Способны ли США помогать Украине, — объясняет нобелевский лауреат

Крайние правые и левые США объединяются вокруг идеи отказа от военной помощи Украине. Позиция последних состоит в том, что США не способны поддерживать столь большой военный бюджет. Соответствуют ли эти утверждения действительности, в колонке The New York Times пишет лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года Пол Кругман. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Когда левые и правые объединяются

Как и большинство людей, высказывающих мнения о политике, я регулярно говорю с точки зрения левых против правых. Но иногда я встречаю людей, осуждающих этот подход, как упрощенный. Они утверждают, что люди более сложные, и их взгляды нельзя обобщить одним измерением.

Хотя люди могут быть сложными, политики — нет. Тщательный статистический анализ голосования Конгресса показывает, что политики очень четко расположены вдоль левого и правого спектра.

И если вы знаете, где политик находится в этом спектре, вы можете предусмотреть его позицию по, казалось бы, не связанным вопросам. В принципе, могут быть сильные экологи, которые хотят снизить налоги для богатых, и наоборот. Но на практике такие люди встречаются очень редко.

Избирателей не так легко охарактеризовать, как политиков, но они тоже, кажется, становятся все более одномерными. Так, те, кто называют себя республиканцами, считают нынешние экономические условия хуже, чем в 1980 году. Хотя тогда и инфляция, и безработица были намного выше, чем сейчас.

Существует распространенное представление о политических крайностях, известное как «теория подковы». Согласно ему, в определенном смысле крайние левые и крайние правые могут быть более схожими между собой, чем с центром. Схематически это выглядит так: