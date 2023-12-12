Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро сети. Об этом пишет dev со ссылкой на источники в компании.
Стала известна причина массового сбоя в сети «Киевстар»
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как пишет издание, источники опровергают информацию о якобы обыске правоохранителей в компании, которую распространяют некоторые Telegram-каналы.
Напомним
12 декабря мобильный оператор «Киевстар»заявил о техническом сбое в сети, из-за чего могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 43 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 2