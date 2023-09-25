Курс доллара и евро в конце сентября: к чему могут привести намеки на отпускание курса

Конец сентября на валютном рынке Украины пройдет интересно и с элементами определенной интриги. В зависимости от того, как разрешится эта интрига, — и будут сформированы будущие тенденции по движению курса доллара и евро уже, как минимум, до конца октября. А возможно, и на более длительный период — до конца 2023-первого квартала 2024-го года.

В этот раз на поведение курса на межбанке и на наличном рынке очень серьезно повлияют внутренние события, но с политическим, а не только с экономическим оттенком.

Какие внутренние факторы отразятся на курсе

1. Постоянные намеки чиновников НБУ на скорый редизайн правил игры на валютном рынке

Валютный рынок в условиях войны, при падении ВВП на треть и выезде до 6,5 млн украинцев за рубеж, не может быть полностью стабилен.

Но пока у страны есть ЗВР более $40 млрд и регулярная международная финансовая помощь на покрытие социальных, и частично военных расходов, НБУ может достаточно спокойно удерживать действующий коридор на межбанке 36,5686 — 36,9343 гривен за доллар. Наличный курс тоже в последние пару месяцев почти постоянно находился в достаточно приемлемых пределах от 36,90 до 39 гривен максимум.

И, казалось бы, Нацбанку надо просто поддерживать эту условную стабильность, к которой уже привыкли люди и бизнес.

Да и для динамики цен, за которую сейчас отвечает НБУ через политику инфляционного таргетирования, относительно стабильный коридор по курсу — всегда только в плюс.

То есть регулятору «незачем раскачивать лодку», а периодические громкие заявления топ-менеджеров Нацбанка о скором частичном или полном отпускании курса (читай: определенной девальвации гривны) — вещь не логичная. Бизнес ведь сразу закладывает тогда максимальный курс в свои ценники, что спровоцирует инфляцию. Но чиновники НБУ почему-то делают подобные заявления с постоянной периодичностью.

И цель тут простая — протестировать реакцию бизнеса и валютного рынка на подобные заявления. Чтобы, когда придет время, и этот процесс произойдет, Нацбанк заранее мог бы спрогнозировать «масштаб бедствия» по курсу и поведенческую реакцию рынка.

Как показала практика, каждое подобное заявление регулятора приводит к ситуативному росту наличных котировок доллара в пределах до 1−1,5 гривен. То есть НБУ может уже прогнозировать первую реакцию рынка на его уже реальное решение по «отпусканию курса» в тех или иных пределах.

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Разрешение гражданам покупать валюту на карты (до 50 тысяч гривен в эквиваленте), увеличение лимита покупки валюты по трехмесячным валютным депозитам (до 200 тысяч гривен в эквиваленте) позволили Нацбанку перевести часть спроса с непосредственно наличного (малоконтролируемого НБУ сегмента валютного рынка), в конечном итоге, в область межбанковского рынка. Где он, продавая валюту банкам на их валютную позицию по 36,9343 гривны, может направлять основные процессы курсообразования в нужное ему русло.

Любой редизайн валютной политики НБУ должен быть согласован с МВФ, миссия которого предварительно в первой декаде октября как раз и приедет в Украину.

Предчувствие скорых перемен на валютном рынке и, как следствие, возможной девальвации гривны на первом этапе, толкает сейчас часть «живого» бизнеса к покупке валюты и закрытию валютных контрактов.

По этой же причине и госпредприятия, которым сейчас НБУ разрешил покупать валюту для расчетов с кредиторами-нерезидентами, тоже активизируются по покупке валюты. Им нужно окончательно закрыть свои реструктуризации кредитов, взятых у нерезидентов, и по максимуму сократить валютную задолженность, чтобы минимизировать курсовые риски. Это добавит в ближайшее время давления на курс нацвалюты на межбанке и будет гаситься продажами доллара Нацбанком через интервенции.

2. Достаточно слаженные действия НБУ и Минфина

Сейчас дыры в бюджете закрываются, в основном, международной помощью, очень частично — налоговыми поступлениями, и достаточно активно — продажей ОВГЗ желающим банкам, нерезидентам и гражданам.

Параллельно НБУ вынужден снижать учетную ставку, которая все равно, даже после снижения до 20% годовых, остается более чем в 2,3 раза выше уровня официальной инфляции.

И Нацбанку важно сейчас, чтобы его подчиненные (банки) удерживали привлекательность по вкладам населения, и параллельно с этим «отдавали» часть ресурсов не на валютный рынок, а на рынок ОВГЗ и военных облигаций.

Последнее решение Кабмина об увеличении расходов бюджета на оборону еще на 328,5 млрд грн предусматривает выпуск на более чем 91 млрд грн новых облигаций. И для Нацбанка с Минфином принципиально, чтобы эти облигации покупали банки, население и, может быть, иностранцы, а не сам НБУ. Ведь такая скрытая эмиссия не предусматривалась в меморандуме с МВФ.

Чтобы облегчить задачу удержания курса (читай: частично и инфляции) НБУ идет по пути постепенного увеличения нормативов резервирования и стимулирования банков и граждан к покупке ОВГЗ.

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Это, с одной стороны, меньше «давит» на курс, сокращает объемы вложений в депсертификаты НБУ и связывает часть излишней гривневой ликвидности в банковской системе.

А с другой — помогает Минфину продавать новые облигации тем инвесторам (банкам, нерезидентам, гражданам), кого рыночными мерами НБУ подталкивает к таким действиям.

