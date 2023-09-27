С 1 октября в Украине не будут принимать некоторые купюры и монеты. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
В НБУ напомнили: С 1 октября в Украине не будут принимать некоторые купюры и монеты
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Что выведут из обращения
Выведут из обращения:
- Мелкие монеты — 1, 2, 5 и 25 копеек.
- Бумажные купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен выпущенные до 2003 года или ранее.
Обмен
До 30 сентября эти купюры и монеты можно отнести в ближайшее отделение Нацбанка и уполномоченных банков и обменять на новые.
Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена.
Напомним
С 1 октября 2019 монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения.
Также с 1 октября 2023 из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.
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