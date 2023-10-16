ЄЦБ може зберегти пікові ставки до другої половини 2024 року

Європейський центральний банк не знижуватиме процентні ставки до вересня 2024 року, пише Bloomberg із посиланням на нове опитування економістів.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Очікування щодо інфляції

Очікується, що інфляція становитиме в середньому 2,1% у 2025 році, що близько до цільового показника.

Результати опитування перегукується з коментарями представників ЄЦБ, які виступали в кулуарах щорічних зборів Міжнародного валютного фонду останніми днями.

Член керуючої ради Мартінш Казакс заявив, що поточні економічні прогнози несумісні зі скороченням у першій половині 2024 року, а «у другій половині року, подивимося».

Голова центрального банку Словенії Бостьян Васле заявив, що зростання прибутковості облігацій є ознакою того, що інвестори також визнають, що буде потрібний «триваліший період вищих відсоткових ставок», щоб повернути інфляцію до цільового показника в 2%.

Аналітики, які брали участь в опитуванні Bloomberg, як і раніше, прогнозують уповільнення зростання цін до 2,7% наступного року і 2,1% у 2025 році.

Однак очікується, що економічне зростання буде нижчим, ніж раніше. Опитування показало, що наступного року зростання збільшиться лише до 0,7% після 0,5% у 2023 році.

Нагадаємо

У вересні ЄЦБ підвищив ключові ставки на 25 базисних пунктів. Це відбулося вдесяте поспіль. Базова ставка за кредитами зросла до 4,5%, ставка за депозитами — до 4%, ставка за маржинальними кредитами — до 4,75%. До цього рекордна базова ставка ЄЦБ була 4,1%, встановлена в червні 2008 року.