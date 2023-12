Питер Шифф: «Крах биткоина будет более впечатляющим, чем его рост»

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Спекулятивное безумие вокруг спотовых биткойн-ETF скоро закончится. Крах биткоина будет более впечатляющим, чем его рост», — пригрозил Питер Шифф.

#Gold pulling back below $2,100 has provided a catalyst for #Bitcoin to spike near $41K. This could be Bitcoin's swan song. The speculative frenzy around spot Bitcoin ETFs will end soon. Bitcoin's collapse will be more spectacular than its rally. In contrast gold's rally is real.