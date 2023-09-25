Tesla падает: инвесторы не верят в производство, покупатели выстраиваются в очереди за авто

Прошедшая неделя стала одной из худших в этом году для рынка американских акций. Индекс S&P 500 потерял 2,93%, акции технологических компаний NASDAQ — 3,3%. Что так сильно разочаровало инвесторов на этот раз и почему в ближайшие семь дней рынок будет штормить, «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

Инвесторы и ФРС не сошлись во взглядах на экономику

Основной причиной падения рынка стало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции после очередного заседания Федрезерва. Его комментарии заставили рынок акций США пережить вторую худшую неделю в году (хуже было только в начале марта, когда рынок упал на 4,5%).

Понедельник-вторник были спокойными, а вот в среду рынки «посыпались». Само решение ФРС было прогнозируемым и ожидаемым: ставки остались без изменений — на уровне 5,25−5,5%. Внимание было уделено обновленным макроэкономическим прогнозам, которые чиновники обновляют раз в квартал.

ФРС повысили прогнозы по росту ВВП до 2,1% в 2023 году (ранее ожидали 1%), в следующем году американская экономика должна прибавить 1,5% (предыдущий прогноз 1,1%), прогноз на 2025 год оставлен без изменений — +1,8%.

Улучшены прогнозы и по уровню безработицы: ее прогнозный уровень снижен с 4,1% до 3,8% на 2023 год. По уровню ставок — повысили ожидания до 5,1%, как медианное значение на 2024-й, что означает лишь 1 снижение ставки в течение следующего года. Рынки накануне ожидали, что в 2024 году будет 3 снижения.

Прогнозы по экономике отражают намерение ФРС держать высокие ставки дольше, чиновники оправдывают такую позицию более сильной, чем ожидалось, экономикой. Рынок отреагировал на падение, поскольку видит риск ошибки ФРС передержать ставки на слишком высоком уровне. Судя по прогнозам ФРС, они оценивают, что экономика США находится в стадии экспансии, тогда как рынок, в целом, оценивает текущую фазу цикла, как ниспадающую. В частности, об этом свидетельствует композитный индекс экономических ожиданий LEI, опубликованный также на прошлой неделе.

Лидеры и аутсайдеры недели

Bank of America подсчитали, что, в целом, инвесторы «вытащили» из рынка акций $19 млрд, что стало рекордным за неделю чистым оттоком капитала в этом году.

Лидеры роста и падения в индексе S&P 500

Компания Тикер Результат за неделю Humana HUM 4,95 % UnitedHealth UNH 3 , 99 % FedEx FDX 2 , 7 6% Tesla TSLA -10,75 % _ PayPal PYPL -9,8 6 % Intel INTC -9,77 % _

Главными аутсайдерами на прошлой неделе стали Tesla, платежная система PayPal и производитель чипов Intel.

Tesla корректируется после стремительного роста накануне; только в пятницу акции потеряли более 4% на опасениях, что объемы поставок за 3 квартал будут ниже ожиданий. Если так, то компания рискует продлить срок достижения важной вехи в 50 млн автомобилей до 2030 года. Однако, другие источники сообщают, что сейчас клиенты Tesla сталкиваются с увеличением сроков поставок заказов, что может свидетельствовать именно о более высоком спросе на фоне снижения цен, ведь пока нет других объективных причин, по которым задерживалось бы производство.

PayPal продолжает терять рыночную капитализацию на фоне увеличения конкуренции глобального рынка платежных систем. Среди своих конкурентов компания считается мастодонтом с устаревшими технологиями. PayPal может похвастаться аудиторией более чем в 400 млн пользователей, однако, инвесторы разочарованы тем, что данная отметка, похоже, становится плато — компания потеряла возможность к расширению аудитории. Возможно, увеличение криптовалютных услуг поможет исправить ситуацию, однако, это опасная игра.

Intel падает из-за опасений инвесторов, что масштабные капиталовложения в строительство новых заводов по производству чипов могут отрицательно повлиять на валовую маржу (основной показатель полупроводниковых компаний) в последующие кварталы. Intel лишился ведущих позиций в сфере технологических процессов и построения чипов, и теперь пытается закрепиться в другой сфере — фактическом производстве.

В целом, на неделе было мало компаний, которые отличились бы ростом, однако, у компаний сферы медицинского страхования США дела обстояли лучше. Сразу две компании из сектора — Humana и United Health — отметились сильным ростом на фоне слабого рынка. Помогли им в этом ожидания существенного увеличения расходов работодателями США на медицинское страхование работников.

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Крупный логистический оператор FedEx также находился в небольшой группе растущих акций. Росту способствовал успешный квартальный отчет, в рамках которого компания отчиталась об увеличении доходов и операционной маржи. Однако, здесь, скорее, дело не в успехах FedEx, а в неудаче конкурентов: Yellow Corp обанкротилась, а UPS (крупнейший логистический оператор в мире) столкнулся с забастовками работников и потерял часть клиентов в пользу FedEx в этом квартале.

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Главные события этой недели: важная статистика и призрак «шатдауна»

Текущая неделя станет заключительной в 3-м квартале.

Во вторник, 26 сентября, мы увидим свежие данные по объему продаж новых домов в США, а также узнаем текущее состояние потребительской уверенности (индекс Consumer Confidence).

В среду, 27 сентября, будут опубликованы данные по объему заказов на производство долговременных товаров.

В четверг, 28 сентября, ожидаются данные по ВВП США за 2 квартал (прогнозируется ускорение до 2,2% с 2,1%).

В пятницу, 29 сентября, будет обнародован индекс персональных расходов и доходов, индекс настроений потребителей США.

Также в США на этой неделе завершается финансовый 2023 год и политики будут соревноваться за бюджетные расходы. Если Конгресс не достигнет двухпартийного согласия, правительство США рискует попасть в «шатдаун» — когда государственные служащие уходят в вынужденный отпуск из-за того, что Казначейство не может финансировать их работу.

Также на неделе стоит ожидать более высокую волатильность, поскольку к концу квартала возможен ребаланс между активами: будут продавать активы, которые больше всего прибавили в цене, и покупать позиции, которые сильно подешевели.