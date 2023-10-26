ЕЦБ не изменил учетную ставку впервые с июля 2022 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 26 октября, оставил учетную ставку неизменной — на уровне 4,5%. Об этом сообщает пресс-служба ЕЦБ.

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«Совет управляющих сегодня решил оставить три ключевых процентных ставки ЕЦБ без изменений. Полученная информация подтвердила предварительную оценку среднесрочных прогнозов инфляции. Ожидается, что инфляция будет оставаться высокой в течение длительного времени, а внутреннее ценовое давление остается сильным. В то же время, инфляция заметно снизилась в сентябре, и большинство показателей базовой инфляции продолжает ослабляться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Совет управляющих намерен обеспечить своевременный возврат инфляции к среднесрочной цели в 2%.

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«Совет управляющих считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровнях, которые в случае поддержания вдоль достаточно длительного времени внесут значительный вклад в достижение этой цели», — добавили в ЕЦБ.

По данным AFP, ЕЦБ впервые с июля 2022 года оставил учетную ставку неизменной.

Напомним

«Минфин» писал, что в сентябре 2023 года ЕЦБ повысил ключевые ставки на 25 базисных пунктов. Это произошло в десятый раз подряд. Базовая ставка по кредитам выросла до рекордных 4,5%, ставка по депозитам — до 4%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,75%. До этого рекордная базовая ставка ЕЦБ составляла 4,1%, установленная в июне 2008 года.