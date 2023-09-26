Письмо от США с перечнем реформ. Что Украина должна выполнить для получения помощи

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 сентября 2023, 12:27 Читати українською

Письмо от США с перечнем реформ. Что Украина должна выполнить для получения помощи

Заместитель советника Белого дома Майк Пайл направил письмо в Координационную платформу доноров, Офис президента (ОП) и Кабмин с перечнем реформ, которые должна выполнить Украина для получения военной помощи, передает «Украинская правда».

Заместитель советника Белого дома Майк Пайл направил письмо в Координационную платформу доноров, Офис президента (ОП) и Кабмин с перечнем реформ, которые должна выполнить Украина для получения военной помощи, передает «Украинская правда».► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто должна выполнить УкраинаСрочно (в течение трех месяцев): усиление независимости Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), включая расширение процессуальных полномочий, увеличение количества следователей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по меньшей мере на 300 человек; перезапуск Высшего Совета правосудия и обеспечения независимости Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что должна выполнить Украина

Срочно (в течение трех месяцев):

  • усиление независимости Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), включая расширение процессуальных полномочий, увеличение количества следователей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по меньшей мере на 300 человек;

  • перезапуск Высшего Совета правосудия и обеспечения независимости Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

  • возобновление декларирования для чиновников и уже фактически выполнившийся открытый реестр. Верховная Рада (ВР) приняла соответствующий закон 20 сентября.

В течение шести месяцев:

  • увеличение количества судей в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС)
  • создание Высшего админсуда (ВАСУ);
  • реформа ВАКС, в частности, проверка на добродетель действующих судей.

Один год:

  • обеспечение проведения нового конкурса на должность руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА);
  • перезапуск процедур отбора и оценки судей; реформа КСУ.

Также предусмотрены либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию, усиление Счетной палаты и Государственной аудиторской службы, что должно способствовать прозрачным процессам при восстановлении. В этом же горизонте — реформа Минобороны и приближение к стандартам НАТО.

Полтора года:

  • реорганизация Бюро экономической безопасности (БЭБ);
  • ограничить полномочия Службы безопасности Украины (СБУ) тем, что связано с контрразведкой, кибербезопасностью и борьбой с терроризмом;
  • осуществить реформу Министерства стратегических отраслей и промышленности и Укроборонпрома;
  • завершить реформу Офиса генпрокурора и провести аттестацию сотрудников;
  • ввести прозрачный отбор сотрудников в Национальную полицию;
  • реформа таможни и Государственной пограничной службы;
  • положить начало генеральным инспекциям по вопросам восстановления.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
0
Finjozik
Finjozik
26 сентября 2023, 12:41
#
Good bye, aid!
+
+26
Rubi0
Rubi0
26 сентября 2023, 12:43
#
Н — незалежність
+
+15
56669450
56669450
26 сентября 2023, 12:51
#
І що ти цим хотів сказати? Давайте нам допомогу, ми її будем ипздити, не вказуйте що нам робити? Так? Чи може особисто твоя хата хоче від чогось відмовитись і стати незалежною від мозгів, як баньбас свого часу?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
26 сентября 2023, 13:13
#
Все это сделать — в наших интересах , независимость только усилится .
+
+45
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 сентября 2023, 12:52
#
Mission impossible. Я за передачу Мінфіну, судів, митниць, поліції під контроль американців. Дають бабло, то нехай контролюють, щоб не вкарали. Бо ніякі БЕБи не допоможуть. Яка різниця, як воно називається, якщо там працюють ті самі люди??? Якщо службу розпускають, це означає, шо вона не ефективна, тому її колишні працівники не повинні бути в новій структурі.
+
0
Ranet
Ranet
26 сентября 2023, 12:52
#
С судами в стране напряженка!
Судей садят.
А тут, очередная весна 🤣
+
0
kadaad1988
kadaad1988
26 сентября 2023, 12:53
#
В ответном письме нужно написать америкосам: верните третий в мире арсенал ядерного оружия, 160 самолетов ракетоносцев и тысячи крылатых ракет… Печально, что все это прос…л кучма и кравчук!!!
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
26 сентября 2023, 13:12
#
Да уже почти вернули , я тут давеча смотрел как взрываются наши ракеты …
+
0
korvin29
korvin29
26 сентября 2023, 12:59
#
Я так понимаю, что финансовая помощь от США скоро прекратится, тк Зе-команда эти реформы по борьбе с коррупцией принимать не будет, как же они тогда смогут безнаказанно покупать яйца по 17 гривен:)))
+
0
matroskin
matroskin
26 сентября 2023, 13:29
#
Українська правда нажаль вже давно перетворилась на жовту прессу, яка створює статті посилаючись виключно на собою ж видумані чутки.
Якщо Україні якісь умови й ставляться, то явно не електронними листами з «білого дому».
:)
Людей мають за дурнів, але дивлюсь проходить.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают matroskin, Ollleg, Rubi0, Solnce86, Алексей Яковлев и 50 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами