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30 ноября 2023, 7:40 Читати українською

Бюджет-2024 утвержден: сколько будут платить ФОП на едином налоге

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на следующий год, в котором заложено увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Эти показатели лежат в основе расчетов налогов, соцвзносов и лимитов для ФОП. Какие суммы в бюджет придется платить физическим лицам — предпринимателям в 2024 году, разбирался «Минфин».

После годовой паузы в Украине вернулись к поэтапному повышению социальных стандартов.

Как изменилась «минималка» и прожиточный минимум

Минимальная зарплата в этом году изменится дважды:

  • с 1 января 2024 г. — 7 100 грн (до 31 декабря 2023 г. — 6 700 грн);
  • с 1 апреля 2024 г. — 8 000 грн.

Минимальная зарплата, грн
Показатель

1 января

1 апреля

в месячном размере

7 100

8 000

в почасовом размере

42,6

48

В 2024 году увеличены размеры прожиточного минимума для всех основных социальных и демографических групп. Для расчета единого налога для ФОПов I группы используется только прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на начало года. С 1 января 2024 года он составляет 3 028 грн.

Прожиточный минимум (грн.)
Показатель

1 января

общий

2 920

для детей до 6 лет

2 563

для детей от 6 до 18 лет

3 196

для трудоспособных лиц

3 028

для лиц, потерявших трудоспособность

2 361

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Налоги для ФОП I группы

Выбор группы плательщиков единого налога зависит от сферы деятельности ФОП, объема доходов, круга потребителей продуктов и услуг предпринимателя (физические или юридические лица). Плательщики первой группы могут работать только с населением, осуществлять розничную торговлю исключительно с торговых мест на рынках, а их годовой доход не может превышать 167 минимальных зарплат. Они должны платить единый социальный взнос (рассчитывается, исходя из текущего уровня прожиточного минимума) и единый налог (привязанный к минимальной заработной плате).

Минимальный ЕСВ для этой группы «упрощенцев» составляет 22% минимальной заработной платы. Соответственно, предприниматели на первой группе в этом году должны платить:

  • с 1 января — 1 562 грн (7 100 грн х 22: 100 = 1 562 грн) или 4 686 грн в квартал;
  • с 1 апреля — 1 760 грн (8 000 грн х 22: 100 = 1 760 грн) или 5 280 грн в квартал.

Размер единого налога для этой группы устанавливают местные власти, но не выше 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января. Соответственно, в этом году максимальная ставка единого налога составит 302,80 грн в месяц.

Налоги для ФОП II группы

Плательщик единого налога второй группы — это человек, осуществляющий продажу товаров или услуг только физическим лицам или плательщикам единого налога, у которого до 10 наемных работников и годовой доход не более 834 МЗП.

Минимальный ЕСВ — 22% минимальной заработной платы. Соответственно, платить нужно:

  • с 1 января — 1 562 грн (7 100 грн х 22: 100 = 1 562 грн) или 4 686 грн в квартал;
  • с 1 апреля — 1 760 грн (8 000 грн х 22: 100 = 1 760 грн) или 5 280 грн в квартал.

Размер единого налога для этой группы устанавливают местные власти, но не выше 20% минимальной зарплаты на 1 января. Максимальная ставка единого налога составит 1 420 грн в месяц.

Налоги для ФОП III группы

Для плательщиков третьей группы допускается продажа товаров без ограничений по статусу контрагентов, а также работа без ограничения по количеству наемных работников.

Минимальный ЕСВ — 22% минимальной заработной платы. Соответственно, платить нужно:

  • с 1 января — 1 562 грн (7 100 грн х 22: 100 = 1 562 грн) или 4 686 грн в квартал;
  • с 1 апреля — 1 760 грн (8 000 грн х 22: 100 = 1 760 грн) или 5 280 грн в квартал.

Единый налог — 5% дохода (если предприниматель не зарегистрирован плательщиком НДС), или 3% дохода «плюс» НДС для тех, у кого есть свидетельство плательщика НДС.

