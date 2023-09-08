Фонд гарантування розпочав процедуру виведення Укрбудінвестбанку з ринку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру виведення Укрбудінвестбанку з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 8 вересня 2023 року до 7 жовтня 2023 року (включно). Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора Укрбудінвестбанку призначено начальника відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу банків Ірину Штогріну.

Про час та порядок виплат вкладникам Укрбудінвестбанку буде повідомлено додатково.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 7 вересня, правління Національного банку ухвалило рішення № 310-рш/БТ про віднесення Укрбудінвестбанку до категорії неплатоспроможних.

Регулятор зазначив, що частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 вересня 2023 року, отже, віднесення Укрбудінвестбанку до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України.