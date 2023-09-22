Главное за неделю: Реальный ВВП, восьмой транш от ЕС и возобновление е-декларирования

Только с начала этого года акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk подорожали на 40%, и этот рост не останавливается. Все благодаря «неправильному» использованию препарата против диабета. Компания зарабатывает миллионы благодаря желанию людей сбрасывать лишние килограммы без труда.

Украина получила восьмой транш от ЕС на 1,5 миллиарда евро

В пятницу, 22 сентября, Украина получила восьмой транш в размере 1,5 млрд. евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФД) от ЕС на 2023 год.

Шуляк: На компенсацию смогут рассчитывать и те, кто уже восстановил поврежденное жилье

На днях стартует второй этап программы «Восстановление». Получить компенсацию можно будет уже не только за поврежденное из-за военных действий жилье, но и за полностью разрушенное. Как и кому государство будет покрывать убытки, откуда на это будет брать средства, кому сможет отказать в таком праве — в интервью «Минфину» рассказала глава комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Реальный ВВП во втором квартале за год увеличился на 19,5%

Реальный ВВП Украины во втором квартале 2023 г. увеличился на 19,5% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Валовой внешний долг Украины за второй квартал вырос до 92,7% ВВП

Объем валового внешнего долга Украины в течение второго квартала этого года вырос на $8,8 млрд и к концу полугодия составил $148,6 млрд.

Рада сделала первый шаг к ограничению процентов по микрокредитам

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 9422 об ограничении ставок по микрокредитам.

Банки адаптируются к новой учетной ставке: как они планируют изменять доходность по вкладам

На минувшей неделе Нацбанк снизил учетную ставку до 20% годовых. Как это изменение скажется на ставках по депозитам, как уже реагируют банки и сколько платят по депозитам финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Дом за €1: стоит ли его покупать и сколько можно заработать на «квадратах» Италии

Италия пока остается одним из немногих уголков в Европе, где недвижимость все еще достаточно доступна. О ценах на квартиры в Риме, Милане, Турине и других регионах страны выгодно ли покупать дома за 1 евро, а также о возможностях заработка — узнавал «Минфин».

Рада приняла закон о возобновлении е-декларирования

Верховная Рада проголосовала за поправки президента Владимира Зеленского в законопроект о возобновлении электронного декларирования.

Иностранные фискалы уже собирают данные об украинцах: ГНС рассказала, как их использует

Со следующего года наша налоговая начнет получать информацию о зарубежных финансовых операциях украинцев и передавать аналогичные данные своим зарубежным коллегам. Сбор такой информации уже начат, что вызвало много вопросов у наших читателей, многие из которых находятся за границей, а еще больше — у них есть родственники или знакомые. Поэтому «Минфин» задал все важные вопросы Государственной налоговой службе и попросил юристов прокомментировать ее ответы.

ФРС сохранила ставку на уровне 5,25−5,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного заседания 19−20 сентября сохранила ключевую ставку на уровне 5,25−5,5% годовых.

«Минфин» решил заработать на хлопьях из американских кинофильмов: почему выбрали именно их

Тренд на быстрое питание распространяется по миру. Все больше людей потребляют перекусы и меньше времени тратят на приготовление. Какие перспективы у компаний, удовлетворяющих эту потребность человечества, и на кого из них стоит обратить внимание, разбирался «Минфин».

Иностранцы получили доступ к онлайн-покупке ОВГЗ

Теперь иностранные инвесторы-физические лица могут онлайн покупать украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Совет по финансовой стабильности оценил ситуацию на валютном рынке

Уровень системных рисков финансового сектора Украины снизился по сравнению с высокими уровнями первого полугодия 2022 года. Об этом говорится в восьмом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности за период с августа 2022 по июль 2023 года.