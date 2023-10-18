Банковский счет на продажу: как пластик меняет хозяев и чем это грозит покупателям и продавцам

Аренда и покупка чужих банковских счетов становится распространенным явлением в 2023 году. Украинцы дают пользоваться своими картами посторонним, несмотря на предостережения финансистов. Впрочем, суровой уголовной ответственности за это не предусмотрено, хотя Нацбанк и подал законопроект с криминализацией ряда платежных нарушений. «Минфин» выяснил позицию НБУ по вопросу использования чужих банковских счетов, а также прояснил права владельцев карт у банкиров и юристов.

Почему арендуют и покупают счета

В последние месяцы в Украине становится все более популярен бизнес по аренде/продаже банковских счетов. Человек открывает карточный счет и передает карту со всеми реквизитами третьему лицу. Чаще передает в пользование, реже — отдает навсегда, продает.

Средняя стоимость аренды карты в крупном банке колеблется в пределах 500−600 грн в неделю, а купить карту можно за несколько тысяч.

Наибольшим спросом пользуются карточные счета в больших розничных структурах уровня Приватбанка, monobank (Универсал Банк), Сенс Банка, ПУМБа, А-Банка. Их имена мелькают в соответствующих объявлениях в интернете.

«Это не новое явление, впервые появилось еще лет 15 назад. Просто сейчас эта деятельность снова активизировалась. Можно только гадать, для чего это используется: для обеления доходов, для вывода нечистых, украденных денег. Может быть все, что угодно», — признал в беседе с «Минфином» директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Если раньше была распространена передача банковских карт, в основном, знакомым или родственникам, то сейчас их отдают посторонним. Есть оптовики с пачками карт и копий документов владельцев, которые построили на этом целый бизнес.

Рост интереса к аренде/покупке чужих банковских карт объясняют многими факторами, вот только несколько ключевых:

Ужесточение финансового мониторинга со стороны банков, из-за которого финучреждения стали чаще практиковать принудительное закрытие счетов.

Жесткие требования по отношению к PEPs (Politically Exposed Person) — политически значимым лицам, которые пытаются прятать от общественности реальные доходы/расходы, и заинтересованы в использовании чужих банковских карт.

Расширение в Украине списков подсанкционных лиц, которым банки автоматически закрывают все счета навсегда или до истечения сроков санкций.

Введение после полномасштабного вторжения рф санкций в отношении россиян, чьи карты в российских банках перестали принимать по всему миру (за исключением отдельных стран). После чего они начали перекупать иностранные банковские карты для поездок за границу, и украинские в том числе.

В банках знают об этом явлении и, конечно же, не поощряют его. Людям постоянно напоминают, что они не должны передавать свои карты третьим лицам. Это записано во всех базовых договорах физлиц с банками. Однако, признают, что в действующем законодательстве нет прямого запрета на это и, соответственно, жесткой ответственности (в т.ч. уголовной).

«Прямого запрета на такое действие ни Закон «О платежных услугах», ни положения Национального банка, который регулирует порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, не содержат. Но оба документа обязывают пользователя, которому предоставлена карта, «хранить и использовать электронное платежное средство, в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора, заключенного с эмитентом», а также «не допускать использования электронного платежного средства лицами, не имеющими на это права», — уточнил «Минфину» начальник управления электронной коммерции Юнекс Банка Денис Гавриков.

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Что говорит Нацбанк

Чтобы разобрать ситуацию, «Минфин» направил соответствующий запрос в Национальный банк, где, в целом, подтвердили отсутствие прямого запрета на передачу пользования счетом третьему лицу, если эта передача не была предварительно оформлена. Например, не была оформлена доверенность на другого человека.

В НБУ прошлись по всей законодательной базе. Напомнили, что ст. 1066 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять на счет, открытый клиенту (владельцу счета), поступающие ему денежные средства, выполнять распоряжение клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

«Банк не имеет права определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие ограничения его права по распоряжению денежными средствами, не предусмотренные законом, договором между банком и клиентом или условиями обременения, предметом которого являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете», — говорится в официальном ответе НБУ для «Минфина».

Порядок открытия/закрытия счетов регулируется профильной нацбанковской инструкцией, утвержденной Постановлением НБУ № 162 от 29 июля 2022 года. В ней оговорено пользование счетами физлицами и ФОПами (физлицами-предпринимателями):

владельцем счета;

доверенным лицом на основании нотариально заверенной доверенности/копии;

другим доверенным лицом, определенным законодательством: опекуны малолетнего лица (ребенка до 14 лет), приемные родители, опекуны недееспособного лица.

А в законе «О платежных услугах» уточняется, что инициировать платежи могут как владельцы счета и уполномоченные лица, так и те, кто производит взыскания — речь о случаях с принудительным взысканием по решениям судов (судебными исполнителями).

Человеку запрещается передавать информацию о счете не уполномоченным лицам. А если пользователь хочет кому-то открыть доступ к своему счету, то должен оформить доверенность. Кроме того, владелец карты обязан сразу уведомить банк об утере платежного инструмента, как только это обнаружит.

