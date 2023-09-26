Письмо от США с перечнем реформ. Что Украина должна выполнить для получения помощи

Заместитель советника Белого дома Майк Пайл направил письмо в Координационную платформу доноров, Офис президента (ОП) и Кабмин с перечнем реформ, которые должна выполнить Украина для получения военной помощи, передает «Украинская правда».

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Что должна выполнить Украина

Срочно (в течение трех месяцев):

усиление независимости Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), включая расширение процессуальных полномочий, увеличение количества следователей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по меньшей мере на 300 человек;

перезапуск Высшего Совета правосудия и обеспечения независимости Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

возобновление декларирования для чиновников и уже фактически выполнившийся открытый реестр. Верховная Рада (ВР) приняла соответствующий закон 20 сентября.

В течение шести месяцев:

увеличение количества судей в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС)

создание Высшего админсуда (ВАСУ);

реформа ВАКС, в частности, проверка на добродетель действующих судей.

Один год:

обеспечение проведения нового конкурса на должность руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА);

перезапуск процедур отбора и оценки судей; реформа КСУ.

Также предусмотрены либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию, усиление Счетной палаты и Государственной аудиторской службы, что должно способствовать прозрачным процессам при восстановлении. В этом же горизонте — реформа Минобороны и приближение к стандартам НАТО.

Полтора года: