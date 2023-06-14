Суд обязал SEC и Binance.US найти компромисс без заморозки активов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Binance.US должны достичь соглашения об обеспечении защиты клиентских активов с возможностью продолжения работы платформы в обычном режиме. Такое распоряжение отдал суд в ответ на ходатайство регулятора. Об этом сообщает Bloomberg.

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Судья отметила, что две стороны «не так уж далеки друг от друга» в вопросе о способах защиты клиентских средств. Она направила их к мировому судье для выработки компромисса. В случае позитивного вердикта не придется выносить решение по ходатайству SEC.

В ходе слушаний представитель Binance.US отметил, что биржа должна иметь возможность финансирования обычных расходов, в то время как заморозка активов может быть «неверно истолкована банками».

«Полное закрытие создало бы значительные последствия не только для компании, но и для рынков криптовалют в целом», — отметила судья.

Юристы Binance.US предложили SEC в качестве компромисса перевести активы американских клиентов на новые кошельки с новыми секретными ключами, которые находились бы под исключительным контролем сотрудников платформы, базирующихся в США.

Платформа обязалась не переводить активы и не осуществлять платежи в пользу какой-либо организации в структуре Binance без приказа судьи.

SEC в своем компромиссном предложении попросила Binance репатриировать принадлежащие клиентам в США криптовалюты, где они находились бы под контролем организаций, независимых от материнской компании.

Во время слушания один из адвокатов Комиссии заявил, что регулятор открыт для «узкоспециализированного исключения» из любой заморозки для покрытия операционных расходов платформы.

По словам журналистки Кэти Бюлер, американское подразделение криптобиржи к полудню 15 июня по местному времени должно представить список бизнес-расходов.

Напомним

«Минфин» писал, что SEC обратилась в федеральный суд Вашингтона с просьбой заморозить активы, включая криптовалюту, связанную с американским отделением Binance.

Накануне SEC также подала в суд в Вашингтоне иск к крупнейшей в мире криптобирже Binance и ее главе Чанпен Чжао за нарушение правил торговли ценными бумагами.

Из судебного документа следует, что комиссия признала токен BNB, как и стейблкоин BUSD, носящий бренд биржи, ценными бумагами. Выпуск BUSD был запрещен американскими регуляторами в феврале.

В частности, в сообщении регулятора утверждается, что компания и ее основатель участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытии информации и умышленном уклонении от закона».

Комиссия обвиняет площадку в создании незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, а также искажении информации о контроле и надзоре за Binance.US и участии в незарегистрированном предложении и продаже ценных бумаг.