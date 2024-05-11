На выплаты ВПЛ в апреле было направлено 2,6 миллиарда — Минреинтеграции

В апреле 2024 года помощь на проживание получили почти 1 миллион внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на сумму 2,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание для ВПЛ, что составляет 3 000 грн лицам с инвалидностью и детям и 2 000 грн всем остальным.

«Количество лиц ВПЛ, которые получат выплату, увеличится, ведь некоторые заявления на продление выплат находятся в обработке», — говорится в сообщении.

В Минреинтеграции напомнили, что с начала 2024 года уже профинансированы выплаты ВПЛ на общую сумму 16 млрд грн.

Напомним

Правительство уточнило перечень категорий ВПЛ, которые будут получать пособие на жительство.