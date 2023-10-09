В прошлом месяце, как и в августе, украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.
Украинский автопарк в сентябре пополнили более 21 тысячи подержанных авто из-за границы. Самые популярные модели
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По отношению к сентябрю 2022 года регистрации таких авто увеличились на 34%.
Какие авто выбирали украинцы
- бензиновые автомобили — 44%.
- дизельные авто — 31%;
- электромобили — 16%;
- авто с ГБО — 5%;
- гибриды — 4%.
По сравнению с предыдущим месяцем части бензиновых и дизельных авто уменьшились на 1 процентный пункт (п.п.), в то же время доли электромобилей и гибридов расширились на 1 п.п. каждая.
ТОП-10 самых популярных моделей сентября
- Volkswagen Golf — 1575 ед.;
- Renault Megane — 1299 ед.;
- Skoda Octavia — 923 ед.;
- Volkswagen Passat — 755 ед.;
- Nissan Leaf — 590 ед.;
- Audi A4 — 414 ед.;
- Volkswagen Touran — 406 ед.;
- Tesla Model 3 — 405 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 401 ед.;
- Nissan Qashqai — 398 ед.
По сравнению с августом, пятерка лидеров осталась неизменной.
Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет почти 10 лет.
Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.
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