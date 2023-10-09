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9 октября 2023, 9:02 Читати українською

Украинский автопарк в сентябре пополнили более 21 тысячи подержанных авто из-за границы. Самые популярные модели

В прошлом месяце, как и в августе, украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.

В прошлом месяце, как и в августе, украинский автопарк пополнили более 21 тыс.
Фото: pixabay.com

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По отношению к сентябрю 2022 года регистрации таких авто увеличились на 34%.

Какие авто выбирали украинцы

  • бензиновые автомобили — 44%.
  • дизельные авто — 31%;
  • электромобили — 16%;
  • авто с ГБО — 5%;
  • гибриды — 4%.

По сравнению с предыдущим месяцем части бензиновых и дизельных авто уменьшились на 1 процентный пункт (п.п.), в то же время доли электромобилей и гибридов расширились на 1 п.п. каждая.

ТОП-10 самых популярных моделей сентября

  1. Volkswagen Golf — 1575 ед.;
  2. Renault Megane — 1299 ед.;
  3. Skoda Octavia — 923 ед.;
  4. Volkswagen Passat — 755 ед.;
  5. Nissan Leaf — 590 ед.;
  6. Audi A4 — 414 ед.;
  7. Volkswagen Touran — 406 ед.;
  8. Tesla Model 3 — 405 ед.;
  9. Volkswagen Tiguan — 401 ед.;
  10. Nissan Qashqai — 398 ед.

По сравнению с августом, пятерка лидеров осталась неизменной.

Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет почти 10 лет.

Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
9 октября 2023, 12:16
#
А до майдана 2014-го украинцы покупали сотни тысяч новых авто в год! Жить стало «лучше», жить стало «веселее»!!!
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