Мобильный оператор «Киевстар» должен восстановить связь в течение четырех-пяти часов, сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков, пишет LIGA.net.
«Киевстар» возобновит работу через четыре-пять часов — Кубраков
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Что известно
По словам Кубракова, сейчас продолжаются ремонтные работы и уже через несколько часов связь должна восстановиться.
Напомним
Утром, 12 декабря, абоненты мобильного оператора «Киевстар» со всей Украины не могут воспользоваться услугами мобильной связи и доступом в интернет из-за масштабного сбоя. В компании заявили о технических проблемах.
Читайте: Стала известна причина массового сбоя в сети «Киевстар»
Источники dev.ua в компании рассказали, что причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро сети.
Источник: Минфин
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