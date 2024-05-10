Главное через неделю: инфляция замедлилась, международные резервы «похудели»

Инфляция в Украине осталась на уровне 3,2% в годовом исчислении. Как и в марте рост потребительских цен в апреле остался на минимальном уровне с октября 2020 года (2,6%). Инфляция в апреле составила 0,2%, с начала года — на 1,4%.

Международные резервы в апреле «похудели» до $42,4 млрд

По состоянию на 1 мая 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42 399,5 млн. В апреле они снизились на 3,1% (по состоянию на 1 апреля составили $43 762,7 млн).

Старейшая фондовая биржа Украины ПФТС сдает лицензию

Старейшая фондовая биржа Украины ПФТС прекращает деятельность из-за несоответствия условий работы, выдвигаемых регулятором — НКЦБФР.

Группа иностранных владельцев еврооблигаций планирует нажать на Украину — СМИ

Киев могут заставить платить процент по непогашенным еврооблигациям уже с 2025 года. По данным СМИ, на Украину планируют нажать на этот вопрос группы BlackRock BLK и Pimco (одни из крупнейших инвестиционных компаний в США).