Налогообложение «упрощенцев» на 2024 год

Показатель Единый взнос (ЕСВ), грн Единый налог, грн
Группа ФОП

1 января

1 апреля

1 января

1 группа

1 562

1 760

302,80

2 группа

1 562

1 760

1 420

3 группа

1 562

1 760

5% дохода, или 3% дохода + НДС

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Сколько платить за наемных работников

Все ФОП 1, 2 и 3 групп единого налога, а также находящиеся на общей системе налогообложения и самозанятые лица до конца военного положения могут не уплачивать единый социальный взнос за себя. Эта льгота сохраняется, и ЕСВ и дальше за себя можно не платить. Но в таком случае страховой стаж не будет засчитываться.

Льгота по уплате социального взноса не распространялась и не распространяется на наемных сотрудников. За них ЕСВ нужно платить в любом случае.

Минимальный ЕСВ составляет 22% от минимальной заработной платы. С 1 января наемные работники не могут получать зарплату менее 7 100 грн. А уже с 1 апреля работодателям придется повысить оклады, как минимум, до 8 000 грн.

С зарплаты необходимо взыскать налог на доходы физлиц (НДФЛ — 18%) и военный сбор (ВС — 1,5%).

С 1 января расчет налогов выглядит следующим образом:

Ставка — 7 100 грн
НДФЛ — 7 100×18% = 1 278 грн
ВС — 7 100×1,5% = 106,50 грн
ЕСВ — 7 100×22% = 1 562 грн
Удержание: 1 384,5 грн (НДФЛ + ВС)

То есть расходы на одного работника составляют: ставка — 7 100 грн (из них НДФЛ (1 278 грн) + военный сбор (106,5 грн)) + ЕСВ 1 562 грн = 8 662 грн.

«На руки» работник получит: 5 715,5 грн/месяц, поскольку НДФЛ и ВС удерживаются из его ставки, а работодатель вносит ЕСВ.

С 1 апреля 2024 года:

Ставка — 8 000 грн
НДФЛ — 8 000×18% = 1 440 грн
ВС — 8 000×1,5% = 120 грн
ЕСВ — 8 000×22% = 1 760 грн
Удержание: 1 560 грн (НДФЛ + ВС)

То есть расходы на одного работника составляют: ставка — 8 000 грн (из них НДФЛ (1 440 грн) + военный сбор (120 грн)) + ЕСВ 1 760 грн = 9 760 грн.

К выплате «на руки» работнику: 6 440 грн/месяц.

Новые лимиты для ФОП

В зависимости от группы, у ФОП на единой системе налогообложения есть лимиты по оборотам на собственных счетах. Эта сумма зависит от минимальной зарплаты, а значит, с увеличением ее размера с 1 января 2024 года до 7 100 грн лимиты выросли:

  • 1 группа — 1 185 700 грн (167 МЗП);
  • 2 группа — 5 921 400 грн (834 МЗП);
  • 3 группа — 8 285 700 грн (1 167 МЗП).

Важно помнить, что при условии превышения лимитов ФОП автоматически переводится на другую группу налогообложения или на общую систему. В таком случае, и уплачиваемые налоги могут стать больше. Поэтому важно следить за этими показателями, особенно к концу года.

Можно ли не платить единый налог во время войны

С начала войны уплата единого налога для ФОП на 1 и 2 группе была добровольным делом — они могли это делать, или же нет. Но с 1 августа 2023 года снова вернулась обязанность платить единый налог. Исключение составляют жители оккупированных территорий и боевых действий.

Проверить, какая территория официально признана находящейся в зоне боевых действий, можно, ознакомившись с Приказом Минреинтеграции № 309 от 22.12.2022 г., где утвержден перечень таких территорий.

ФОПы 3 группы единого налога во время войны имели право перейти на льготную ставку единого налога 2%, вместо 5%, от оборота. Но с 1 августа 2023 года всех ФОП 3 группы вернули на ставку единого налога 5% автоматически.

