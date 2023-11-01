Чи здатні США допомагати Україні, — пояснює нобелівський лауреат із економіки

Крайні праві та ліві у США об'єднуються навколо ідеї відмови від військової допомоги Україні. Позиція останніх полягає в тому, що США нездатні підтримувати наскільки великий військовий бюджет. Чи відповідають ці твердження дійсності, в колонці для The New York Times пише лауреат Нобелівської премії з економіки 2008 року Пол Кругман. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Коли ліві та праві об'єднуються

Як і більшість людей, які висловлюють думки про політику, я регулярно говорю з погляду лівих проти правих. Але іноді я зустрічаю людей, які засуджують цей підхід, як спрощений. Вони стверджують, що люди складніші, і їхні погляди не можна узагальнити одним виміром.

Хоча люди можуть бути складними, політики — ні. Ретельний статистичний аналіз голосування в Конгресі показує, що політики дуже чітко розташовані вздовж лівого та правого спектру.

І якщо ви знаєте, де політик знаходиться у цьому спектрі, ви можете передбачити його позицію щодо, здавалося б, не пов’язаних питань. У принципі, можуть бути сильні екологи, які хочуть знизити податки для багатих, і навпаки. Але на практиці такі люди зустрічаються вкрай рідко.

Виборців не так легко охарактеризувати, як політиків, але вони теж, здається, стають все більш одновимірними. Так, ті, хто називають себе республіканцями, вважають нинішні економічні умови гіршими, ніж у 1980 році. Хоча тоді й інфляція, і безробіття були набагато вищими, ніж зараз.

Існує поширене уявлення про політичні крайнощі, відоме як «теорія підкови». Відповідно до нього, в певному сенсі крайні ліві та крайні праві можуть бути більш схожими між собою, ніж із центром. Схематично це виглядає так: