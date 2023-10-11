Украинский рынок труда переживает непростые времена. Ключевая проблема — кадровый голод. Катастрофически не хватает как «голубых», так и «белых» воротничков. Что будет дальше происходить на рынке труда и как это повлияет на экономику, рассказала в колонке для The Page руководитель отдела рекрутмента компании Smart Solutions Елена Куцоконь. «Минфин» публикует ключевые тезисы.
Работодатели готовы увеличивать штат: за кого будут бороться и что будут предлагать
Учитывая, что бизнес планирует до конца года увеличить штат, как минимум, на 10%, борьба за персонал будет только расти. Работодатели вынуждены повышать собственную привлекательность в глазах кандидатов, в частности, путем увеличения зарплат, расширения социального пакета, обеспечения обучения и повышения квалификации, бронирования от мобилизации
Особым спросом сегодня пользуются HR — эксперты, которые умеют искать и удерживать таланты. Кроме них, специалисты, от которых зависит продвижение услуг и товаров на рынке (сейлзы, маркетологи
Непростая ситуация и в ІТ-индустрии, которая до войны в Украине отличалась наибольшей стабильностью и позитивной динамикой. Иностранные компании из-за боязни блекаутов все чаще отказываются от аутсорса. Сами же украинские айтишники предпочитают стабильную работу в продуктовых компаниях кратковременным проектам.
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Очевидно, что кандидат сегодня находится в более выгодном положении, чем работодатель. Последнему же желательно придерживаться следующих установок:
- Регулярно (раз в полгода) проводить срез зарплат на рынке, чтобы предлагать претендентам конкурентоспособную оплату их труда.
- Усиливать бренд собственной компании.
- Расширять социальные гарантии.
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