«Киевстар» возобновил работу мобильного интернета по всей стране

Специалисты мобильного оператора «Киевстар» включили доступ в мобильный интернет на всей подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Восстановление мобильного интернета

Услуга работает по всем стандартам связи, в том числе 4G.

Отмечается, что мобильный интернет может работать с уменьшенной скоростью, однако по мере стабилизации работы сети его качество будет улучшаться.

Как добавили в компании, за прошедшие сутки возобновлены услуги международного роуминга. А еще раньше — услуги голосовой связи и фиксированного интернета.

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Более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в трудоспособном состоянии.

«В настоящее время компания работает над запуском услуг SMS и возобновления доступа к системе «Мой Киевстар», — уточнили в операторе.

В некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности со связью, и специалисты компании их оперативно устраняют.

В «Киевстаре» объяснили, если SIM-карта не регистрируется в сети, нужно перезагрузить телефон или включить и выключить «авиа» режим. Также помогает выбор сети «Киевстар» в настройках телефона.

Атака на «Киевстар»: что известно

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.