В апреле 2024 года помощь на проживание получили почти 1 миллион внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на сумму 2,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
На выплаты ВПЛ в апреле было направлено 2,6 миллиарда — Минреинтеграции
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание для ВПЛ, что составляет 3 000 грн лицам с инвалидностью и детям и 2 000 грн всем остальным.
«Количество лиц ВПЛ, которые получат выплату, увеличится, ведь некоторые заявления на продление выплат находятся в обработке», — говорится в сообщении.
В Минреинтеграции напомнили, что с начала 2024 года уже профинансированы выплаты ВПЛ на общую сумму 16 млрд грн.
Напомним
Правительство уточнило перечень категорий ВПЛ, которые будут получать пособие на жительство.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии