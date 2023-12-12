«Киевстар» возобновит работу через четыре-пять часов — Кубраков

По словам Кубракова, сейчас продолжаются ремонтные работы и уже через несколько часов связь должна восстановиться.

Напомним

Утром, 12 декабря, абоненты мобильного оператора «Киевстар» со всей Украины не могут воспользоваться услугами мобильной связи и доступом в интернет из-за масштабного сбоя. В компании заявили о технических проблемах.

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Источники dev.ua в компании рассказали, что причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро сети.