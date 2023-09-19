Дополнительно 300 миллиардов на оборону. Комитет Рады одобрил законопроект об изменениях в бюджет-2023

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал за основу и целом законопроект № 10038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год. Об этом глава комитета Роксолана Подласа сообщила в Facebook .

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Законопроектом предлагается увеличить расходы бюджета на 317 млрд грн, из которых почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны. В частности, для:

195,7 млрд грн — ВСУ,

39,7 млрд грн — Национальной гвардии,

20,4 млрд грн — Государственной пограничной службы,

19 млрд грн — Национальной полиции,

13,2 млрд грн — закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,

4,4 млрд грн — Минстратегпрома на производство в Украине оружия и боеприпасов,

4,2 млрд грн — СБУ,

2,5 млрд грн — ГУР МО,

2,1 млрд грн — Государственной специальной службы транспорта Минобороны,

570,2 млн грн — Госспецсвязи,

500,7 млн грн — СВР,

230,5 млн грн — УДО,

151 млн — вознаграждение курсантам системы МВД.

«Средства будут направляться в каждом ведомстве на зарплаты, денежные вознаграждения, военные и специальную технику», — заявила Подласса.

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Кроме этого, предлагается увеличить расходы на (основные позиции):

16,5 млрд грн — помощь на проживание внутренне перемещенным лицам,

5,97 млрд грн — на «скорое восстановление» (грант Европейского Союза),

1,2 млрд грн — МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву,

552,8 млн грн — издание школьных учебников для 5 и 6 класса.

Также планируется сокращение прочих расходов на 11,4 млрд грн, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд грн).