Что рассказал малый бизнес о перспективах найма персонала, оборотах и отношениях с властью

Отсутствие платежеспособного спроса, усиление давления силовиков и контролеров, нехватка квалифицированной рабочей силы — главные проблемы украинских предпринимателей. Об этом свидетельствует исследование состояния и потребностей малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях войны, результаты которого ЭП прокомментировал Андрей Длигач, генеральный директор Advanter Group. «Минфин» выбрал главное.

Состояние деловой среды

Индекс активности бизнеса UBI (Russian Business Index) в ноябре составил 36,3 из 100 возможных. Индекс немного упал, по сравнению с августом (38,2), но оставался выше локального минимума, зафиксированного в сентябре 2022 года (33,9).

Это падение свидетельствует об усталости бизнеса от неопределенности и стагнации, количество заказов от клиентов и объемы выпуска продукции не изменились. Бизнес прекратил копить товарные запасы, что наблюдалось с августа 2023 года.

UBI показывает активность бизнеса, его способность наращивать товарооборот, создавать рабочие места. Если показатель ниже 50, это свидетельствует об отрицательных ожиданиях бизнеса от дальнейшего развития событий.

Работа предприятий

По результатам десяти месяцев работы, 9,6% предприятий остаются остановленными или почти не работают. В августе этот показатель составил 12,8%. 13,8% предприятий указали на рост объемов работ, по сравнению с планом, 25,5% предприятий действуют в пределах запланированных показателей на 2023 год, 51,2% — закончили десять месяцев с финансовыми показателями ниже ожидаемых.

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Какие перспективы видит бизнес в 2023 году

Средневзвешенный показатель ожидаемых оборотов бизнеса в 2023 году, против 2022 года, упал с 8,2% (оценка, полученная в августе 2023 года) до 6,3%.

39,8% бизнеса ожидает роста оборотов в 2023 году.

Не видят перспектив 19% предприятий (указали, что бизнес не будет работать, или будет работать на уровне до 50% от оборотов предыдущего года).

Что мешает бизнесу восстанавливаться

Непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке 53,6% Отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов 51,7% Непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса 42,3% Отсутствие достаточного количества квалифицированных работников 32,4% Отсутствие достаточного капитала 31,6% Помехи со стороны регуляторных и фискальных органов 26,8% Высокие налоги и сборы 26,8%

Больше всего мешает бизнесу в восстановлении непрогнозируемости ситуации в стране (53,6%) и отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов (51,7%).

Более существенной проблемой для бизнеса стало отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов — 51,7% против 47,6% в августе. Фактор непредсказуемости действий государства снизился с 47,7 до 42,3%.

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Проблемы во взаимодействии с органами власти

44,2% предприятий столкнулись с проблемой блокировки налоговых накладных. Этот показатель упал, по сравнению с предыдущей фазой исследования в августе (49,9%), но продолжает существенно преобладать над другими проблемами.

Более весомой становится проблема логистики. В ноябре эту проблему указали 23% респондентов, тогда как в августе этот показатель составлял 17,5%.

За последние три месяца 56,6% МСБ столкнулись с препятствиями со стороны государственных органов. Этот показатель улучшился, по сравнению с августовским (67,3%).

Показатели, менее 2%, находятся в пределах статистической погрешности.

Ситуация с персоналом

Доля персонала, по сравнению с 23 февраля 2022 года, сокращена на текущий момент, упала с 22% в августе до 18%. Улучшилась ситуация (до 7,9%) и со скрытой безработицей (доля персонала, отправленная в отпуск).

Доля персонала, который работает на условиях сокращенной зарплаты, сокращается в течение всего 2023 года (11,2%).

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Приоритетные задачи для правительства

Самой приоритетной задачей для властей, как и в предыдущей волне опроса, 68% предпринимателей считают уничтожение коррупции, 44,1% — необходимость улучшения доступа к кредитам. Значительная часть предпринимателей отметила необходимость проведения судебной реформы (41,4%) и налоговой реформы (35,4%).

На необходимость улучшения изменений в налоговой сфере (выбрали, по крайней мере, один из нескольких факторов) указали 72% респондентов.

Справочно: В ноябре завершилась 14 волна исследования состояния и потребностей малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях большой войны. Исследование провели Advanter Group и Центр развития инноваций в сотрудничестве с Минэкономики, Минфином, Минцифры, Минвосстановления, Государственной регуляторной службой и Коалицией бизнес-сообществ за модернизацию Украины. Организаторы опросили 562 собственника и CEO предприятий МСБ.