Однако, если владелец счета нарушит все свои обязательства и не выполнит все эти правила, ему никто штраф не выпишет и в тюрьму не посадит. Если его проступок не приведет к прочим нарушениям украинского законодательства, например, к финансированию терроризма, отмыванию денег или другим уголовно или административно наказуемым нарушениям.

«Действительно, в законодательстве Украины отсутствует прямой запрет на передачу (временно/навсегда) права на пользование счетом другому лицу (вроде предоставления счета в „аренду“), однако и не предусмотрено такое право. Соответственно, не предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», — подтвердили в Национальном банке.

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Что грозит нарушителям

Главное последствие для людей, которых уличат в передаче карт посторонним, — это финансовые потери. Банк не возместит человеку ущерб, если со счета пропадут средства, хотя обычно делает это после расследования (такое расследование, как правило, длится до 3 месяцев).

Если переданный в аренду карточный счет будет использоваться для незаконных операций, то владельца могут привлечь к ответственности за соучастие, за что ему грозит от штрафа до уголовной ответственности.

«Если картой в обход всех правил пользовались PEPs (политически значимые лица), то это может характеризоваться, как отмывание средств. То же самое, если счет использовался для выплат «серых» зарплат. Еще жестче будут меры, если речь зайдет о правонарушениях, связанных с финансовым мониторингом и легализацией средств, полученных преступным путем.

Если вы передавали под это свою карту — вы соучастник с вытекающей из действующего законодательства ответственностью. К тому же, прогнозирую, что может понести ответственность и банк, который не уследил за таким клиентом. К финучреждению могут применяться жесткие санкции за такое, вплоть до лишения лицензии", — заверил Александр Карпов.

В то же время, в банках признают, что сами крайне редко выявляют несанкционированное использование карт посторонними. Чаще всего это случается в двух случаях: либо у человека пропали деньги со счета и банк проводит расследование, либо возникло подозрение в отмывании денег — сработал финмониторинг. В других случаях банки не следят за своими клиентами.

«Кроме случаев, когда пользователь карты сам уведомит банк об ее использовании третьим лицом, у банка не существует инструментов узнать об этом самостоятельно. Конечно, если речь не идет о каких-то подозрительных операциях, на которые может отреагировать система мониторинга», — подтвердил Денис Гавриков.

Но если владельца счета уже поймали на передаче карты (без доверенности), то нужно быть готовым к блокировке и даже к принудительному закрытию счета.

«В случае наличия у банка подозрения относительно несанкционированного использования счета/платежной карты/мобильного приложения банк имеет право их заблокировать и потребовать от клиента предоставить объяснения по проведенным операциям. В случае возникновения подозрения на использование счета с целью совершения уголовных противоправных деяний, банк обращается в правоохранительные органы», — сообщили «Минфину» в пресс-службе ПУМБ.

Хотя финансисты и признают, что человек всегда может заявить силовикам и банку, что потерял карту и операции по счету совершал не он. Это может подтверждаться данными с видеокамер в банкоматах и торговых сетях, если картой пользовалось третье лицо, получившее счет в аренду. То, что счет не был своевременно заблокирован, чаще всего в подобных случаях оправдывают тем, что владелец с опозданием заметил утрату пластика.

Нерасторопность или даже глупость пользователя — еще не преступление. Так что силовикам придется постараться, чтобы доказать его злой умысел, ложь и преступления, если они захотят его в чем-то обвинить. Банкиры же, в свою очередь, заблокируют счет и, скорее всего, закроют его в принудительном порядке за нарушение условий договора, что не должно помешать этому человеку открыть счет в другом банке. Лишь некоторые банки обмениваются своими «черными» списками клиентов, а большинство даже не узнают о приключениях нового клиента в других финучреждениях.

«В нашей стране действует презумпция невиновности. Это значит, что владелец карты не обязан оправдываться за использование счета или что-то доказывать. Правоохранительные органы должны доказать свои подозрения, если человеку будут предъявлены официальные обвинения. Но, надо сказать, что если силовики зададутся целью, то, скорее всего, смогут проследить использование карты.

Это уже доказано на фактах нескольких дел, о которых известно мне, хотя, наверняка, их значительно больше. Отмывание средств и финансирование терроризма — это серьезные преступления, которые умеют расследовать, когда действительно хотят", — заверил «Минфин» старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Бытовые нарушения и мошенничества

Впрочем, если после передачи счета в аренду он не использовался ни в каких преступных схемах, отмывании денег, а применялся для обычных оплат — банк об этом, скорее всего, никогда не узнает. Так же, кстати, как и о случаях, когда одной картой пользуются члены семьи, например, счетом отца/мужа пользуется жена или ребенок.

Украинские кассиры в торговых сетях, аптеках, АЗС давно не проверяют имена, указанные на пластике. К тому же, во многих магазинах работают точки самообслуживания, где покупатель вообще расплачивается, как хочет. Главное для торговцев — получить оплату.

