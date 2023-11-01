Крайні праві та ліві у США об'єднуються навколо ідеї відмови від військової допомоги Україні. Позиція останніх полягає в тому, що США нездатні підтримувати наскільки великий військовий бюджет. Чи відповідають ці твердження дійсності, в колонці для The New York Times пише лауреат Нобелівської премії з економіки 2008 року Пол Кругман. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.
Чи здатні США допомагати Україні, — пояснює нобелівський лауреат із економіки
Коли ліві та праві об'єднуються
Як і більшість людей, які висловлюють думки про політику, я регулярно говорю з погляду лівих проти правих. Але іноді я зустрічаю людей, які засуджують цей підхід, як спрощений. Вони стверджують, що люди складніші, і їхні погляди не можна узагальнити одним виміром.
Хоча люди можуть бути складними, політики — ні. Ретельний статистичний аналіз голосування в Конгресі показує, що політики дуже чітко розташовані вздовж лівого та правого спектру.
І якщо ви знаєте, де політик знаходиться у цьому спектрі, ви можете передбачити його позицію щодо, здавалося б, не пов’язаних питань. У принципі, можуть бути сильні екологи, які хочуть знизити податки для багатих, і навпаки. Але на практиці такі люди зустрічаються вкрай рідко.
Виборців не так легко охарактеризувати, як політиків, але вони теж, здається, стають все більш одновимірними. Так, ті, хто називають себе республіканцями, вважають нинішні економічні умови гіршими, ніж у 1980 році. Хоча тоді й інфляція, і безробіття були набагато вищими, ніж зараз.
Існує поширене уявлення про політичні крайнощі, відоме як «теорія підкови». Відповідно до нього, в певному сенсі крайні ліві та крайні праві можуть бути більш схожими між собою, ніж із центром. Схематично це виглядає так:
Наскільки я можу судити, політологи, загалом, ставляться до цієї теорії скептично. Активісти крайнього лівого спрямування відстоюють політику, яка відрізняється від правої. Крім того, ультраправі мають реальну політичну владу, тоді як ліві переважно кричать з боку.
Проте, підковоподібне мислення зберігається, тому що все ще є певні особи, яким воно, здається, відповідає. Теорія підкови отримала значний поштовх завдяки останнім подіям. Як багато хто зазначає, крайніх лівих і крайніх правих все більше об'єднує антисемітизм.
Крім того, є війна в Україні. Багато як крайніх лівих, так і правих хочуть припинити допомогу їй, фактично забезпечивши перемогу Володимиру Путіну. Існує декілька причин такої ситуації, більшість із яких я залишу іншим аналітикам. Але одна їх спільна тема — це твердження, що ми не можемо дозволити собі витрати на цю допомогу.
Скільки США витрачають на армію
Я вже писав про праві претензії і чому вони неправдиві. Але я бачу дещо інший набір аргументів зліва — не стільки скарги на суми, які надсилаються до України, скільки твердження, що у нас величезний, роздутий військовий бюджет, і що «торговці смертю» стимулюють нашу підтримку як України, так і Ізраїлю.
Люди, які роблять такі заяви, повинні знати, що їхні погляди на те, скільки ми витрачаємо на армію, застаріли на покоління.
Це правда, що Дуайт Ейзенхауер виступив із промовою, попереджаючи про небезпеку витрат на військово-промисловий комплекс. Однак, він виголосив цю промову в 1961 році. Тобто його застереження так само далекі для нас, як, скажімо, іспано-американська війна — для нього. Військові витрати сьогодні становлять набагато меншу частку економіки, ніж тоді:
Я рішуче виступав проти вторгнення в Ірак, стверджуючи, що ми були втягнуті у війну. Але я ніколи не вірив, на відміну від деяких лівих, ні в те, що оборонні підрядники підштовхнули нас до війни, ні в те, що грошові витрати на війну були непосильними і якось пов’язані з фінансовою кризою 2008 року.
Отже, у нас сильно роздутий військовий бюджет? — Без сумніву, Пентагон, як і будь-яка велика організація, витрачає багато грошей. Але останні події свідчать про необхідність витрачати, принаймні, стільки ж, скільки зараз, а можливо, і більше.
По-перше, одним із відкриттів війни в Україні стало те, що ці дорогі системи зброї НАТО, від протитанкових ракет Javelin до HIMARS, справді працюють.
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Що ще важливіше — виявляється, що ера широкомасштабних бойових дій ще не закінчилася, й існують реальні занепокоєння, чи наші потужності з виробництва зброї достатньо великі, аби впоратися з потенційними загрозами.
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