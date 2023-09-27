Мобильные операторы поднимают тарифы: 4 варианта платить меньше

Тарифы мобильных операторов постоянно растут. В 2023 году «Киевстар» поднял некоторые свои тарифы почти вдвое, Vodafone — на 40−60 грн, lifecell — на 20−75 грн. Этот процесс, безусловно, будет продолжаться. Впрочем, даже в столь непростых условиях абоненты могут экономить. Как именно — ЗН рассказал Герман Богапов, руководитель портала HiTech.Expert. «Минфин» выбрал главное.

Пакет от пакета отличается

Сейчас минимальные тарифы предоплаченной связи прыгнули почти до 200 грн за четыре недели. В Vodafone тарифный план (ТП) Joice Start стоит 180 грн, в «Киевстаре» «Love UA Свет» — 190 грн, а в lifecell «Просто Лайф» — 160 грн. Вместе с тем последний тариф привлекает абонентов других операторов, поскольку при переходе от другого оператора его стоимость составляет всего 90 грн.

Впрочем, нужно внимательно анализировать особенности тарифов, ведь, например, «Киевстар» и Vodafone дают по 15 Гб Интернета с бесплатным трафиком на большое количество мобильных приложений, а lifecell — лишь 8 Гб. К тому же «Киевстар» обеспечивает 5 Гб бесплатного роуминга в 27 странах, актуальных для украинских переселенцев. Акция «Доступный роуминг в подарок» действует также во всех тарифах Joice: в ее рамках предоставляется 10 Гб интернет-трафика и 100 минут для общения.

Заказывая минимальные ТП, следует обращать внимание и на количество и распределение минут, обещанных операторами. Так, lifecell дает 300 бесплатных минут, но на все номера. После их использования звонки в сети lifecell будут бесплатными, а на другие сети — уже по 2 грн/мин. В Vodafone схема похожая, но дают 800 минут. После их использования общение в сети оператора бесплатное, а на другие телефоны — 0,60 грн/мин. У «Киевстара» же все звонки в сети бесплатные, а на другие номера после использования пакетных 150 минут дают пакеты по 10 минут за 5 грн.

Из уникального — у lifecell есть тариф «Хендмейд», где абонент может самостоятельно подобрать тариф под свои нужды. Если он не пользуется, например, мобильным Интернетом или голосовыми звонками, то оператор предоставляет возможность самостоятельно выбирать наполнение пакета услуг и соответственно его стоимость.

Со своей стороны, «Киевстар» оставил тарифы для пенсионеров, но они только для контрактных абонентов, к тому же отнюдь недешевые — по 125 и 175 грн, соответственно с 5 и 7 Гб трафика и 50/70 минутами на другие сети.

О каких-то минимальных тарифах для кнопочных телефонов можно забыть, операторы уже давно формируют лишь тарифы с гигабайтами трафика — все равно, нужно это кому-то или нет.

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Скидка за идентификацию

Несмотря на подорожание контрактные тарифы более выгодны у всех операторов. Так, они действуют не четыре недели, а весь месяц, и всегда дешевле. Тот же «Просто Лайф» с идентификацией лица стоит уже 140 грн. А «Love UA Свет Контракт» — 175 грн. Те же 175 грн стоит контрактный ТП Vodafone Red Start, но в течение первых трех месяцев после подключения действует акционная цена 150 грн.

Еще одним интересным направлением развития стал рост количества приложений, при пользовании которыми трафик не тарифицируется. В Vodafone эта схема распространяется на 38, а в «Киевстаре» — на 41 приложение. В перечень входят социальные сети и месенджеры, «Дія» и другие государственные приложения, некоторые образовательные программы. С их списком можно ознакомиться на сайтах операторов. Впрочем, точно проследить, когда тратится трафик через приложения, а когда происходит другая передача данных, все равно очень сложно.

Вот, например, что написано на сайте «Киевстара»: «Мы не снимаем гигабайты, когда вы пользуетесь приложениями Youtube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video, Oll TV. Загрузка, обновление, подписка, покупки в приложениях и просмотр рекламы тарифицируются отдельно».

Операторы используют такой инструмент большей частью в маркетинговых целях. Ведь они сами существенно уменьшили предложение безлимитного Интернета. Фактически среди предоплаченных тарифов остался только один — «Свободный Лайф» со стандартной платой 325 грн за четыре недели или 180 грн для клиентов, которые перешли от других операторов. Так что если нужен безлимитный Интернет, стоит искать предложения среди контрактных тарифов. В «Киевстаре» это «Love UA Рух Контракт», а в Vodafone — Red Unlim Plus, оба за 350 грн/мес.

Бонус за переход от конкурента

Как видим, lifecell широко применяет тактику переманивания клиентов от других операторов, обещая им существенно сниженные тарифы — до 45%. Хотя конкуренты на рынке тоже не спят. В Украине действует принцип перенесения мобильного номера, или MNP, хотя он и не приобрел широкую популярность.

Поэтому, если есть желание действительно сэкономить, можно просто сменить оператора. При этом номер останется тот же. Правда, это вызовет некоторые неудобства. Ведь те, кто будет вам звонить, не всегда будут понимать, какая сеть вас обслуживает. Хотя в начале разговора всегда звучит голосовое сообщение, что абонент сменил оператора.

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Фиксация стоимости в год

Наконец, чтобы сэкономить, можно заплатить мобильному оператору сразу за год его услуг. Vodafone предлагает такую опцию для всех тарифов. Так, Joice Start с оплатой за год обойдется в 1980 грн, то есть 165 грн в месяц. lifecell предлагает услугу «Тарифная подписка». Это оплата пакетов услуг на год вперед, что позволяет фиксировать стоимость тарифа в течение года и дополнительно получить скидку на его оплату до 15%.

В любом случае, чтобы не платить больше, внимательно ознакомьтесь со всеми условиями вашего тарифного плана. И не забывайте вовремя пополнять мобильный счет, ведь в случае задержки, особенно с тарифами предоплаты, все операторы начинают снимать с вашего мобильного счета значительно большие средства. Причем за каждый день пользования.