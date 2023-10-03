Ситуация межбанка. Что происходит с курсом доллара (обновляется)

После перехода с 3 октября на управляемый гибкий обменный курс объем торгов на межбанке вырос в 92 раза по сравнению со вчера.

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Ситуация на межбанке

2 октября общий объем межбанковских валютных торгов на платформе Bloomberg по итогам дня составлял лишь $2,5 млн, то 3 октября на 11:18 он уже достиг $229,8 млн, благодаря чему и был достигнут 92-й рост.

Национальный банк с утра достаточно активно удовлетворят заявки банков на покупку доллара по 36,55 грн/$ на Bloomberg.



На второй торгово-информационный системе — Refinitive — регулятор доллар на продаже не предлагал.

На старте торгов во вторник точечные соглашения уже пошли ниже обычного уровня 36.9343.



К 10 утра межбанковский рынок достиг уровня 36.60/65.

После 10:00 котировки опустились уже до 36.58/62.

Наличный рынок в сегменте обменных пунктов торгуется в диапазоне 38:00/38:40.

В банках наличный доллар дешевле: 37.25/37.85~37.70/38.20



Ближе к 11:00 рынок стабилизировался на уровне 36.55/60

Что происходит с курсом доллара

По состоянию на 11:00 доллар на межбанке торгуется по 36,55/36,60.

«На торгах по доллару идет достаточно активная продажа валюты, сбивающая котировки. Многие игроки подозревают, что это делает Нацбанк, чтобы сбить любые девальвационные настроения в первый день введения нового режима „курсовой гибкости“. Идут операции по лотам до $1 млн», — говорит финансовый аналитик «Минфина» Алексей Козырев.

Фото: Торги 3 октября

Фото: Торги 2 октября

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