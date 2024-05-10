Фонд гарантирования вкладов снова выставляет на аукцион активы «Банка Финансы и Кредит». Общая сумма 2,2 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Фонд гарантирования вторично попытается продать активы «Банка Финансы и Кредит» за 2,2 млрд
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На аукцион выставлены права требования по 10 кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования. Компании-заемщики ведут деятельность в сфере производства фармацевтических препаратов и материалов и не находятся в процессе прекращения.
На продажу выставлено не переданное в залог по кредитным договорам имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.
Торги пройдут по голландской, «гибридной» модели аукциона.
Источник: Минфин
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