Норматив резервирования по банковской системе уже с 11.09.2023 по 10.10.2023 года увеличился до 330,486 млрд гривен. Это заставило банки частично сократить вложения в депсертификаты, а также постепенно активизировать покупку бенчмарк-ОВГЗ, которые входят в покрытие норматива резервирования.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

ОВГЗ в обращении по номинально-амортизационной стоимости

В итоге, согласованные действия Нацбанка и Минфина, скорее всего, позволят закрыть неэмиссионным путем основную часть необходимого дополнительного объема покупок облигаций из «новых» планов размещения ОВГЗ для финансирования армии на 91 млрд грн.

Но поскольку чиновникам нужно просчитывать и «худшие» варианты, скорее всего, они будут убеждать миссию МВФ в разрешении Нацбанку на потенциальный выкуп облигаций у Минфина (читай: эмиссии гривны с дальнейшими вытекающими последствиями по курсу) на ту сумму, на которую они не смогут продать на рынке ОВГЗ из этих 91 млрд грн.

И наверняка, миссия Фонда все-таки даст им определенный карт-бланш по такой эмиссии на случай, если что-то пойдет не так. Весь вопрос — на какой объем и на каких условиях.

А применят это разрешение в НБУ или нет — уже будет зависеть от того, как рынок будет «переваривать» покупку еще дополнительного объема облигаций.

Если рынок сам поглотит эти объемы, курс останется относительно стабильным. Если же нет, то произойдет определенная коррекция курса в сторону роста, что выгодно сейчас и Минфину, так как это увеличит для него поступления от налогов и сборов, привязанных к курсу.

Вопрос слаженности действий двух главных финансовых регуляторов в стране, нахождение ими компромисса в интересах по поддержанию ценовой стабильности и удержания инфляции в плановых параметрах (НБУ), и по закрытию растущих расходов бюджета (Минфин) — будет одним из главных в моделировании и прогнозировании поведения курса в ближайшее время.

Пока НБУ и Минфин справляются с этим достаточно достойно. Но впереди — начало отопительного сезона, активная фаза войны с явными попытками агрессора максимально нанести вред нашей инфраструктуре и экспорту, непростая ситуация на рынке труда и сохранение низкой платежеспособности населения, что бьет по более быстрой адаптации украинской экономики в условиях военного времени.

Это создает дополнительные экономические и, частично, политические риски для правительства в период до конца этого года. И несомненно, все это будет обсуждаться на закрытых встречах с миссией Фонда. В том числе, и в части дальнейшего курсообразования.

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Какую роль сыграют внешние факторы

Из внешних факторов на курс евро относительно гривны будет традиционно влиять поведение пары евро/доллар на внешних рынках, а также продолжение конфликта вокруг транзита украинского агроэкспорта через ряд стран Европы.

После решений ЕЦБ (напомню, что 14 сентября размер учетной ставки центрального банка в Еврозоне вырос до 4,5 %) и решения Федрезерва США (20 сентября он сохранил процентную ставку на уровне 5,5% годовых), по поведению пары евро/доллар на этой неделе будет относительное и очень условное «затишье».

Но, несмотря на это, наиболее активными по курсу евро относительно гривны будут:

понедельник, 25 сентября (оценка делового климата в Германии); вторник, 26 сентября (много новостей по состоянию рынка недвижимости в США, а также американский индекс доверия потребителей); четверг, 28 сентября (индекс потребительских цен в Германии, ВВП и безработица в США, а также очень позднее по киевскому времени выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла); пятница, 29 сентября (индекс потребительских цен в ЕС и масса новостей по потребительскому рынку в США и его ожиданиях).

Фактор обострения отношений с частью наших европейских партнеров из-за продления ими запрета на транзит украинской агропродукции через эти страны несет в себе как политические, так и прямые экономические риски. И «бьет» по объемам экспорта Украины, а также и по стоимости его логистики.

Это напрямую влияет на объемы поступлений в страну валютной выручки и является «плохой» новостью для межбанка. На фоне роста негативного сальдо торговли — данные факторы только усилят давление на размер ЗВР, и, в конечном итоге, — на курс национальной валюты.

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Прогноз курса доллара и евро на 25−29 сентября

Межбанк:

Доллар. Безналичный доллар на торгах пока продолжит находиться в пределах привычного коридора 36,5686−36,9343 гривны. По моим расчетам, для его поддержания Нацбанку придется потратить на этой неделе от $670 млн до $900 млн.

Предложение валюты на рынке от экспортеров останется крайне низким. И основные объемы спроса со стороны импортеров будет закрывать НБУ, проводя интервенции по продаже доллара на межбанке по 36,9343 гривны.

Евро. По моему прогнозу, пара евро/доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,061 до 1,078 доллара за евро. В этом случае курс евро относительно гривны на нашем межбанке в данный период будет в пределах от 38,79 до 39,82 гривен.

Наличный рынок:

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков составит от 20−25 копеек до 30 копеек по доллару и от 25−30 копеек до 1 гривны по евро. Большинство обменников банков и финкомпаний проработает всю неделю в формате «с оборота».

Курс наличного доллара:

В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора купли/продажи от 37,30 до 38,85 грн.

В обменниках финкомпаний этот коридор курсов приема и продажи будет находиться в пределах от 37,50 до 38,60 грн.

Курс наличного евро:

В кассах банков котировки евро при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 40,00 до 41,60 грн.

А в обменниках финкомпаний евровалюта будет котироваться в пределах коридора покупки и продажи от 40,20 до 41,50 грн.