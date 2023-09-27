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27 сентября 2023, 8:50 Читати українською

Украинцам разрешат вести бизнес без регистрации ФОП: чем придется за это заплатить

Желание контролировать доходы и расходы населения не дает покоя народным избранникам и властям в целом. Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что «декларацию должны подавать все граждане Украины без исключения». Как отмечает в колонке для NV аналитик Вокс Украина Олег Иванов, рано или поздно всем гражданам придется подавать декларации, и законодательные инициативы в этом направлении уже есть. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Желание контролировать доходы и расходы населения не дает покоя народным избранникам и властям в целом.

Речь о законопроекте № 8143 «О свободе предпринимательской (экономической) деятельности домохозяйств».

В Украине в 2021 году было около 14,5 млн домохозяйств (это один человек или несколько людей, которые совместно проживают в одном помещении, обеспечивают себя всем необходимым для жизни, ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяют свои средства и тратят их).

Большинство из них объединены родственными отношениями, по данным Госстата только 0,22% домохозяйств в 2022 году состояли из людей, которые не были семьей. Поэтому для упрощения в статье я буду использовать «домохозяйство» и «семья», как синонимы, хотя, конечно, члены семьи не всегда ведут общее хозяйство.

Ключевые составляющие проекта

1. Предоставление права домохозяйствам заниматься малым бизнесом (оборот до 8 млн грн) без регистрации ФОП или юрлица. Это касается не какой-либо деятельности, а только определенных государством. Например, разрешение распространяется на индивидуальные услуги (парикмахер, косметолог, репетитор, сиделка и т. д.), бытовые услуги (уборка, стирка, мелкий ремонт и др.), розничная торговля с лотков и на рынках, услуги по перевозке пассажиров и груза, юридические консультации.

2. Если домохозяйство решит вести совместный бизнес или получать помощь от государства, оно должно подавать общую налоговую декларацию о доходах и расходах.

3. Для этого домохозяйства должны выбрать уполномоченного человека для взаимодействия с государством (для получения льгот, пособий, для составления и подачи налоговой декларации). Этот человек сможет получать от налоговой всю информацию об официальных доходах членов домохозяйства.

Законопроект теоретически должен облегчить развитие предпринимательской деятельности и самозанятости населения (поскольку не нужно регистрировать малый семейный бизнес, достаточно лишь подавать декларацию), а также сделать более честным предоставление государственной помощи и субсидий, учитывая не только доходы, но и расходы домохозяйств. Однако, проект прописан очень запутанно, поэтому на практике может вместо решения существующих проблем создать новые. Подытоживая, коротко приведем плюсы и минусы законопроекта.

Положительные аспекты

1. Развитие самозанятости: законопроект позволяет осуществлять ряд видов предпринимательской (экономической) деятельности без регистрации ФОП, что будет способствовать самозанятости, а в перспективе — развитию малого бизнеса.

2. Декларации учитывают не только доходы, но и расходы. Например, туда можно вписать расходы на образование, медицину, страхование, а значит, государство будет оценивать финансовое состояние семьи по остатку средств.

3. Для государства подача деклараций домохозяйств, которые хотят заниматься бизнесом или получать помощь от государства, позволит больше знать о финансовом состоянии граждан и бороться с теневой экономикой.

4. Более эффективное и адресное расходование государственных средств: благодаря информации о доходах и расходах государство сможет направлять социальную поддержку гражданам, которые действительно нуждаются в ней, и таким образом более эффективно использовать бюджетные средства.

5. Анализ жизни украинцев для разработки политик поддержки (data-driven policies). Государство получит больше информации о финансовом состоянии украинцев (их доходах и расходах), которую можно будет анализировать по региону, размеру домохозяйства, наличию детей и т. п., и благодаря этому более эффективно формировать социальную политику.

Негативные аспекты

1. Непонятные механизмы мотивирования семей регистрировать свой неофициальный бизнес и подавать общую декларацию. Из проекта также не понятно, будет ли облагаться налогом деятельность, которую домохозяйство проводит без регистрации, и если да, то по каким ставкам. Законопроект не содержит санкций за неподачу деклараций и механизма выявления домохозяйств, которые не подали декларацию.

2. Уполномоченный представитель может злоупотреблять своим положением, поскольку он является получателем помощи и еще будет иметь доступ к информации (по запросу в налоговую) о доходах всех членов домохозяйства. Очень важно, чтобы это не стало инструментом семейного насилия, в частности, его финансовой составляющей. До начала полномасштабного вторжения россии в Украину от домашнего насилия ежегодно страдали около 1,8 миллиона женщин. Из законопроекта непонятно (и действующее законодательство этого не объясняет), как домохозяйство будет выбирать или менять уполномоченного представителя, если он будет злоупотреблять своим положением, можно ли пожаловаться куда-то на злоупотребление и наказать недобросовестного представителя.

3. Из проекта не ясно, какие санкции предусмотрены для домохозяйства, в случае предоставления недостоверной информации в декларации из-за недобросовестных членов семьи, которые, например, скрыли неофициальные доходы при заполнении семейной декларации. Было бы несправедливо, если бы все члены семьи и даже дети лишались помощи из-за недобросовестности одного человека.

4. Хотя идея учитывать не только доходы, но и расходы семьи, достаточно прогрессивная, но проект содержит неочевидные нормы. Например, законопроект определяет базовыми затратами домохозяйства себестоимость проживания каждого члена домохозяйства (это новый термин в украинском законодательстве). Эта себестоимость составляет «60% процентов от среднемесячной заработной платы за предыдущий год». Но при этом непонятно, почему именно 60% и чья зарплата подразумевается: средняя по стране, по региону, для этого домохозяйства или конкретного человека.

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Итак, хотя законопроект содержит новые идеи для развития семейного бизнеса и более честного распределения государственной помощи, его нужно основательно доработать.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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+15
Riojas
Riojas
27 сентября 2023, 9:48
#
В этой формулировке в первую очередь это контроль соцвыплат и субсидий. Автоматически считается, что если хоть один человек из «домохозяйства» работает хоть где-то или является самозанятым, то его доходы распределяются на всех остальных.
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Riojas
Riojas
27 сентября 2023, 9:53
#
По декларации расходов тоже мало понятно. Это добровольная декларация каких-то определенных капитальных расходов (только образование например) по которым положен налоговый вычет или вообще всех расходов? В таком случае это сложнее ФОПа может быть.
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mantis05
mantis05
27 сентября 2023, 10:34
#
Вычеты ТОВ на минималках. И непонятно зачем это людям, которые и так себе спокойно в селе живут и работают, имея 1 ФОП на легализацию средств что не являются наличкой.
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Вакуленко Павел
Вакуленко Павел
27 сентября 2023, 11:29
#
Когда уже будут реально контролировать доходы народных избранников, о то только беспокоятся о доходах обычных людей, которые и так из-за законов народных избранников ели выживают!
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zevs1
zevs1
27 сентября 2023, 11:50
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Очередная предвыборная болтовня как и реформа 10/10/10 проговорили и дальше ничего не происходит.
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