Война в Израиле: как атака ХАМАС повлияет на цену нефти

Нефть подскочила в цене после неожиданной атаки ХАМАС на Израиль, которая угрожает дестабилизировать Ближний Восток. Как мировые финансовые компании оценивают влияние новой войны на мировой нефтяной рынок, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Трейдеры опасаются, что эскалация может привести к более масштабному конфликту, в который будет втянут Тегеран и, возможно, США. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на руководителей ХАМАС и Хезболлы, спланировать нападение ХАМАС помогли сотрудники иранской службы безопасности. При этом США заявили о переброске авианосной ударной группы в восточную часть Средиземноморья и увеличении численности истребительных эскадрилий в регионе.

Поскольку в понедельник мировой эталон Brent торгуется почти на 5% выше $88 за баррель, ниже приведены комментарии аналитиков по поводу текущих последствий, а также о том, что может произойти с мировым рынком нефти в ближайшие дни и недели:

RBC Capital Markets: Иран — «очень важный непредсказуемый фактор»

Иран является «очень важным непредсказуемым фактором», и основное внимание будет приковано к тому, насколько жесткие обвинения выдвинет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху против Тегерана в отношении содействия атакам, — говорится в заметке аналитиков RBC Capital Markets LLC, включая Хелиму Крофт. Если Израиль напрямую укажет на причастность Ирана, администрации Байдена, скорее всего, будет трудно поддерживать мягкий санкционный режим в отношении Тегерана.

Кроме того, судя по всему, усилия по обеспечению масштабной дипломатической перезагрузки отношений с Саудовской Аравией, возглавляемые США, оказались под угрозой. Хотя руководство королевства настаивало на том, чтобы Израиль пошел на значительные уступки палестинцам в рамках соглашения о нормализации отношений, сложно представить, что правительство, находящееся в состоянии войны, согласится на подобные условия, учитывая события минувших выходных.

Goldman Sachs: Пока придерживаемся прогноза в $100

Несмотря на то, что прогноз Goldman Sachs Group Inc. по Brent пока остался на уровне $100 за баррель к июню, аналитики Даан Струвен, Каллум Брюс и Фарук Сусса отметили два потенциальных последствия атак для мировых поставок нефти.

Во-первых, конфликт снижает вероятность краткосрочной нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, и в этом контексте уменьшает вероятность более раннего отказа от сокращения добычи в Саудовской Аравии. Во-вторых, учитывая возможность повторной эскалации напряженности, прогнозы по поставкам иранской нефти смещены в сторону понижения.

Citigroup: «Бычьи последствия»

По мнению Citigroup Inc., атака ХАМАС имеет «бычьи последствия» для нефти, хотя ключевой вопрос заключается в том, как долго это продлится. Также растут риски нападения Израиля на Иран, учитывая оказываемую им поддержку ХАМАС, — говорится в заметке аналитиков, включая Эда Морса. Кроме того, по их словам, вполне возможно, что сближение между Израилем и Саудовской Аравией будет отложено, что снизит ожидания относительно возможного сокращения или прекращения Эр-Риядом добровольного сокращения поставок на 1 млн баррелей в день.

Morgan Stanley: Последствия минимальные, но все может измениться

Согласно Morgan Stanley, влияние событий в Израиле, «скорее, ограничено», поскольку ни эта страна, ни ее непосредственные соседи не являются крупными производителями нефти, при этом краткосрочный риск для поставок нефти ограничен. Однако, ситуация может измениться, если конфликт перекинется на другие страны, хотя это не является предположением, — отметили аналитики, в том числе Мартин Ратс, Шарлотта Фиркинс и Эми Гауэр.

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ING: Премия за военный риск

По словам Уоррена Паттерсона, главы отдела ING Groep NV по стратегиям на сырьевых рынках, после недавних событий на нефтяной рынок вернулась премия за военный риск. Если Иран каким-то образом причастен к атакам — прямо или косвенно, — то США могут ввести против Тегерана более жесткие нефтяные санкции, которые осложнят ситуацию на и так дефицитном рынке. В то же время, вполне вероятно, что ОПЕК+ будет придерживаться существующих сокращений поставок, ослабляя ограничения только в том случае, если рынок нефти существенно укрепится.

CBA: Иранские поставки в центре внимания

Чтобы конфликт имел продолжительные и существенные последствия для нефтяных рынков, необходимо устойчивое сокращение поставок или перевозок, — говорится в заметке аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара. В противном случае, и как показала история, ценовая реакция обычно является временной. Тем не менее, если западные страны официально заявят о связи иранской разведки с атаками ХАМАС, то поставки и экспорт иранской нефти неизбежно снизятся.

Sanford C. Bernstein: Ключевые моменты

По словам Нила Бевериджа, управляющего директора Sanford C. Bernstein HK Ltd, для рынка нефти существуют три основных момента. Во-первых, если будет доказано, что Иран стоит за нападениями ХАМАС, и США ужесточат санкции, то это может подорвать иранский экспорт. Во-вторых, необходимо ответить на вопрос, не приведет ли эскалация конфликта к участию соседних стран, и, в-третьих, сохранится ли соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Bloomberg: Американские санкции могут иметь решающее значение

На данном этапе все зависит от реакции Израиля на ХАМАС, который инициировал атаку, и Иран, который обычно руководит действиями палестинской группировки. Предварительные выводы предполагают, что даже если Израиль сразу же не ответит Ирану, последствия, вероятно, повлияют на добычу иранской нефти, поскольку США ужесточат санкции. Этого может оказаться достаточно, чтобы цены на нефть выросли до $100 за баррель, а возможно, и выше.

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CITIC Futures: нужно следить за эскалацией

Как отмечает аналитик CITIC Futures Co. Гуй Чэньси, во время войны в Персидском заливе 1990 года, войны в Ираке 2003 года и войны в Ливии 2011 года нефть дорожала на 240%, 45% и 40%, а затем цены снова падали. В этот раз израильско-палестинский конфликт пока не распространился на соседние нефтедобывающие страны и оказывает ограниченное влияние на фундаментальные показатели. Однако, неприятие риска может поддержать цены, и рынку нужно следить за любой эскалацией.