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3 октября 2023, 11:43 Читати українською

Ситуация межбанка. Что происходит с курсом доллара (обновляется)

После перехода с 3 октября на управляемый гибкий обменный курс объем торгов на межбанке вырос в 92 раза по сравнению со вчера.

После перехода с 3 октября на управляемый гибкий обменный курс объем торгов на межбанке вырос в 92 раза по сравнению со вчера.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ситуация на межбанке

2 октября общий объем межбанковских валютных торгов на платформе Bloomberg по итогам дня составлял лишь $2,5 млн, то 3 октября на 11:18 он уже достиг $229,8 млн, благодаря чему и был достигнут 92-й рост.

Национальный банк с утра достаточно активно удовлетворят заявки банков на покупку доллара по 36,55 грн/$ на Bloomberg.

На второй торгово-информационный системе — Refinitive — регулятор доллар на продаже не предлагал.

На старте торгов во вторник точечные соглашения уже пошли ниже обычного уровня 36.9343.

К 10 утра межбанковский рынок достиг уровня 36.60/65.

После 10:00 котировки опустились уже до 36.58/62.

Наличный рынок в сегменте обменных пунктов торгуется в диапазоне 38:00/38:40.

В банках наличный доллар дешевле: 37.25/37.85~37.70/38.20

Ближе к 11:00 рынок стабилизировался на уровне 36.55/60

Что происходит с курсом доллара

По состоянию на 11:00 доллар на межбанке торгуется по 36,55/36,60.

«На торгах по доллару идет достаточно активная продажа валюты, сбивающая котировки. Многие игроки подозревают, что это делает Нацбанк, чтобы сбить любые девальвационные настроения в первый день введения нового режима „курсовой гибкости“. Идут операции по лотам до $1 млн», — говорит финансовый аналитик «Минфина» Алексей Козырев.

Фото: Торги 3 октября

Фото: Торги 2 октября

Читайте: НБУ переходит на управляемый гибкий обменный курс

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
Alex2006
Alex2006
3 октября 2023, 12:02
#
Мда, знову клікбейк. писати про 92 рази і не надавати цифр — таке собі.
+
0
yarg
yarg
3 октября 2023, 12:15
#
Это ж на утро. а все основное — после обеда.
ну была вчера 1000 долларов на этот момент , сегодня — 92 тысячи…
+
+52
Roofil
Roofil
3 октября 2023, 12:07
#
Гнати цю зелену плісняву з України і буде порядок!
+
+28
BatonUA
BatonUA
3 октября 2023, 12:31
#
Це про старі долари?
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
3 октября 2023, 12:41
#
Як говорять курки ну що понеслись.
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
3 октября 2023, 12:53
#
Хоть бы плебеи не побежали покупать эти пару дней. Амен
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