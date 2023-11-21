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21 ноября 2023, 17:44 Читати українською

Минюст США требует у Binance $4 млрд для прекращения расследования — Bloomberg

Министерство юстиции США может потребовать от Binance выплаты $4 млрд в рамках урегулирования расследования, которое ведется как минимум с 2021 года. О возможном заключении сделки, ссылаясь на собственные источники, сообщило агентство Bloomberg.

Министерство юстиции США может потребовать от Binance выплаты $4 млрд в рамках урегулирования расследования, которое ведется как минимум с 2021 года.
Фото: binance.com

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Что известно

По данным источников, сделка предполагает соглашение об отсрочке уголовного преследования Binance. В этом случае минюст заполнит обвинительный акт против компании, однако не будет добиваться судебного преследования до тех пор, пока компания будет выполнять предписанные условия.

Среди них будет выплата штрафа, согласие с подробным изложением фактов, описывающих правонарушения со стороны Binance, а также соблюдение требований, выдвинутых минюстом. За последним будет следить доверенное лицо министерства юстиции.

Читайте: SEC и Binance заключили соглашение об активах клиентов в США

При этом, как отмечают источники, сделка скорее всего не спасет от уголовных обвинений основателя Binance Чанпэна Чжао. Он в настоящий момент проживает в ОАЭ, где не действует соглашение об экстрадиции с США.

По словам источников, переговоры между компанией и властями США продолжаются, и ситуация еще может измениться в любую сторону. Если же стороны договорятся на предложенных минюстом условиях, то о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

Напомним

«Минфин» писал, что 6 июня SEC подала ходатайство о заморозке цифровых активов Binance.US.

Регулятор обвинил Binance.US в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них — работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложение и продажа ценных бумаг.

14 июня суд обязал SEC и Binance.US найти компромисс для обеспечения защиты клиентских активов с возможностью продолжения работы платформы в обычном режиме.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SomeOne1999
SomeOne1999
21 ноября 2023, 22:46
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Вымогательство по-новому
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