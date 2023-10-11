Работодатели готовы увеличивать штат: за кого будут бороться и что будут предлагать

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 октября 2023, 10:28 Читати українською

Работодатели готовы увеличивать штат: за кого будут бороться и что будут предлагать

Украинский рынок труда переживает непростые времена. Ключевая проблема — кадровый голод. Катастрофически не хватает как «голубых», так и «белых» воротничков. Что будет дальше происходить на рынке труда и как это повлияет на экономику, рассказала в колонке для The Page руководитель отдела рекрутмента компании Smart Solutions Елена Куцоконь. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Украинский рынок труда переживает непростые времена.

Учитывая, что бизнес планирует до конца года увеличить штат, как минимум, на 10%, борьба за персонал будет только расти. Работодатели вынуждены повышать собственную привлекательность в глазах кандидатов, в частности, путем увеличения зарплат, расширения социального пакета, обеспечения обучения и повышения квалификации, бронирования от мобилизации и т. д. В условиях кадрового кризиса многие компании вынуждены брать на работу неопытных работников, приглашать пенсионеров, переквалифицировать женщин.

Особым спросом сегодня пользуются HR — эксперты, которые умеют искать и удерживать таланты. Кроме них, специалисты, от которых зависит продвижение услуг и товаров на рынке (сейлзы, маркетологи и т. д.). И, конечно, топ-менеджмент, от которого зависит стратегия развития бизнеса.

Непростая ситуация и в ІТ-индустрии, которая до войны в Украине отличалась наибольшей стабильностью и позитивной динамикой. Иностранные компании из-за боязни блекаутов все чаще отказываются от аутсорса. Сами же украинские айтишники предпочитают стабильную работу в продуктовых компаниях кратковременным проектам.

Читайте также: Бюджет-2024: хватит ли денег на армию, как изменятся зарплаты и пенсии

Очевидно, что кандидат сегодня находится в более выгодном положении, чем работодатель. Последнему же желательно придерживаться следующих установок:

  • Регулярно (раз в полгода) проводить срез зарплат на рынке, чтобы предлагать претендентам конкурентоспособную оплату их труда.
  • Усиливать бренд собственной компании.
  • Расширять социальные гарантии.
Автор:
Куцоконь Елена
Руководитель отдела рекрутмента Smart Solutions Куцоконь Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
11 октября 2023, 11:48
#
«Особливим попитом сьогодні користуються HR — експерти» — переоцінена категорія працівників, які по факту «не роблять погоди», так сказати, «вихлопа мало», зміна структури, зміна назви підрозділів, «роздування» штату ценральних офісів компаній всякими спеціалістами типу розвитку бренду роботодавця і т.д. Частково цінними кадрами в НR — є спеціалісти задіяні в розрахунках з/п і винагород та підбір персоналу, якщо вони дійсно підбирають потрібних спеціалістів, а не знайомі знайомих влаштовують на роботу.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Антон Куминов и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами