Налоги по-польски для наших ФОП: почему просто скопировать их не получится

Недавно глава налогового комитета В Р Данило Гетманцев заявил, что в Украине изучают возможность очередных изменений по налогообложению малого бизнеса. Для ФОП собираются разработать новые правила, основой для которых должна стать так называемая «польская модель». Какие отличия польской системы налогообложения и чем интересен польский налоговый климат, Mind рассказала руководитель практики налогового и таможенного права, адвокат АО «Вдовичен и партнеры», к.ю.н. Мария Золотарева.

Акцент на ставках

В идее господина Гетманцева акценты делались главным образом на сравнении процентных ставок налога для предпринимателей в Украине и Польше, что, на наш взгляд, дает неполную картину для анализа.

Действительно, нечего сказать, бизнес иногда обращается к применению в структуре предпринимателей — «единщиков», чтобы минимизировать свою налоговую нагрузку. Это и дробление бизнеса, и скрытые «зарплаты». Однако, если говорить откровенно, то какая норма Налогового кодекса Украины прямо предусматривает, что дробление бизнеса с помощью ФОП, уплачивающих единый налог, является налоговым правонарушением? Предусмотрено ли нормами этого же кодекса определение налоговых обязательств по косвенным методам, то есть по оценке расходов налогоплательщика, приросту его активов и т. п. , на основании информации, полученной из других источников, чем налоговая отчетность или первичные документы?

Такие выводы делаются фактически на уровне судебной практики и в материалах уголовных производств при том, что налоговые проверки предпринимателей, уплачивающих единый налог, за отдельными исключениями запрещены уже несколько лет.

При этом Украина в рейтинге «Индекс восприятия коррупции», составленном организацией Transparency International за 2022 год, заняла 116 место из 180 стран, в отличие от Польши, которая в этом же рейтинге — на 45 месте. Статистика того, сколько тратит бизнес в Украине на коррупцию, чтобы работать более или менее спокойно, отсутствует.

Налоговый контроль: под прицелом даже соцсети

Остановимся на налоговом контроле за физическими лицами — резидентами Польши (как со статусом предпринимателей, так и без). В 2023 году появились публикации в средствах массовой информации о деятельности в Польше так называемой Cybercentrum — белой налоговой разведки, работники которой фактически следят за поляками, которые могут уклоняться от уплаты налогов.

Польская Налоговая проводит мониторинг социальных сетей (фейсбук, твиттер и т. п. ), в частности выложенных там фотографий по отдыху, разного рода праздничных мероприятий, частных объявлений, рекламных сайтов, запрашивает доступ к банковским счетам (без необходимости получать отдельное решение суда).

В качестве примера приводится история польского предпринимателя, который предоставлял услуги, связанные с автомобилями, и выкладывал фотографии автомобилей, по которым можно было идентифицировать их владельцев. Налоговая после идентификации клиентов направила последним запросы о предоставлении подробных объяснений: что за услуги предоставлял им предприниматель, какую сумму они заплатили и получили ли квитанцию. Целью было определить, правильно ли предприниматель ведет учет доходов и не уклоняется ли от налогообложения.

Отметим, что налоговое законодательство Польши предусматривает, что все, что может способствовать прояснению дела и не противоречит закону, может быть доказательством против личности.

Читайте также: Украинские ФОПы на польской модели налогов: стоимость услуг вырастет на 10−12%

Почему слепое заимствование неуместно

Как видим, слепо заимствовать польский опыт при таких исходных позициях, по крайней мере преждевременным.

Теперь, собственно, о польской модели налогообложения для предпринимателей с точки зрения налогообложения полученной ими прибыли (разницы между доходом и расходами) или дохода. Все отчисления в этом случае можно условно поделить на 4 группы:

1. Подоходный налог (PIT). В этом случае предприниматель может выбирать в зависимости от вида хозяйственной деятельности между:

фиксированным размером этого налога, начисляемым на доход и не учитывающим понесенные расходы («Паушальный налог», Ryczałt ewidencjonowany)

или заранее установленным размером налога («Налоговая карта», Karta podatkowa)

и налогом, размер которого зависит от суммы полученной прибыли предпринимателем («Налоговая шкала», Skala podatkowa) и линейным налогом (Podatek liniowy).

2. Налог на добавленную стоимость (VAT). Это косвенный налог, взимаемый при продаже товаров и услуг. Для предпринимателей существует много нюансов:

предусмотрено освобождение от НДС для некоторых видов хозяйственной деятельности (например, для поставки сельскохозяйственной продукции, медицинского оборудования и т. п. );

); определен лимит освобождения от НДС (limit zwolnienia podmiotowego z VAT) — минимальная сумма оборота от реализации товаров и услуг, ниже которой НДС не взимается (на сегодняшний день это 200 000 злотых за предыдущий год, то есть примерно 1 660 тыс. грн).

С другой стороны, существуют случаи, когда такие освобождения от НДС вообще не действуют. Например, при продаже некоторых подакцизных товаров, нового автотранспорта, при предоставлении юридических услуг, консалтинга и финансовых услуг, в дистанционной торговле некоторыми видами товаров (косметикой, комплектующими для компьютеров и т. п. ).

3. Специфические налоги (некоторые виды имущества и произведенные операции). В частности, налог на транспортное средство (Podatek od środków transportowych) и плата за природопользование (Opłata za korzystanie ze środowiska).

4. Социальные сборы. Это выплаты на государственное социальное страхование в ZUS. Это сборы сродни единому социальному вкладу в Украине.

Читайте также: Украинцам разрешат вести бизнес без регистрации ФОП: чем придется за это заплатить

Польская «упрощенка»: в чем суть

Возвращаясь к инициативе законодателей применить опыт Польши, при отсутствии текста соответствующего законопроекта рискнем предположить, что речь идет не о коренном изменении системы налогообложения для предпринимателей, а о реформировании единого налога с использованием опыта установления паушального налога (Ryczałt ewidencjonowany).

Поэтому обращаем особое внимание именно на особенности паушального налога.

Суть этого налога отдаленно напоминает единый налог третьей группы в Украине. Это фиксированная ставка налога, взимаемого с любого дохода, полученного предпринимателем от предпринимательской деятельности, без учета расходов.

Лимит дохода для целей применения — 2 млн. евро. Особенность — разные ставки налога для разных видов хозяйственной деятельности: от 2% до 17%. Например, 2% налога — для продажи производимой предпринимателем сельскохозяйственной продукции, 3% — для услуг общественного питания (без реализации алкоголя), продажи продуктов питания, 5,5% — для строительных работ, грузовых перевозок, 8,5% — для общественного питания, торговле алкоголем, 17% (максимальная ставка) — для единоличной деятельности (без наемных работников) нотариусов, адвокатов, независимых консультантов.

Предприниматель, уплачивающий паушальный налог, должен вести учет своих доходов. Уплата налога производится ежемесячно или ежеквартально (в случае если доходы не превышают 200 000 злотых в год).

Возможно сделать предварительный вывод, что применение польского опыта паушального налога, несмотря на увеличение налоговых ставок, может иметь положительные моменты для отечественных предпринимателей в случае, если:

лимит дохода для плательщиков единого налога будет увеличен в разы (например, до 2 млн евро), а значит, для большинства предпринимателей не потребуется регистрироваться плательщиком НДС;

будет сохранено освобождение от уплаты отдельных налогов, действовавших для плательщиков единого налога;

будет предусмотрено, что предприниматель не ведет учет своих расходов и представляет налоговую декларацию только один раз в календарный год;

будут существовать ограничения в проведении плановых налоговых проверок для предпринимателей (например, не чаще одного раза в три года).

Это лишь предположение, поскольку, прежде всего, бизнес должен просчитать свою налоговую нагрузку в случае изменений налогового законодательства, что невозможно сделать без анализа соответствующего законопроекта.

В свою очередь, если все же говорить о заимствовании польского опыта, необходимо исходить не из сравнения базовых ставок налогообложения, а из качества и прозрачности налогового законодательства, соблюдения принципа социальной справедливости (по которому устанавливаются налоги в соответствии с платежеспособностью налогоплательщиков) и надлежащего налогового контроля. И тогда выражение «уплатил налоги и можешь спать спокойно» будет удовлетворять всех, а выражение «необоснованное налоговое давление» останется в прошлом.