«Если речь идет об обычных, ничем не выдающихся расчетных операциях картой, банк не может никоим образом выяснить, кто фактически прикладывал карту к терминалу в магазине. Но в этом, на самом деле, нет никакого смысла, ведь передача карты ребенку или жене/супругу на короткое время — невероятно распространенная во всем мире операция. Любые попытки сражаться с этим обречены», — считает Денис Гавриков.

О таких бытовых нарушениях известно и регулятору.

«Существует практика использования карт родственниками с согласия владельца платежной карты (осуществление оплат в магазинах, снятие наличных и т. п. ). Поскольку операции осуществляются с использованием верных данных карты (физическое присутствие карты в терминале, номер, пин-код, CVV и т. п. ), для банка такие операции классифицируются, как проведенные пользователем. В Управление по защите прав потребителей финансовых услуг НБУ периодически поступают обращения, в которых заявители, помимо прочего, сообщают о факте использования платежной карты, эмитированной на имя заявителя, родственниками с согласия заявителя или с его ведома», — сообщили «Минфину» в Нацбанке.

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Что можно делать со счетом

«Минфин» уточнил у юристов возможности по использованию своих банковских счетов.

Помощник адвоката АБ «Сергей Пагер» Светлана Попадюха уточнила нам, что по действующему законодательству клиент банка имеет право:

Самостоятельно распоряжаться денежными средствами на своих счетах с соблюдением требований и ограничений, установленных законодательством и условиями договора. Использовать для осуществления расчетов платежные инструменты, предусмотренные законодательством и договором. Получать информацию о поступлении средств на счета посредством выписок. Получать наличные при условии наличия средств на счете, в соответствии с режимом счетов и условиями договора. Требовать своевременного и полного осуществления расчетов и других услуг, оговоренных договором. Получать в банке текущие и/или внеочередные выписки, отражающие движение средств по счетам. В случае несогласия с изменением банком тарифов и/или других условий обслуживания, отказаться от услуг банка и расторгнуть договор с учетом его требований. Подавать устные и письменные обращения и получать ответ банка и т. д.

Она также уточнила, за что перед клиентами несут ответственность финучреждения, предоставляющие платежные услуги:

Нарушение поставщиком платежных услуг плательщика срока выполнения платежной операции.

Нарушение поставщиком платежных услуг получателя срока зачисления средств по платежной операции на счет получателя, выплаты их в наличной форме и/или обеспечения доступности средств.

Нарушение поставщиком платежных услуг срока возврата средств при невозможности установления надлежащего получателя или в случае неявки получателя наличного перевода.

Ошибочная платежная операция на счет ненадлежащего получателя.

Ложная платежная операция со счета ненадлежащего плательщика.

Платежная операция со счета плательщика без законных оснований или вследствие других ошибок.

Если человек хочет, чтобы его счетом пользовался кто-то еще, он имеет право выпустить к нему дополнительную карту и оформить ее на своего человека.

Светлана Попадюха объяснила ответственность тех, кто пользуется картой незаконно, сославшись на позицию Большой Палаты Кассационного уголовного суда в постановлении от 14.02.2019 по делу № 454/420/17. Судьи пришли к выводу, что незаконное завладение банковской картой квалифицируется по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины, как похищение, присвоение, вымогательство официальных документов, и наказывается штрафом до 50 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или ограничением свободы на срок до 3 лет.

«Согласно Закону Украины „Об информации“, документ — это материальный носитель, содержащий информацию, основными функциями которого является ее сохранение и передача во времени и пространстве. Верховный суд пришел к выводу, что банковская карта подпадает под характеристику официального документа, а потому является предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса», — уточнила Светлана Попадюха.

В то же время, юристы не приводят примеров с привлечением к ответственности людей, которые передавали/получали счета в аренду. Чаще всего к суду привлекают тех, кто похитил деньги с чужого счета, — по карте, которую украли или потеряли. Однако, даже в этих случаях дело не доходило до тюрьмы, а лишь до общественных работ.

«Например, приговором Шевченковского районного суда Чернигова по делу № 727/3355/21 от 19.04.2021 было установлено, что мужчина на дороге нашел банковскую карту (с бесконтактной технологией проведения платежей). В дальнейшем похитил с банковского счета средства путем бесконтактного расчета. Лицо признано виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1. ст. 357 УK Украины и ч. 1 ст. 185 УK Украины, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и общественные работы на срок 100 часов», — рассказала представитель АБ «Сергей Пагер».

Как НБУ предлагает бороться с карточными преступлениями

В Национальном банке «Минфину» сообщили, что выступают за криминализацию ответственности по карточным преступлениям. При участии НБУ был разработал и направлен в Верховную Раду соответствующий законопроект (№ 6295).

Парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности уже рекомендовал Раде принять законопроект за основу. Хотя документ еще не выносился на голосование.

Документом предусмотрено повышение ряда штрафов, а также введение лишения свободы на срок до 3 лет и 5-ти (при повторном нарушении) за подделку платежных инструкций и инструментов (карт в том числе) и другого доступа к банковским счетам, электронным кошелькам, а также их использование и сбыт.

Это не касается добровольной передачи банковских карт, банковской информации, потому за это не предполагается лишение свободы.