прогноз аналитиков очень скромный.

Инвесторы будут платить высокую премию за рост, по сравнению с прошлым годом. Это означает, что инвесторы готовы платить больше денег, чем раньше, чтобы увидеть, как их инвестиция растет.

Инвесторам важно, чтобы стоимость их инвестиционного объекта увеличивалась, по сравнению с прошлым годом. Такой подход указывает на то, что они ценят быстрый рост и стремятся получить большую прибыль за короткое время.

Corsair Gaming (NASDAQ:CRSR)

Производитель компьютерной периферии и аппаратного обеспечения, который базируется в Милпитас, штат Калифорния. Согласно публичному профилю, Corsair разрабатывает и продает разнообразные компьютерные продукты, включая высокоскоростные модули DRAM, блоки питания ATX, а также системы охлаждения процессоров и корпусов.



С начала года CRSR получила лишь менее 7% стоимости собственного капитала.

Несмотря на низкие показатели, CRSR может быть одним из самых привлекательных бычьих инвестиций в технологии. По данным Grand View Research, мировой рынок видеоигр в прошлом году достиг $217,06 млрд. Эксперты прогнозируют, что с 2023 по 2030 год этот сектор будет расти на 13,4% ежегодно. В пиковые моменты мы говорим о годовом доходе в $583,69 млрд. Кроме того, когда игры станут «настоящей» индустрией, спрос на периферийные устройства должен взлететь до небес.

Преимущества

Аналитики оценивают CRSR, как «умеренно покупать» со средней целевой ценой 17,57$, что означает примерно 17% роста.

CRSR торгуется с коэффициентом 0,97 по продажам за последний год, что ниже медианы сектора в 1,46.

Недостатки

В целом, оценка аналитиков несколько неоднозначна — три рекомендации на «покупку» и три рекомендации на «удержание».

Рост доходов замедлился в 2023 году, что вызывает некоторые вопросы в части спроса.

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Teladoc (NYSE:TDOC)

Международная компания по телемедицине и виртуальному здравоохранению, которая стала очень популярной во время пандемии Covid-19: в условиях распространения нового вируса бесконтактные услуги были на первом месте. С тех пор, TDOC потерял такую острую востребованность. С начала года TDOC снизился более чем на 15%.

С этой точки зрения, если мы переживем еще одну пандемию, Teladoc может в одночасье превратиться в актуальную платформу здравоохранения. Эксперты все еще видят сильный рост в этой области, независимо от острых катализаторов. По оценкам Grand View Research, мировой рынок телемедицины достигнет $101,2 млрд в конце этого года. К 2030 году доход сектора может подскочить до $455,3 млрд. Это означает среднегодовой рост на 24,3%.

Преимущества

Несмотря на краткосрочную потерю актуальности в постпандемическом цикле, аналитики все еще оценивают акции, как одни из самых лучших для покупки в технологическом секторе.

Аналитики оценивают TDOC, как «покупать», а максимальная целевая цена составляет $34, что означает 59% потенциала роста.

Недостатки

Компания страдает от значительных финансовых проблем, в том числе от низкого Z-Score Altman (модель прогнозирования банкротства).

Таким образом, это не является 100% однозначным аргументом в пользу бычьих инвестиций в технологии.

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PayPal (NASDAQ:PYPL)

Международная компания, специализирующаяся на финансовых технологиях, зарабатывает на системе онлайн-платежей. Несколько лет назад она также предложила платформу «купи сейчас, заплати позже» (BNPL) под названием Pay in 4. Эта услуга позволяет клиентам разбивать свои покупки на четыре уровня платежа без каких-либо процентов или комиссий.

PayPal входит в число наиболее высокотехнологичных акций благодаря более широким изменениям в поведении потребителей. В частности, молодежь ожидает простых цифровых платежных решений и различных вариантов обслуживания. Кроме того, поскольку диджитализация становится нормой во всех парадигмах социальных транзакций, предприятия, которые оказывают платежные услуги, получают огромные возможности. Поэтому PayPal может использовать свой огромный компонент доверия к бренду.

Преимущества

Сейчас аналитики рекомендуют PYPL, как «умеренно покупать» со средней ценовой целью 74,14$, что означает рост на 19%.

Трехлетний темп роста доходов PayPal составляет 16,7%, что превышает средний показатель в секторе 3,7%.

Недостатки

В первую очередь, PYPL окружает огромный скептицизм, поскольку он значительно упал от своей пиковой рыночной цены в 2021 году. Это пример высокого риска и высокого вознаграждения среди бычьих инвестиций в технологии.

Marvell (NASDAQ:MRVL)

Компания со штаб-квартирой в Уилмингтоне, штат Делавер, разрабатывает и производит полупроводники и сопутствующие технологии. В частности, концентрируется на микросхемах для различных применений, включая центры обработки данных, сетевые и автомобильные решения. Хотя она не является лидером среди акций технологических компаний, ее акции взлетели более чем на 57% с начала года.

В первую очередь, Marvell извлекает выгоду от многих возможностей для увеличения спроса. К примеру, посмотрите на один из аспектов ее бизнеса — полупроводники для центров обработки данных. Согласно данным Allied Market Research, в 2020 году мировой рынок полупроводников оценивался в $187,35 млрд. К 2030 году сектор может достигнуть $517,17 млрд. Это означает среднегодовой темп роста на уровне 10,5% с 2021 по 2030 год. Добавьте к этому другие сектора, и вы, вероятно, будете говорить о стремительном росте в долгосрочной перспективе.

Преимущества

Аналитики оценивают MRLV, как «умеренно покупать».

Средняя целевая цена составляет $67,32, что означает более 11% роста, и максимальная целевая цена составляет $100 с потенциалом роста более 60%.

Недостатки