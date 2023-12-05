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5 декабря 2023, 9:39 Читати українською

Питер Шифф: «Крах биткоина будет более впечатляющим, чем его рост»

Один из главных публичных критиков первой в мире криптовалюты высказался о новом рекорде стоимости биткоина. Финансовый эксперт настаивает: крах первой в мире криптовалюты неизбежен. Об этом он написал в соцсети Х.

Один из главных публичных критиков первой в мире криптовалюты высказался о новом рекорде стоимости биткоина.

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«Спекулятивное безумие вокруг спотовых биткойн-ETF скоро закончится. Крах биткоина будет более впечатляющим, чем его рост», — пригрозил Питер Шифф.

Напротив, рост цены на золото вполне реален, считает опытный инвестор. є

«Золото опустилось ниже $2100, это послужило катализатором для биткоина, который подскочил почти до $41 000. Для BTC — это лебединая песня».

Читайте: Выше $40 000: причины и перспективы роста биткоина

Питер Шиффр, получивший прозвище «золотой жук» преданный сторонник инвестиций в главный драгоценный металл, постоянно критикует криптовалюты, сравнивая криптоинвесторов с сектой.

Недавно он заявил, что биткоин — это дешевая имитация золота. А также, что у криптовалют нет никаких целей и задач.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что биткоин с начала года вырос в цене более чем на 140%, достигнув отметки почти $41 000, опередив акции и золото, на ожидании снижения процентной ставки и увеличения спроса на криптовалюту со стороны биржевых фондов.

Читайте: Биткоин впервые за полтора года пробил отметку в $41 000 (обновлено)

«Минфин» также писал, что эксперты платформы Matrixport опубликовали новый прогноз. Они ожидают продолжения «бычьего рынка» и считают, что цена биткоина достигнет $63 000 весной 2024 года.

В своем отчете аналитики сравнили циклы роста и падения первой криптовалюты в период с 2014 по 2023 год. Они проявили определенную закономерность между «медвежьими» и «бычьими» настроениями рынка.

Также глава криптовалютной инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что цена биткоина может достичь своего исторического максимума на отметке $69 000 в течение года.

УЗНАТЬ КУРС КРИПТОВАЛЮТ

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Nobleman
Nobleman
5 декабря 2023, 11:22
#
«Недавно он заявил, что биткоин — это дешевая имитация золота. А также, что у криптовалют нет никаких целей и задач.» - цели и задачи очень простые, спекуляция и заработок на буратинах, вся эта история будет продолжатся вечно
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