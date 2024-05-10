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10 мая 2024, 19:17 Читати українською

Приватбанк будет кредитовать аграриев по госпрограмме компенсаций

Приватбанк будет предоставлять финансирование сельхозпроизводителям в рамках госпрограммы компенсаций за сельхозтехнику украинского производства, анонсированную в рамках политики «Сделано в Украине». Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Приватбанк будет предоставлять финансирование сельхозпроизводителям в рамках госпрограммы компенсаций за сельхозтехнику украинского производства, анонсированную в рамках политики «Сделано в Украине».

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По словам члена правления Приватбанка по вопросам МПБ Евгения Заиграева, банк является одним из лидеров на рынке кредитования агротехники и спецтехники для украинского бизнеса и активно принимает участие в государственных программах и проектах с европейскими кредиторами, чтобы сделать приобретение современной отечественной агротехники более доступным для фермеров и хозяйств .

Согласно программе, украинские аграрии могут приобрести в кредит от Приватбанка технику украинских производителей, внесенную в реестр, и получить за нее компенсацию до 25% от стоимости.

По данным Министерства экономики Украины, в перечне сельхозтехники и оборудования отечественного производства, стоимость которых частично компенсируется из бюджета, несколько тысяч номенклатурных позиций техники.

Источник: Минфин
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