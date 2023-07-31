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31 июля 2023, 9:53 Читати українською

Мобильные операторы предупредили о новых правилах пополнения счета наличными через терминалы

С 1 августа Нацбанк изменяет порядок проведения сделок с наличными через платежные терминалы, который коснется также пополнения мобильных счетов наличными. Об этом говорится в сообщении на сайте мобильного оператора Vodafone Украина.

С 1 августа Нацбанк изменяет порядок проведения сделок с наличными через платежные терминалы, который коснется также пополнения мобильных счетов наличными.
Фото: sundries

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Что известно

«Обновленный порядок предусматривает обязательную идентификацию плательщика при пополнении мобильного счета», — говорится в сообщении оператора.

Она будет осуществляться двумя способами: на указанный номер мобильного телефона придет одноразовый пароль или он будет передаваться по телефонному звонку, который плательщик введет на экране платежного устройства.

В то же время на сайте «Киевстара» опубликовали подробную инструкцию:

  1. Для внесения денег необходимо указать свой номер телефона, поскольку на него поступит входящий звонок. Если нет, то можно заказать отправку SMS.
  2. Далее для подтверждения операции вводятся последние четыре цифры номера, из которого поступает вызов, код из SMS или сообщение в мессенджере.
  3. Затем вносится необходимая сумма в платежный терминал.

Если пополняется счет другого лица, необходимо:

  1. Указать номер телефона абонента, счет которого будет пополняться.
  2. По запросу идентификации ввести мобильный номер, на который поступит звонок, SMS или сообщение в мессенджере.
  3. Внести в поле пароля последние четыре цифры номера, по которому поступает вызов, или код сообщения.
  4. Внести сумму.

Такое нововведение коснется только пополнения счета наличными. При оплате картой идентификация происходит автоматически. Ее также не нужно проходить при пополнении счета на онлайн-платформах или через банкинги, добавили в «Киевстаре».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
0
Три літри
Три літри
31 июля 2023, 9:55
#
Оце вже реальна зрада 😂
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
31 июля 2023, 10:40
#
Значить безкоштовного поповнення вже не буде, бо кожна смс — це витрати оператора терміналу, які автомтично ляжуть на платника. Ось і прихований податок з обороту.
+
0
Три літри
Три літри
31 июля 2023, 11:05
#
А вони й не були безплатні. Останні роки це коштувало три гривні. І це не податок взагалі, тим більш з обороту — почитай хоч трохи що таке податки та як рахується податок з доходу.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
31 июля 2023, 11:30
#
Трилітровий, піди до будь якого айбоксу і спробуй поповнити телефон — скільки у тебе вийде комісія за поповнення ?
+
+18
Три літри
Три літри
31 июля 2023, 12:12
#
Це багато разів робили мої батьки і кожного разу платили комісію.

До слова саме ця комісія допомогла мені вмовити їх купити смартфон та встановити туди застосунок їх пенсійного банку щоб поповнювати телефон вже без комісії та в будь який час.
+
+18
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2023, 12:22
#
MaxTirpiz
«Значить безкоштовного поповнення вже не буде»

Годі писати дурню.
Поповнення мобільного готівкою
через ПТКС завжди було з комісією.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
31 июля 2023, 12:37
#
Кверті, тут розмова не про Сенс банк. Зникни.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2023, 12:42
#
MaxTirpiz

Научись понимать прочитанное,
перед тем как что-то отфонарное отвечать…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2023, 12:45
#
Комиссия за пополнение
мобильного телефона
из приложения банка:
— Ощад = 3 грн;
— ТАС2U = 3 грн;
— Райф = 2 грн;
— Газбанк = 2 грн;
— Приват24 = 2 грн;
— Аккорд = 0 грн;
— А-банк = 0 грн;
— Моно = 0 грн;
— ПУМБ = 0 грн;
— Эксим = 0 грн;
— Идея = 0 грн;
+
+15
Три літри
Три літри
31 июля 2023, 12:54
#
Додам:
— izi 0₴
— БВР 0₴
— Кредобанк 0₴
— Neo 0₴
— Глобус 0₴
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