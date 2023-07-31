С 1 августа Нацбанк изменяет порядок проведения сделок с наличными через платежные терминалы, который коснется также пополнения мобильных счетов наличными. Об этом говорится в сообщении на сайте мобильного оператора Vodafone Украина.
Мобильные операторы предупредили о новых правилах пополнения счета наличными через терминалы
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Что известно
«Обновленный порядок предусматривает обязательную идентификацию плательщика при пополнении мобильного счета», — говорится в сообщении оператора.
Она будет осуществляться двумя способами: на указанный номер мобильного телефона придет одноразовый пароль или он будет передаваться по телефонному звонку, который плательщик введет на экране платежного устройства.
В то же время на сайте «Киевстара» опубликовали подробную инструкцию:
- Для внесения денег необходимо указать свой номер телефона, поскольку на него поступит входящий звонок. Если нет, то можно заказать отправку SMS.
- Далее для подтверждения операции вводятся последние четыре цифры номера, из которого поступает вызов, код из SMS или сообщение в мессенджере.
- Затем вносится необходимая сумма в платежный терминал.
Если пополняется счет другого лица, необходимо:
- Указать номер телефона абонента, счет которого будет пополняться.
- По запросу идентификации ввести мобильный номер, на который поступит звонок, SMS или сообщение в мессенджере.
- Внести в поле пароля последние четыре цифры номера, по которому поступает вызов, или код сообщения.
- Внести сумму.
Такое нововведение коснется только пополнения счета наличными. При оплате картой идентификация происходит автоматически. Ее также не нужно проходить при пополнении счета на онлайн-платформах или через банкинги, добавили в «Киевстаре».
Комментарии - 10
До слова саме ця комісія допомогла мені вмовити їх купити смартфон та встановити туди застосунок їх пенсійного банку щоб поповнювати телефон вже без комісії та в будь який час.
«Значить безкоштовного поповнення вже не буде»
Годі писати дурню.
Поповнення мобільного готівкою
через ПТКС завжди було з комісією.
Научись понимать прочитанное,
перед тем как что-то отфонарное отвечать…
мобильного телефона
из приложения банка:
— Ощад = 3 грн;
— ТАС2U = 3 грн;
— Райф = 2 грн;
— Газбанк = 2 грн;
— Приват24 = 2 грн;
— Аккорд = 0 грн;
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