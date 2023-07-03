Почему звонки на номера «чужих» операторов могут сильно подорожать

Стоимость услуг связи для абонентов украинских мобильных операторов может вырасти, а межсетевая свобода рискует остаться только воспоминанием. Причина в новом регуловании таксы терминации. Детальнее об этом ЭП рассказал Андрей Осипов, директор по корпоративным регуляторным и юридическим отношениям lifecell. «Минфин» выбрал главное.

Такса терминации: что это

Такса терминации — это платеж, который один оператор платит другому, когда его абонент звонит на номер по другой сети. Однако она влияет не только на операторов, но и на абонентов — ведь цена каждой минуты звонков между сетями включает в себя таксу.

В Украине эта такса традиционно была существенно завышена — отсюда и заоблачные цены и жесткие лимиты для звонков на «чужого» оператора, с которыми сталкивались ранее украинские абоненты. И только восемь лет назад начался тернистый путь регулирования таксы терминации.

За это время звонки между абонентами разных операторов стали дешевле, появились тарифы с минутами на все сети. Свобода общения значительно улучшилась — прежде всего благодаря регулированию таксы терминации, которая в течение 2016−2022 годов снизилась почти в 4,5 раза.

Положительный эффект подтверждает и статистика: в этот период доля звонков между абонентами разных операторов увеличилась почти в 4 раза.

Даже сегодняшняя ставка в 8 коп. за минуту завышена, ведь средняя розничная стоимость звонка на любые сети за 2022 год составляла менее 4 коп. в минуту.

А это значит, что-либо настоящая себестоимость значительно ниже, либо некоторые операторы сознательно занижают цены на вызовы внутри своих сетей, чтобы сдерживать общение с другими операторами (так называемый клубный эффект).

Все это объясняет, почему Украина до сих пор не достигла европейского уровня межсетевого общения, который составляет в среднем 40−56%. Чтобы его достичь, надо наконец завершить начатое и установить ставку терминации на уровне себестоимости.

Именно с этой целью новый закон «Об электронных коммуникациях» содержит статью 91, согласно которой «таксы устанавливаются в соответствии с результатами расчета себестоимости соответствующих услуг согласно модели эффективного оператора».

Это та модель, к которой годы шел Европейский Союз и которая позволила достичь такой свободы общения абонентов. Именно эта модель широко применяется в ЕС для эффективного регулирования ставок трафика.

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Европейская модель эффективного оператора по-украински

7 июня 2023 г. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) одобрила модель эффективного оператора и обнародовала соответствующие расчеты, по сути «цементирующие» существующую ставку.

Ни формулы, ни самого расчета эти документы не содержат, а значит, остается только принимать опубликованное на веру. Сделать это очень сложно, учитывая отсутствие прозрачности и каких-либо предметных обсуждений модели с рынком.

Более того, НКЭК недавно опубликовала проект Порядка установления таксы терминации, которым с 2026 года вообще предусмотрено установление общеевропейской таксы — 0,2 евроцента.

То есть, вместо того, чтобы привести таксу терминации к фактической себестоимости, а свободу общения абонентов — к европейскому уровню, предлагается просто установить «европейскую таксу».

Выглядит красиво на бумаге, но надо понимать, что такая такса слишком высока для Украины, а в случае девальвации национальной валюты она продолжит расти. Повышение таксы приведет к удорожанию услуг связи для абонентов, а межсетевая свобода, за которую так тяжело боролись почти десятилетия, останется лишь довоенным воспоминанием.

Без сомнений lifecell поддерживает четкий курс на евроинтеграцию Украины, в частности на присоединение к европейскому рынку мобильной связи. Впрочем, мы надеемся, что Украина будет внедрять именно европейские стандарты и принципы регулирования, а не только формальные требования.

Еще не поздно ввести модель эффективного оператора, по которой прошли почти все страны ЕС. Еще не поздно проконсультироваться с европейскими регуляторами, как интегрироваться, не повредив абонентам.