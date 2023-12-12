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12 декабря 2023, 14:43 Читати українською

Сроки возобновления работы непонятны — гендиректор «Киевстар»

Гендиректор мобильного оператора «Киевстар» Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора неясны. Об этом он сказал в своем видеообращении, пишет ЭП.

Гендиректор мобильного оператора «Киевстар» Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора неясны.

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«Война с россией имеет много измерений и одно из них — в киберпространстве. К сожалению, сегодня утром „Киевстар“ стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и доступ к интернету. Пока сроки восстановления сервисов окончательно непонятны», — отметил бизнесмен.

Он добавил, что компания работает над устранением последствий атаки для скорейшего восстановления связи.

Читайте: «Киевстар» возобновит работу через четыре-пять часов — Кубраков

Напомним

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12 декабря мобильный оператор «Киевстар» заявил о техническом сбое в сети, из-за чего могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет.

Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро ​​сети.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Gonza
Gonza
12 декабря 2023, 15:02
#
«Просто у вкраїнчиків „роль і значення кібербезпеки чючють перебільшено“, тому й київстарам ядро мережі „тупиє чьмобікі“ роз'єбали. Ну проєбали маленький цифровий чонгар, та і *** .» (із соцмереж)
+
+15
AlexZerg
AlexZerg
12 декабря 2023, 15:03
#
Поки К С працює над відновленням мережі…адміну Мінфіну треба звернути увагу, що код тексту поплив у цьому місці))


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