IT-инфраструктура «Киевстар» частично разрушена — гендиректор компании

После мощной хакерской атаки IT-инфраструктура мобильного оператора «Киевстар» частично разрушена. Об этом заявил гендиректор компании Александр Комаров в эфире телемарафона, сообщает ЭП.

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По его словам, именно этим объясняется неопределенность сроков возобновления работы мобильного оператора.

«Очень мощная хакерская атака на интеллектуальную инфраструктуру компании, отчасти разрушенная IT-инфраструктура. Поэтому мы прорабатываем вопрос о том, сколько времени займет восстановление. И никаких стейтментов мы еще не делали», — объяснил он.

По его словам, цель этой атаки заключалась именно в максимально возможном разрушении IT-инфраструктуры оператора.

Напомним

12 декабря мобильный оператор Киевстар заявил о техническом сбое в сети, из-за чего могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет. Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро ​​сети.

Позже вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков предположил, что «Киевстар» может возобновить работу за 4−5 часов.

Гендиректор «Киевстар» Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора неясны.