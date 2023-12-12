Стала известна причина массового сбоя в сети «Киевстар»

Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро ​​сети. Об этом пишет dev со ссылкой на источники в компании.

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Как пишет издание, источники опровергают информацию о якобы обыске правоохранителей в компании, которую распространяют некоторые Telegram-каналы.

Напомним

12 декабря мобильный оператор «Киевстар»заявил о техническом сбое в сети, из-за чего могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет.