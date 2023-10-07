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7 октября 2023, 9:52 Читати українською

Нацбанк оштрафовал Коминбанк на 135 миллионов

Национальный банк оштрафовал Коминбанк на 135,15 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк оштрафовал Коминбанк на 135,15 млн грн.
Фото: НБУ

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Причина

Штраф наложен за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также нарушение требований валютного законодательства в сентябре 2023 года.

Среди нарушений, в частности, необеспечение функционирования надлежащей системы управления рисками, неприменение в своей деятельности риск-ориентированного подхода и непринятие надлежащих мер с целью минимизации рисков.

Кроме того, НБУ обвинил Коминбанк в предоставлении недостоверной информации по запросам относительно выполнения банком требований законодательства в сфере финмониторинга и информации о валютных операциях с ошибками, а также ненадлежащей верификации плательщика.

Среди других претензий:

  • нарушение в разработке и внедрении внутренних документов по вопросам финмониторинга;
  • задержка в внедрении комплексной интегрированной системы автоматизации процессов финансового мониторинга.

Другие штрафы

Также НБУ оштрафовал на 459 тыс. грн сервис микрокредитования «Качай деньги» за ненадлежащее состояние внутренней документации по предотвращению отмывания денег, ненадлежащее применение в своей деятельности риск-ориентированного подхода, неверификацию клиентов в определенном порядке и нехранение документов (в том числе электронных), в частности, по осуществлению надлежащей проверки клиентов.

По 391 тыс. грн также оштрафована система онлайн-платежей «Финкит» и компания «Глобал-Финанс». Причина — ненадлежащее исполнение долга своевременно и в полном объеме представлять НБУ информацию или документы по противодействию отмыванию денег, ненадлежащее соответствующее внутреннее документирование. Ко второму меру влияния применены также из-за ненадлежащего формирования и ведения анкет клиентов, ненадлежащей оценки рисков и представления отчетности с ошибками.

Штрафы на 51 тыс. грн получили страховые брокеры «Инсарт» и «Гранд Иншур» за непредставление отчетности.

Кроме того, письменные оговорки применены к:

  • ООО «ФК «ИФК»,
  • ООО «ФК «Новый мир»,
  • ООО «ФК «ФинЭкстра»,
  • ООО «Френдли Финанс»,
  • АО «ФК «Аверс».
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
yarg
yarg
7 октября 2023, 10:36
#
«незастосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу»

да , єто сразу обьясняет штраф 135 миллионов :(
Надеюсь НБУ когда-нибудь повысит прозрачность принятия решений хотя-бы до уровня 2015 года. молчу о 2001… И не будет писать в релизах дремотную чепуху.
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0
jakiro
jakiro
7 октября 2023, 10:58
#
Цікаво, у банка 500 мільйонів коштів і його штрафують на 135, чи він не захлопнеться?
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
7 октября 2023, 11:00
#
Для цього і штрафують.
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