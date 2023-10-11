Работодатели готовы увеличивать штат: за кого будут бороться и что будут предлагать

Украинский рынок труда переживает непростые времена. Ключевая проблема — кадровый голод. Катастрофически не хватает как «голубых», так и «белых» воротничков. Что будет дальше происходить на рынке труда и как это повлияет на экономику, рассказала в колонке для The Page руководитель отдела рекрутмента компании Smart Solutions Елена Куцоконь. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Учитывая, что бизнес планирует до конца года увеличить штат, как минимум, на 10%, борьба за персонал будет только расти. Работодатели вынуждены повышать собственную привлекательность в глазах кандидатов, в частности, путем увеличения зарплат, расширения социального пакета, обеспечения обучения и повышения квалификации, бронирования от мобилизации и т. д. В условиях кадрового кризиса многие компании вынуждены брать на работу неопытных работников, приглашать пенсионеров, переквалифицировать женщин.

Особым спросом сегодня пользуются HR — эксперты, которые умеют искать и удерживать таланты. Кроме них, специалисты, от которых зависит продвижение услуг и товаров на рынке (сейлзы, маркетологи и т. д. ). И, конечно, топ-менеджмент, от которого зависит стратегия развития бизнеса.

Непростая ситуация и в ІТ-индустрии, которая до войны в Украине отличалась наибольшей стабильностью и позитивной динамикой. Иностранные компании из-за боязни блекаутов все чаще отказываются от аутсорса. Сами же украинские айтишники предпочитают стабильную работу в продуктовых компаниях кратковременным проектам.

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Очевидно, что кандидат сегодня находится в более выгодном положении, чем работодатель. Последнему же желательно придерживаться следующих установок: