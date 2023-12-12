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12 декабря 2023, 16:40 Читати українською

IT-инфраструктура «Киевстар» частично разрушена — гендиректор компании

После мощной хакерской атаки IT-инфраструктура мобильного оператора «Киевстар» частично разрушена. Об этом заявил гендиректор компании Александр Комаров в эфире телемарафона, сообщает ЭП.

После мощной хакерской атаки IT-инфраструктура мобильного оператора «Киевстар» частично разрушена.
Фото: Kyivstar

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По его словам, именно этим объясняется неопределенность сроков возобновления работы мобильного оператора.

«Очень мощная хакерская атака на интеллектуальную инфраструктуру компании, отчасти разрушенная IT-инфраструктура. Поэтому мы прорабатываем вопрос о том, сколько времени займет восстановление. И никаких стейтментов мы еще не делали», — объяснил он.

По его словам, цель этой атаки заключалась именно в максимально возможном разрушении IT-инфраструктуры оператора.

Напомним

12 декабря мобильный оператор Киевстар заявил о техническом сбое в сети, из-за чего могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет.

Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро ​​сети.

Позже вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков предположил, что «Киевстар» может возобновить работу за 4−5 часов.

Гендиректор «Киевстар» Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора неясны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 декабря 2023, 17:57
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И что «сеньеры» с «ДОУ ЮА», которые сутками «дуют в уши» «джунам» сказки о своих успехах и «сладостях жизни» не могут решить эту проблему?
Не верю, нет, не верю!
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0
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
12 декабря 2023, 18:11
#
Сроки восстановления зависят от масштабов повреждений. Уверен в Киевстаре не дураки сидят, и если до сих пор вопрос не решен, то значит все очень плохо.
В любом случае, при таких масштабах уверен не обошлось без помощи «крота»…
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