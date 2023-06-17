SEC и Binance заключили соглашение об активах клиентов в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключила соглашение с криптобиржей Binance об ограничении доступа сотрудников материнской платформы к активам клиентов Binance.US. Об этом сообщает CoinDesk.

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Данное решение должен одобрить суд.

В рамках соглашения Binance.US поделится подробной информацией о своих бизнес-расходах в ближайшие недели. Сотрудники международной Binance лишатся доступа к закрытым ключам кошельков и другим инструментам американского подразделения.

Отметим, что сделку заключили после соответствующего распоряжения суда.

Напомним

«Минфин» писал, что 6 июня SEC подала ходатайство о заморозке цифровых активов Binance.US.

Регулятор обвинил Binance.US в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них — работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложение и продажа ценных бумаг.

14 июня суд обязал SEC и Binance.US найти компромисс для обеспечения защиты клиентских активов с возможностью продолжения работы платформы в обычном режиме.