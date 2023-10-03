Европарламент одобрил пересмотр бюджета ЕС с €50 млрд для Украины

Европарламент одобрил пересмотр бюджета Европейского Союза на 2021−2027 годы. В нем говорится об образовании Украинского фонда в 50 миллиардов евро . Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

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Что известно

Депутаты ЕС одобрили выделение дополнительных 10 млрд. евро на 2024−2027 годы в дополнение к 65,8 млрд. евро, которые ранее предложила Еврокомиссия.

Европарламент увеличил бюджетные статьи на 2 миллиарда евро «в свете последних внешних вызовов, особенно войны россии против Украины и роста миграционных проблем».

Также депутаты выделили дополнительные 3 млрд евро на новую «Платформу стратегических технологий для Европы» (STEP) и 5 млрд евро — на усиление способности ЕС реагировать на непредвиденные кризисы.

Решения одобрили 393 голосами «за», «против» — 136. 92 — воздержались.

«Мы стремимся стабилизировать ситуацию в Украине с помощью новой программы в размере 50 миллиардов евро, одновременно укрепляя экономику ЕС. Мы укрепляем бюджет, пополняя его на нужды миграции и обеспечивая гибкость реагирования на кризисные ситуации», — сказал евродепутат от Польши Ян Ольбрихт.

Содокладчица Маргарита Маркес отметила, что до 31 декабря 2023 года ЕС хочет иметь средства для поддержки Украины и продолжения смягчения социально-экономических последствий войны, а также роста инфляции и кризиса стоимости жизни.