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16 жовтня 2023, 12:43 Читать на русском

ЄЦБ може зберегти пікові ставки до другої половини 2024 року

Європейський центральний банк не знижуватиме процентні ставки до вересня 2024 року, пише Bloomberg із посиланням на нове опитування економістів.

Європейський центральний банк не знижуватиме процентні ставки до вересня 2024 року, пише Bloomberg із посиланням на нове опитування економістів.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниОчікування щодо інфляціїОчікується, що інфляція становитиме в середньому 2,1% у 2025 році, що близько до цільового показника.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Очікування щодо інфляції

Очікується, що інфляція становитиме в середньому 2,1% у 2025 році, що близько до цільового показника.

Результати опитування перегукується з коментарями представників ЄЦБ, які виступали в кулуарах щорічних зборів Міжнародного валютного фонду останніми днями.

Член керуючої ради Мартінш Казакс заявив, що поточні економічні прогнози несумісні зі скороченням у першій половині 2024 року, а «у другій половині року, подивимося».

Голова центрального банку Словенії Бостьян Васле заявив, що зростання прибутковості облігацій є ознакою того, що інвестори також визнають, що буде потрібний «триваліший період вищих відсоткових ставок», щоб повернути інфляцію до цільового показника в 2%.

Аналітики, які брали участь в опитуванні Bloomberg, як і раніше, прогнозують уповільнення зростання цін до 2,7% наступного року і 2,1% у 2025 році.

Однак очікується, що економічне зростання буде нижчим, ніж раніше. Опитування показало, що наступного року зростання збільшиться лише до 0,7% після 0,5% у 2023 році.

Нагадаємо

У вересні ЄЦБ підвищив ключові ставки на 25 базисних пунктів. Це відбулося вдесяте поспіль. Базова ставка за кредитами зросла до 4,5%, ставка за депозитами — до 4%, ставка за маржинальними кредитами — до 4,75%. До цього рекордна базова ставка ЄЦБ була 4,1%, встановлена в червні 2008 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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