Налоговые проверки возвращаются, но не для всех

За два года войны требования к деятельности физических лиц-предпринимателей неоднократно менялись. Для поддержки бизнеса был введен ряд льгот и послаблений. Большинство из них уже отменены, некоторые изменения произойдут и в 2024 году.

Первое из них касается документальных проверок. С 1 ноября 2023 года, согласно законопроекту № 10016-д, предусмотрено их расширение. Впрочем, юрист Gracers Law Firm Сергей Савинский обращает внимание на то, что это правило действует не для всех предпринимателей. Так, налоговым органам в 2024 году запрещено проверять:

  • плательщиков единого налога 1 и 2 групп — мораторий на проверки будет действовать до 1 августа 2024 года,
  • физических лиц-предпринимателей, официальным местожительством которых является временно оккупированная территория, территория активных боевых действий или возможных боевых действий — к моменту завершения временной оккупации, прекращения активных боевых действий или возможности боевых действий,
  • физических лиц-предпринимателей, объекты налогообложения или объекты, связанные с налогообложением, которых находятся на временно оккупированной территории, территории активных боевых действий или возможных боевых действий — в части проведения фактических проверок по местонахождению этих объектов — до момента завершения временной оккупации, прекращения активных боевых действий или возможности боевых действий.

Даты завершения временной оккупации, завершения боевых действий и даты прекращения возможности боевых действий определяются Кабмином, в соответствии с Перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных рф. Однако, есть исключения.

«В частности, мораторий не распространяется на проверки плательщиков единого налога первой и второй групп, если эти проверки связаны с прекращением предпринимательской деятельности, то есть если предприниматель решил добровольно закрыться», — отметил Сергей Савинский.

Также мораторий не действует, если плательщик будет претендовать на бюджетное возмещение НДС или заявит значительное отрицательное значение этого налога. В таких случаях, отмечает юрист, налоговики смогут провести внеплановую проверку.

При этом для налогоплательщиков, которых запрещено проверять, останавливается течение сроков хранения документов и информации для проверок.

Что касается того, кого коснутся плановые проверки в 2024 году, то в этом перечне предприниматели:

  • осуществляющие деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;
  • осуществляющие деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес);
  • оказывающие финансовые, платежные услуги;
  • плательщики, у которых на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, есть один из следующих рисков:
    1. уровень уплаты налога на прибыль или НДС, что на более чем 50% меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли;
    2. дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность более чем в два раза;
    3. общая сумма расходов, отраженных в налоговой декларации об имущественном положении и доходах, составляет 75% или более суммы задекларированного годового дохода, если сумма общего годового дохода, полученного от производства предпринимательской деятельности, составляет от 10 млн;
    4. выплата зарплаты меньше, чем в среднем на предприятиях соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

Штрафы за нарушение правил работы с кассовыми аппаратами

С 1 октября 2023 года возобновлены штрафные санкции для тех, кто должен использовать кассовые аппараты, но не делает этого, или не выдает чек.

В то же время, размер штрафных санкций уменьшился. За нарушения, совершенные впервые, штраф составляет 25% (ранее 100%) стоимости товаров/услуг. За повторные нарушения — 50% (было 150%) стоимости товаров/услуг. Не касается финансовая ответственность только предпринимателей (кроме случаев торговли подакцизными товарами), которые работают на прифронтовых территориях.

«Запрещается использование программных регистраторов расчетных операций в период отсутствия связи между ПРРО и фискальным сервером ГНС без полученного от налоговиков диапазона фискальных номеров, сформированных фискальным сервером контролирующего органа», — отмечает юрист Gracers Law Firm.

По его словам, требование по обеспечению возможности безналичных платежей будет распространяться на населенные пункты с меньшим количеством жителей:

 — с 1 января 2024 года — для торговцев в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек.

Учитывая все изменения, можно сделать вывод, что регулирование деятельности ФОП все больше возвращается к требованиям, установленным до введения военного положения.

Источник: Минфин
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