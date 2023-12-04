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4 декабря 2023, 15:10 Читати українською

Выше $40 000: причины и перспективы роста биткоина

Биткоин с начала года вырос в цене более чем на 140%, достигнув отметки почти $41 000, опередив акции и золото, на ожидании снижения процентной ставки и увеличения спроса на криптовалюту со стороны биржевых фондов. Об этом пишет Livemint.

Биткоин с начала года вырос в цене более чем на 140%, достигнув отметки почти $41 000, опередив акции и золото, на ожидании снижения процентной ставки и увеличения спроса на криптовалюту со стороны биржевых фондов.
Фото:depositphotos

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Что происходит с биткоином

В прошлом году сектор криптовалют упал после краха криптобиржи FTX и ареста ее главы Сэма Бэнкмана-Фрида за мошенничество, а также после того, как крупнейшая биржа Binance и ее основатель Чанпэн Чжао недавно были признаны виновными в нарушении санкций США и отмывании денег и оштрафованы на $4,3 млрд и $50 млн соответственно.

Однако BTC достиг 19-месячного максимума почти $41 000, и восстановление произошло благодаря надеждам на то, что ФРС США снизит процентную ставку, а на криптовалюты будет больший спрос со стороны биржевых фондов.

Читайте: Биткоин впервые за полтора года пробил отметку в $41 000 (обновлено)

Еще одним двигателем BTC являются ожидания результатов заявок от таких компаний, как BlackRock, на запуск первых спотовых биткоин-ETF в США. Возможно, что одобрение их будет к январю.

Спотовый биткоин-ETF похож на любой другой ETF, но инвестирует непосредственно в биткоины. На сегодня биржевые фонды в США предлагают ETF, инвестирующие в фьючерсы на биткоины, а не в спотовый рынок самого актива. Запуск такого фонда означает, что инвесторы получают прямой доступ к текущей рыночной цене токена.

Также фактором, влияющим на цену BTC, является сокращение биткоинов вдвое, или халвинг, который должен произойти в следующем году. Это процесс деления физического количества токенов, которые майнеры получают в качестве вознаграждения за свою работу, вдвое. Подобное событие происходит каждые 4 года и является частью процесса ограничения предложения биткоинов на уровне 21 млн токенов. Монета обычно бьет рекорды по стоимости после каждого из 3 последних халвингов.

Поэтому недавний рост биткоина выглядит вполне оптимистично: сама крипто-отрасль взрослеет и существует потенциал для более широкой базы инвестиций в цифровые активы.

Напомним

«Минфин» писал, что эксперты платформы Matrixport опубликовали новый прогноз. Они ожидают продолжения «бычьего рынка» и считают, что цена биткоина достигнет $63 000 весной 2024 года.

В своем отчете аналитики сравнили циклы роста и падения первой криптовалюты в период с 2014 по 2023 год. Они проявили определенную закономерность между «медвежьими» и «бычьими» настроениями рынка.

Также глава криптовалютной инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что цена биткоина может достичь своего исторического максимума на отметке $69 000 в течение года.

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Источник: Минфин
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