Питер Шифф: «Крах биткоина будет более впечатляющим, чем его рост»

Один из главных публичных критиков первой в мире криптовалюты высказался о новом рекорде стоимости биткоина. Финансовый эксперт настаивает: крах первой в мире криптовалюты неизбежен. Об этом он написал в соцсети Х.

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«Спекулятивное безумие вокруг спотовых биткойн-ETF скоро закончится. Крах биткоина будет более впечатляющим, чем его рост», — пригрозил Питер Шифф.

#Gold pulling back below $2,100 has provided a catalyst for #Bitcoin to spike near $41K. This could be Bitcoin's swan song. The speculative frenzy around spot Bitcoin ETFs will end soon. Bitcoin's collapse will be more spectacular than its rally. In contrast gold's rally is real. — Peter Schiff (@PeterSchiff) December 4, 2023

Напротив, рост цены на золото вполне реален, считает опытный инвестор. є

«Золото опустилось ниже $2100, это послужило катализатором для биткоина, который подскочил почти до $41 000. Для BTC — это лебединая песня».

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Питер Шиффр, получивший прозвище «золотой жук» преданный сторонник инвестиций в главный драгоценный металл, постоянно критикует криптовалюты, сравнивая криптоинвесторов с сектой.

Недавно он заявил, что биткоин — это дешевая имитация золота. А также, что у криптовалют нет никаких целей и задач.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что биткоин с начала года вырос в цене более чем на 140%, достигнув отметки почти $41 000, опередив акции и золото, на ожидании снижения процентной ставки и увеличения спроса на криптовалюту со стороны биржевых фондов.

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«Минфин» также писал, что эксперты платформы Matrixport опубликовали новый прогноз. Они ожидают продолжения «бычьего рынка» и считают, что цена биткоина достигнет $63 000 весной 2024 года.

В своем отчете аналитики сравнили циклы роста и падения первой криптовалюты в период с 2014 по 2023 год. Они проявили определенную закономерность между «медвежьими» и «бычьими» настроениями рынка.

Также глава криптовалютной инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что цена биткоина может достичь своего исторического максимума на отметке $69 000 в течение года.