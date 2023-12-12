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12 декабря 2023, 12:37 Читати українською

«Киевстар» возобновит работу через четыре-пять часов — Кубраков

Мобильный оператор «Киевстар» должен восстановить связь в течение четырех-пяти часов, сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков, пишет LIGA.net.

Мобильный оператор «Киевстар» должен восстановить связь в течение четырех-пяти часов, сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков, пишет LIGA.net.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовыеЧто известноПо словам Кубракова, сейчас продолжаются ремонтные работы и уже через несколько часов связь должна восстановиться.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые

Что известно

По словам Кубракова, сейчас продолжаются ремонтные работы и уже через несколько часов связь должна восстановиться.

Напомним

Утром, 12 декабря, абоненты мобильного оператора «Киевстар» со всей Украины не могут воспользоваться услугами мобильной связи и доступом в интернет из-за масштабного сбоя. В компании заявили о технических проблемах.

Читайте: Стала известна причина массового сбоя в сети «Киевстар»

Источники dev.ua в компании рассказали, что причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро сети.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+60
KValera
KValera
12 декабря 2023, 12:55
#
«Два-три тижні» — та це ж вже було.
+
0
NN NN
NN NN
12 декабря 2023, 14:05
#
Откуда ж они знают?
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