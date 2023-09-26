Заместитель советника Белого дома Майк Пайл направил письмо в Координационную платформу доноров, Офис президента (ОП) и Кабмин с перечнем реформ, которые должна выполнить Украина для получения военной помощи, передает «Украинская правда».
Письмо от США с перечнем реформ. Что Украина должна выполнить для получения помощи
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Что должна выполнить Украина
Срочно (в течение трех месяцев):
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усиление независимости Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), включая расширение процессуальных полномочий, увеличение количества следователей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по меньшей мере на 300 человек;
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перезапуск Высшего Совета правосудия и обеспечения независимости Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
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возобновление декларирования для чиновников и уже фактически выполнившийся открытый реестр. Верховная Рада (ВР) приняла соответствующий закон 20 сентября.
В течение шести месяцев:
- увеличение количества судей в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС)
- создание Высшего админсуда (ВАСУ);
- реформа ВАКС, в частности, проверка на добродетель действующих судей.
Один год:
- обеспечение проведения нового конкурса на должность руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА);
- перезапуск процедур отбора и оценки судей; реформа КСУ.
Также предусмотрены либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию, усиление Счетной палаты и Государственной аудиторской службы, что должно способствовать прозрачным процессам при восстановлении. В этом же горизонте — реформа Минобороны и приближение к стандартам НАТО.
Полтора года:
- реорганизация Бюро экономической безопасности (БЭБ);
- ограничить полномочия Службы безопасности Украины (СБУ) тем, что связано с контрразведкой, кибербезопасностью и борьбой с терроризмом;
- осуществить реформу Министерства стратегических отраслей и промышленности и Укроборонпрома;
- завершить реформу Офиса генпрокурора и провести аттестацию сотрудников;
- ввести прозрачный отбор сотрудников в Национальную полицию;
- реформа таможни и Государственной пограничной службы;
- положить начало генеральным инспекциям по вопросам восстановления.
Комментарии - 10
Судей садят.
А тут, очередная весна 🤣
Якщо Україні якісь умови й ставляться, то явно не електронними листами з «білого дому».
:)
Людей мають за дурнів, але дивлюсь проходить.