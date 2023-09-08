Банки вновь блокируют счета: почему финансисты это делают сейчас и что советуют, чтобы этого избежать

Блокировка счетов остается одной из главных проблем, на которую жалуются наши читатели. Активизировались и мошенники, которые не только под «ноль» обчищают карты, но и добрались уже к депозитам. Что советуют финансисты, чтобы уменьшить подобные риски, — расскажем в свежем Народном рейтинге банков .

Август уменьшил количество тех, кто был готов рассказать о неудачном опыте общения с банком. Если в предыдущие летние месяцы в разделе «Отзывы» читатели оставляли стабильно более 300 сообщений, то на этот раз их количество составило всего 280.

Несмотря на это, банки не сбавляли темпы, что позволило им успешно закрыть 105 заявок. Почти половину из них — 45 претензий — уладил Приватбанк. Период оказался горячим и для monobank и ПУМБ: за июль финучреждения уладили 17 и 13 конфликтных ситуаций, о которых клиенты рассказали на нашем сайте. Также в список самых лояльных попал sportbank, который решил 10 проблемных ситуаций клиентов.

monobank вновь сдал позиции

Конец лета принес изменения в первой тройке «народных любимцев», а если точнее — то в их расположении.

А-банк остался лидером. Напомним, впервые эту позицию банк занял в декабре прошлого года, и с тех пор стабильно ее удерживает. А вот на втором месте у нас новый участник. monobank во второй раз за историю Народного рейтинга сдал позиции и со второго переместился на третье место, пропустив вперед своего ближайшего конкурента — sportbank.

Как видно из данных рейтинга, monobank в средней оценке по отзывам потерял сразу 0,4 балла. Теперь его отставание от серебряного призера составляет 0,1 балла, а от золотого — 2,7 балла.

За месяц в рейтинге произошли и другие перестановки:

Юнекс Банк уступил место Укргазбанку и занял 5 позицию;

Правэкс Банк улучшил свою позицию, переместившись с 12 места на 11-е, при этом вытеснил Пивденный, который, в итоге, перекочевал на 13-ю позицию;

Универсал Банк поднялся в рейтинге с 13-го на 12-е место;

Укрсиббанк перебрался на 24-е место, оставив позади ОТП Банк.

Напомним, рейтинг составляется на базе отзывов читателей «Минфина», которые портал собирает с 2010 года. За это время их накопилось более 35 тысяч. Согласно действующей методике оценки банков — участников Народного рейтинга, если жалобщик в течение 30 дней не прокомментирует ситуацию, его проблема будет считаться решенной. Такой подход применен, чтобы жалобы не накапливались, а рейтинг отражал реальный уровень лояльности банков к своим клиентам. При этом пользователь, в случае отсутствия реакции банка на его жалобу, может нажать кнопку «проблема не решена» — и 30-дневный срок будет отсчитываться снова.

Также каждый читатель «Минфина» может оценить работу банка, рассказать о своей проблеме и оставить на сайте заявку на ее решение. Каждый месяц редакция выбирает самый лучший отзыв и награждает автора.

Итак, на что жаловались читатели «Минфина» в августе.

За что теперь можно лишиться доступа к своему счету

Проблема блокировки банковских счетов обрастает новыми вариантами. Еще банковские клиенты массово жаловались на то, что теряют возможность пользоваться своими деньгами из-за исполнительных производств, которые открываются судебными исполнителями из-за наличия долгов у владельца счета.

В июле наши читатели рассказывали о блокировке счетов из-за того, что у финансистов вызывали подозрение операции с криптовалютой. В августе многие наши читатели рассказали о том, что банки блокировали счета сразу после поступления на них средств. Речь идет о разовых пополнениях в пределах 10 тыс. грн. Банки расценивали их, как подозрительные, и требовали у получателей предъявить документы, которые бы объяснили, что это за поступления, почему в такой сумме и от кого получены. Но даже после этого не всем клиентам удавалось получить доступ к своим деньгам.

Клиент Райффайзен банка под ником Maksone343 рассказал, что банк заблокировал ему счет и отказал в дальнейшем сотрудничестве сразу после того, как ему поступила небольшая сумма, которую через терминал перевели близкие родственники. Подробных объяснений ни на «горячей» линии, ни в отделении банка, куда обратился мужчина, ему не предоставили.

«Ответа, в чем именно проблема и какие вопросы ко мне есть у финмониторинга, мне никто не предоставил. В последствии мне предложили закрыть счет, на что я согласился. Но когда я закрывал счет, мне сказали, что оставшиеся у меня на балансе средства я смогу получить только через 60 дней!», — написал Maksone343.

Пользователь возмущается, что банк по своему усмотрению и без каких-либо обоснований может забрать возможность на 60 дней пользоваться средствами. Автор отзыва сравнивает сложившуюся ситуацию с грабежом.

В похожую ситуацию попала клиент monobank Natina1303. Причиной блокировки ее счета стали 100 евро, которые дочь перечислила из-за границы через платежную систему SWIFT.

«Попросили объяснение платежа, что это действительно мои родственники. Я отправила данные, что это действительно моя дочь, но карту так и не разблокировали. Это просто циничный грабеж», — возмущается пользователь.

Но самым интересным оказался случай клиента А-Банка financict, который получил награду от «Минфина» за самый лучший отзыв августа. Пользователь сообщил, что банк еще несколько месяцев назад заблокировал его счет. Поводом послужило поступление на карту 9500 грн от неизвестного человека. По словам financict, он сразу сообщил А-Банку, что это ошибочный платеж, и изъявил желание его вернуть отправителю. Но это никак ему не помогло.

Банк заблокировал счет и теперь, чтобы его разблокировать, требует от клиента уплатить 30% от остатка на балансе, а это, как уточняет автор отзыва, более 30 тыс. грн.

«Шантажируют — не разблокируют мне счет, пока я им не переведу эту сумму, причем официальный запрос никакой не дают, а только перезванивают с незнакомого номера и устно сообщают о каком-то пункте договора, которого нет на официальном сайте, но по которому я должен перечислить 30 % от остатка для разблокировки», — пишет financict.

В таких действиях банка или отдельных его сотрудников пользователь видит мошенничество. Как оказалось, с такой же проблемой столкнулись многие другие наши читатели. В комментариях под отзывом financict другая пользователь Viki985 рассказала практически об аналогичном случае.

«Моя ситуация: баланс около 100 тыс., блокировка, требование объяснить конкретную сумму. Я также предлагала вернуть деньги, если человек ошибся, с любым может случиться. Недели переписки, вроде как „проверки“ и уточнения. Недели игнора. Затем звонок. Суть разговора: закрываем ваш счет. Если хотите забрать остаток средств — верните „подозрительный перевод“ отправителю и уплатите комиссию», — описала свою историю Viki985.

По словам пользователя, в общей сложности ей пришлось оплатить 7 800 грн.

Комментарий А-Банка

Отзыв financict А-Банк не оставил без внимания. В службе поддержки отметили, что банк может блокировать карту в случае поступления жалобы.

«По итогу рассмотрения жалобы, Банк может предложить Клиенту вернуть средства заявителю, и также вправе принять решение о прекращении деловых отношений с клиентом, согласно условиям и правилам банка, где в пункте 3.3.20. (сказано, — ред.): в случае прекращения деловых отношений по инициативе банка, предусмотрена комиссия за перечисление средств в размере 30% от доступного остатка на балансе», — прокомментировали в финучреждении.

Более детально в А-Банке прокомментировали ситуацию по запросу «Минфина». Так, по объяснению пресс-службы финучреждения, клиент был заблокирован не за ошибочный платеж, а именно за получение мошеннического перевода от клиента monobank.

«Потерпевший клиент обратился в mono и в Киберполицию (есть заявление). На основании разбора кейса банк принял решение разорвать отношения + получил от клиента согласие на дебетирование карты. Остатки в полном объеме возвращены клиенту», — сообщили в финучреждении.

При этом в банке отметили, что блокировка счета с последующим дебетированием проводится исключительно при наличии жалоб от пострадавших клиентов, в т. ч. других банков, и проведенной проверки. Это следствие того, что клиент либо сам участвовал, либо передал карты третьим лицам.

«Банк при рассмотрении жалобы и ее отработке коммуницирует с клиентом средствами телефонии как самостоятельно, так и при обращении клиента. При этом, несмотря на наличие мотивированной жалобы, дебетирование не проводится без согласования с клиентом», — подчеркнули в пресс-службе.

