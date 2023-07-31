Мобильные операторы предупредили о новых правилах пополнения счета наличными через терминалы

С 1 августа Нацбанк изменяет порядок проведения сделок с наличными через платежные терминалы, который коснется также пополнения мобильных счетов наличными. Об этом говорится в сообщении на сайте мобильного оператора Vodafone Украина.

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Что известно

«Обновленный порядок предусматривает обязательную идентификацию плательщика при пополнении мобильного счета», — говорится в сообщении оператора.

Она будет осуществляться двумя способами: на указанный номер мобильного телефона придет одноразовый пароль или он будет передаваться по телефонному звонку, который плательщик введет на экране платежного устройства.

В то же время на сайте «Киевстара» опубликовали подробную инструкцию:

Для внесения денег необходимо указать свой номер телефона, поскольку на него поступит входящий звонок. Если нет, то можно заказать отправку SMS. Далее для подтверждения операции вводятся последние четыре цифры номера, из которого поступает вызов, код из SMS или сообщение в мессенджере. Затем вносится необходимая сумма в платежный терминал.

Если пополняется счет другого лица, необходимо:

Указать номер телефона абонента, счет которого будет пополняться. По запросу идентификации ввести мобильный номер, на который поступит звонок, SMS или сообщение в мессенджере. Внести в поле пароля последние четыре цифры номера, по которому поступает вызов, или код сообщения. Внести сумму.

Такое нововведение коснется только пополнения счета наличными. При оплате картой идентификация происходит автоматически. Ее также не нужно проходить при пополнении счета на онлайн-платформах или через банкинги, добавили в «Киевстаре».