Гендиректор мобильного оператора «Киевстар» Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора неясны. Об этом он сказал в своем видеообращении, пишет ЭП.
Сроки возобновления работы непонятны — гендиректор «Киевстар»
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«Война с россией имеет много измерений и одно из них — в киберпространстве. К сожалению, сегодня утром „Киевстар“ стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и доступ к интернету. Пока сроки восстановления сервисов окончательно непонятны», — отметил бизнесмен.
Он добавил, что компания работает над устранением последствий атаки для скорейшего восстановления связи.
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Напомним
12 декабря мобильный оператор «Киевстар» заявил о техническом сбое в сети, из-за чего могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет.
Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро сети.
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