На замечание, что никто не застрахован от того, что ему на карту могут ошибочно скинуть деньги, а потому, как избежать подобных неприятностей, в А-Банке прямо не ответили. Только заверили, что ошибочно зачисленные платежи возвращаются также по согласованию с клиентом. Однако, это не мошенничество, и банк с таким клиентом деловые отношения не разрывает.​

Что советуют юристы

По словам Никиты Муренко, управляющего партнера юридической компании «Муренко, Курявый и Партнеры», банк может блокировать счет клиента, но только в том случае, если у него возникают подозрения на:

преступную деятельность,

финансирование терроризма,

нарушение валютного законодательства.

Однако, при этом банк должен соблюдать установленные законом процедуры.

«Если банк провел в соответствии с требованиями законодательства надлежащую проверку операции и клиента, официально запросив у него документы и сведения, и подтвердил, что операция оказалась подозрительной, в дальнейшем сообщает об этом в соответствующие органы и может разорвать деловые отношения. Однако, если банком надлежащая проверка не была проведена и он безосновательно решил расторгнуть договор, еще и с комиссией за перечисление средств в размере 30% от доступного остатка на балансе, то такие действия можно считать незаконными», — объясняет юрист.

В то же время, он отмечает, что после расторжения деловых отношений остаток денежных средств на счете выдается клиенту, либо по его указанию, либо в порядке, установленном законом, перечисляется на другой счет в сроки и в порядке, установленные банковскими правилами.

Если же все-таки произошло так, что на счет человека поступили средства неизвестно от кого и неизвестно за что, то юристы советуют сразу обратиться в банк и дать объяснения по поводу причин ошибочного перевода.

«Банк также для подтверждения данных может запросить документы и сведения, которые это могут подтвердить. Однако, это должно быть в официальной форме, а клиент обязательно по требованию должен предоставить все документы. Если клиент сможет доказать, что перевод был ошибочным и не связан с противоправной деятельностью, банк может разблокировать счет», — подчеркивает Александр Курявый, управляющий партнер юридической компании «Муренко, Курявый и Партнеры».

Однако, если клиент предоставил все объяснения, документы и сведения, а банк не дает официальный ответ о необходимости в блокировке, и, соответственно, не разблокирует счет, а сразу разрывает договор, юрист советует обращаться с жалобой в Национальный банк с требованием о проведении проверки на законность действий банка.

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Как мошенники «чистят» карты клиентов Ощада

О частых случаях несанкционированного списания средств с банковских счетов сообщали клиенты Ощадбанка.

Пользователь Сергей Ольховский рассказал, что 4 августа получил на счет пенсию, и в тот же день без его ведома, без уведомления в мобильное приложение Ощад24/7, без предупреждения об операции на крупную сумму деньги были выведены мошенниками. Но об этом мужчина узнал только спустя время, когда решил снять средства в банкомате, а счет оказался пустым. По словам пользователя, он сразу обратился к представителям Ощадбанка.

«Мне сообщили, что было несанкционированное списание средств мошенниками на карту другого банка, после чего оператор заблокировал мои карты, поскольку мошенники каким-то образом завладели моими данными входа в личный кабинет банка, и оформил обращение по мошенничеству», — пишет автор отзыва.

Другому клиенту Ощада Margo2023 не повезло еще больше. Мошенники мало того, что сняли средства с ее пенсионного счета, да еще и обчистили депозитный.

«28.06.2023 с депозитного счета без моего ведома был снят по мошеннической схеме депозит. 1 августа 2023 года без моего ведома по мошеннической схеме были сняты средства с пенсионного счета», — пишет Margo2023.

Это далеко не весь список подобных ситуаций. Все авторы отзывов настаивают, что не разглашали свои персональные данные и не предоставляли данные карт третьим лицам. Что их больше всего удивляет — то, что никакого подтверждения транзакции, предупреждения о снятии средств или сообщения о переводе им не поступало.

«Почему система безопасности банка позволила без согласования перевести средства на неизвестный и, наверное, сомнительный счет», — спрашивают пострадавшие.

Позиция банка

В Ощадбанке «Минфину» подтвердили, что в последнее время количество случаев онлайн-мошенничества действительно существенно увеличилось, причем по всей банковской системе. Это обратная сторона того, что клиенты все чаще переходят на дистанционное пользование финансовыми услугами. Банк делает все возможное, чтобы противодействовать подобным преступлениям.

«Банк проводит информационную кампанию для клиентов по угрозам со стороны онлайн-мошенников. Также мы продолжаем внедрять технологии, которые делают пользование дистанционными услугами более безопасным», — прокомментировали в Ощаде.

Однако в финучреждении говорят, что подавляющее большинство мошенничеств, как свидетельствует практика, базируется не на технологических манипуляциях, а на психологических приемах — жертвы преступлений сами передают свои финансовые данные злоумышленникам.

Если человек выявил несанкционированное списание средств со счета, в Ощаде советуют немедленно заблокировать его, и после этого обратиться в киберполицию и банк с заявлениями о совершении преступления.

«Ощадбанк внимательно рассматривает каждый случай и принимает решение, в соответствии с действующим законодательством», — заверили в пресс-службе финучреждения.

В банке обращают внимание, что для того, чтобы минимизировать риски мошеннических действий, нужно внимательно относиться к информации о своих финансах, которую клиент предоставляет третьим лицам. Например, ни в коем случае нельзя никому сообщать CVV-код карты, пин-код, коды, поступающие от обслуживающего банка и т. п. Во время онлайн-шоппинга следует пользоваться только проверенными сайтами. При использовании чат-ботов лучше убедиться, что вы взаимодействуете с настоящим ботом финучреждения, а не мошенническим клоном.

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Банки избавляются от ветхих купюр

В проблеме приема иностранной валюты, похоже, так и не удалось поставить окончательную точку. Но если в начале лета банки отказывались принимать купюры из-за ненадлежащего их вида, то теперь уже разборчивыми стали клиенты.

Потребители жалуются, что при выдаче средств с валютных или депозитных счетов банки подсовывают им не новые банкноты, а, так сказать, хлам, который еще месяц-полтора назад сами соглашались принимать только на инкассо и с крупными комиссиями. Больше всего таких отзывов прилетело в адрес государственного Приватбанка.

«Банк фактически ограничил возможность использования собственных средств после окончания валютного депозита (создает неприемлемые условия выдачи наличного доллара), а именно вчера после окончания срока долларового вклада обратился в кассу отделения со снятием 1 000$. В кассе отказали, сказали подать заявку на выдачу наличной валюты на второй день (дорога, очередь, время потеряно, ну да ладно). Подал эту заявку, пришел по сообщению за деньгами на следующий день, в кассе предложили банкноты-хлам 1996 года (только кому они такие нужны??? Потом их обменивать за непонятные %, если еще обменяет кто-то)», — пишет клиент Приватбанка Vitaly84.

С аналогичной неприятностью столкнулись и другие пользователи. Так, потребитель под ником streamy сообщил, что не может забрать свои средства из Приватбанка, поскольку финучреждение продолжает выдавать долларовые купюры старого образца до 2006 года.

«Однако, на валютном рынке Украины реалии таковы, что белые доллары в обменниках принимают по значительно более низкому курсу, чем новые купюры образца после 2006 г.», — отмечает streamy.

Это подтвердил еще один клиент Ueubxvzjjwsju. Он рассказал, что снял $400 в кассе Приватбанка, при этом работники банка заверили его, что примут их обратно. Но в действительности оказалось все не так.

«Пошел специально проверить в другое отделение, из 4 купюр 2 приняли, а 2 сказали только инкассо, но его сейчас у них нет. Даже если есть, это же не бесплатно», — отметил автор отзыва.

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Комментарий банка

Ко всем гневным комментариям о неудовлетворительном виде долларовых банкнот служба поддержки банка оставляет стандартный ответ. Мол, в отделении выдаются как купюры, принятые и проверенные кассиром при проведении операций, так и купюры, предоставленные инкассацией в банк, также предварительно прошедшие дополнительную проверку.

«Во время выдачи предлагаются платежные купюры. Все банки работают с долларами нового и старого образцов», — подчеркивают в Привате.

Кроме того, в финучреждении отмечают, что банкноты долларов США, эмитированные с 1996 по 2013 год, находятся в обращении в Украине и вывод из обращения таких банкнот не запланирован в ближайшее время.

Для потребителей, которых не удовлетворяет состояние той или иной купюры, у Приватбанка очень простой совет — можно отказаться ее принимать.