Украинский автопарк в сентябре пополнили более 21 тысячи подержанных авто из-за границы. Самые популярные модели

В прошлом месяце, как и в августе, украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.

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По отношению к сентябрю 2022 года регистрации таких авто увеличились на 34%.

Какие авто выбирали украинцы

бензиновые автомобили — 44%.

дизельные авто — 31%;

электромобили — 16%;

авто с ГБО — 5%;

гибриды — 4%.

По сравнению с предыдущим месяцем части бензиновых и дизельных авто уменьшились на 1 процентный пункт (п.п.), в то же время доли электромобилей и гибридов расширились на 1 п.п. каждая.

ТОП-10 самых популярных моделей сентября

Volkswagen Golf — 1575 ед.; Renault Megane — 1299 ед.; Skoda Octavia — 923 ед.; Volkswagen Passat — 755 ед.; Nissan Leaf — 590 ед.; Audi A4 — 414 ед.; Volkswagen Touran — 406 ед.; Tesla Model 3 — 405 ед.; Volkswagen Tiguan — 401 ед.; Nissan Qashqai — 398 ед.

По сравнению с августом, пятерка лидеров осталась неизменной.

Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет почти 10 лет.

Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.

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