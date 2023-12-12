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12 декабря 2023, 13:55 Читати українською

У Приватбанка возникли проблемы из-за сбоя Киевстар

Приватбанк сообщил о сложностях в работе сервисов в связи с кибератакой на Киевстар. В частности, некоторые POS-терминалы, банкоматы и терминалы самообслуживания могут не работать. Об этом говорится в пресс-релизе банка на странице Facebook.

Приватбанк сообщил о сложностях в работе сервисов в связи с кибератакой на Киевстар.

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В банке отмечают, что делают все, чтобы обеспечить доступность всех продуктов и услуг.

Как сообщает Экономическая правда, у сервисов Приватбанка есть определенная зависимость от работы Киевстар: в банкоматной сети до 5%, терминалы самообслуживания — до 10% сети, POS — до 30%.

В Приватбанке также сообщили, как связаться с ними, если нет мобильной связи.

«Если у вас возникла срочная необходимость связаться с нами, то за неимением мобильной связи, вы можете позвонить по телефону с помощью Приват24, а также написать в чат-онлайн, для этого достаточно подключиться к альтернативной сети интернета», — говорится в уведомлении банка.

Напомним, что утро 12 декабря для украинцев началось отсутствием сети Киевстар. Позже стало известно, что на компанию была совершена хакерская атака.

К теме: «Киевстар» возобновит работу через четыре-пять часов — Кубраков

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 декабря 2023, 14:02
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…сервіси Приватбанку мають певну залежність від роботи Київстар…

И это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ банк!!! Сервисы которого (из сообщения в статье) зависят от работы частного оператора связи!!!
И опять вопрос -«Укртелеком» частная контора принадлежащая ахметке, оказывает услуги государству Украина в обеспечении спец (закрытых) каналов связи. Вот как здорово!
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 декабря 2023, 15:00
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…про це йдеться у пресрелізі банку на сторінці у Facebook…

А что социальная сеть является каналом предоставления информации от ГОСУДАРСТВЕННОГО банка?
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