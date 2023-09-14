Возвращение к гибкому курсу: НБУ обещает сдержать валютные колебания

Нацбанк в случае принятия решения о возвращении к политике гибкого курсообразования своими валютными интервенциями будет компенсировать структурный дефицит валюты на рынке, создавая ситуацию, чтобы курс мог колебаться как в одну, так и в другую сторону. Об этом на брифинге рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, передает Интерфакс-Украина.

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Курсовые колебания

«При этом, особенно на первых стадиях курсовой гибкости, мы будем существенно ограничивать эти курсовые колебания», — сказал замглавы НБУ.

Николайчук подчеркнул, что дизайн будущей курсовой политики НБУ должен обеспечивать курсовую устойчивость.

В свою очередь глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что функционирование валютного рынка в условиях достаточно жестких административных ограничений и фиксированного курса создает дополнительные риски и ограничивает экспортный потенциал.

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«С учетом того, что Украина все труднее справляется с внешними, внутренними вызовами, которые могли бы гораздо качественнее абсорбироваться в условиях, когда функционировали бы рыночные элементы функционирования валютного рынка», — пояснил глава НБУ.