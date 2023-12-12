Сроки возобновления работы непонятны — гендиректор «Киевстар»

Гендиректор мобильного оператора «Киевстар» Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора неясны. Об этом он сказал в своем видеообращении, пишет ЭП.

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«Война с россией имеет много измерений и одно из них — в киберпространстве. К сожалению, сегодня утром „Киевстар“ стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и доступ к интернету. Пока сроки восстановления сервисов окончательно непонятны», — отметил бизнесмен.

Он добавил, что компания работает над устранением последствий атаки для скорейшего восстановления связи.

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Напомним